3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Theo thông tin được đăng tải vào ngày 11/7 trên trang chủ của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đơn vị này đã ban hành hai Quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 3 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nguyễn Minh công bố.

Cụ thể, tại Quyết định số 321/QĐ-ATTP ngày 9/7/2025, Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực 2 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Thương mại Vy Vy Việt Nam (địa chỉ: Số 65, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) công bố. Hiện doanh nghiệp này đã đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại XD - Nội thất Bảo An (địa chỉ: Số 36 đường Võ Chí Công, Tổ 12, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Danh sách sản phẩm thu hồi hiệu lực kèm theo Quyết định 321/QĐ-ATTP gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tăng cân Hoa Bảo - Giấy tiếp nhận số 283/2018/ĐKSP cấp ngày 20/03/2018 và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàn Liễu Khang - Giấy tiếp nhận số 2694/2018/ĐKSP cấp ngày 21/05/2018.

Cùng với đó, tại Quyết định số 323/QĐ-ATTP ngày 10/7/2025, Cục An toàn thực phẩm cũng thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5803/2019/ĐKSP cấp ngày 23/05/2019 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Enterovina do Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Nguyễn Minh (địa chỉ: Số 45, tổ 28, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam) công bố.

Các quyết định thu hồi nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo nội dung quy định tại từng quyết định.