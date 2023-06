3 thói quen giúp kéo dài 5-10 năm tuổi thọ: Tập thể dục chỉ xếp thứ 3, việc quan trọng hơn lại ít người duy trì được

Lối sống sinh hoạt ảnh hưởng rất nhiều đến độ tuổi của chúng ta. Khi nói đến những thói quen quyết định tuổi thọ, người ta thường nghĩ đến hai yếu tố quan trọng là tập thể dục và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thói quen có tác động đến tuổi thọ nhiều nhất chính là ăn uống lành mạnh lại bị mọi người thờ ơ, bỏ qua.

1. Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống có liên quan trực tiếp đến tuổi thọ và sức khỏe của chúng ta. Ăn uống điều độ thì cơ thể bạn sẽ tự nhiên khỏe mạnh. Tuy nhiên, để duy trì được một chế độ ăn uống lành mạnh, lâu dài không phải là điều dễ dàng.

Thói quen ăn uống lành mạnh có nghĩa là tiêu thụ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe như trái cây và rau quả tươi. Mọi người nên chọn ăn ngũ cốc nguyên hạt và tiêu thụ các nguồn protein lành mạnh như cá, các loại đậu, quả hạch, cùng với một lượng vừa phải chất béo lành mạnh. Đồng thời, hạn chế những thực phẩm có nhiều muối, đường và dầu mỡ.

Với nhịp sống hiện đại, công việc bận rộn cùng quỹ thời gian eo hẹp, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống nhiều đường dần trở thành những món ăn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, thói quen ăn uống này về lâu dài sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, kéo theo nhiều bệnh tật nguy hiểm.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa quyết định tuổi thọ. Thói quen này không chỉ liên quan đến sức khỏe thể chất của chúng ta mà còn có tác động quan trọng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Mặc dù việc thay đổi thói quen ăn uống có thể cần thời gian và sự kiên trì, tuy nhiên không quá khó để dần đạt được mục tiêu này. Hãy bắt đầu từ những bước đơn giản như mua nguyên liệu tươi, tự nấu các bữa ăn lành mạnh, hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn trong các bữa ăn để có một cơ thể khỏe mạnh hơn.

2. Nghỉ ngơi

Chế độ nghỉ ngơi hợp lý cũng đóng góp vai trò quan trọng trong việc kéo dài tuổi thọ con người. Một giấc ngủ ngon là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần. Giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể được nghỉ ngơi mà còn giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cân bằng cảm xúc và có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại thường khiến con người phải hy sinh thời gian ngủ quý báu. Bên cạnh đó, các yếu tố như căng thẳng trong công việc, sử dụng thiết bị điện tử và chứng mất ngủ khiến nhiều người thức khuya, thiếu ngủ, không ngủ đủ giấc.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thường ngủ 6,5-7,4 tiếng mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp nhất và tuổi thọ của họ cũng dài hơn so với các khoảng thời gian khác. Nếu ngủ quá ít, khoảng 4,4 tiếng mỗi ngày, hoặc ngủ quá lâu, ngủ trên 9,5 tiếng, thì khả năng tử vong cao hơn.

Từ đó có thể thấy rằng tuổi thọ của chúng ta thực ra có quan hệ mật thiết với thời gian ngủ. Nhiều người bị rối loạn nội tiết, sức đề kháng yếu là do thức khuya. Thức khuya khiến chức năng các cơ quan suy giảm, hoạt động của cơ thể bị cản trở, sau một thời gian dài, nó sẽ gây ra vấn đề sức khỏe.Trong quá trình duy trì tuổi thọ, bạn nên chú ý đến phương diện này, mỗi ngày nên đi ngủ sớm và dậy sớm để duy trì sức khỏe.

3. Tập thể dục

Tập thể dục là một thói quen quan trọng để duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Các hoạt động thể chất giúp cải thiện chức năng phổi và tăng sức mạnh cũng như tính linh hoạt của cơ bắp. Bên cạnh đó, nó cũng có thể giúp cải thiện tâm trạng, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Mặc dù những lợi ích này khá rõ ràng và thiết thực song nhiều người vẫn lười tập thể dụ vì nhiều lý do. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng tuổi thọ trung bình của những người tập thể dục cao hơn nhiều so với những người không tập thể dục. Do đó, hãy tập thể dục mỗi ngày để cải thiện khả năng kháng virus của cơ thể, tránh sự xuất hiện của bệnh tật, và cũng có thể giúp trì hoãn sự xuất hiện của lão hóa, có lợi hơn cho tuổi thọ.

Tóm lại, chúng ta cần duy trì và cân bằng 3 thói quen nêu trên để có một cơ thể khỏe mạnh hơn và kéo dài thêm 5-10 năm tuổi thọ.

(Theo Toutiao)