3 thông báo Zalo không bao giờ được bỏ qua, coi chừng tài khoản Zalo bị hack

Zalo liên tục được cập nhật các tính năng bảo mật, tuy nhiên, hiệu quả của chúng phụ thuộc rất nhiều vào sự cẩn trọng của người dùng. Theo đó, nếu nhận được 3 dạng thông báo quan trọng dưới đây thì có thể xem là "lớp lá chắn" cuối cùng mà Zalo dùng để bảo vệ tài khoản đang cảnh báo, tài khoản của bạn đang đối diện hành vi đăng nhập trái phép.

Cảnh báo 1: "Có phải bạn vừa yêu cầu mã kích hoạt?"

Khi đăng nhập vào tài khoản trên thiết bị lạ, Zalo sẽ gửi thông báo để người dùng biết.

Nếu là bạn đang thực hiện việc đăng nhập vào Zalo trên một thiết bị khác, hãy bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo. Bấm "Đây là tôi" để tắt cảnh báo.

Nếu không phải bạn đăng đăng nhập tài khoản Zalo trên thiết bị khác, hãy bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo, chọn "Không phải tôi" và bấm tiếp "Chặn ngay" để chặn mã kích hoạt do các thiết bị lạ yêu cầu.

Nếu không còn sử dụng SIM điện thoại đã đăng ký tài khoản Zalo, bạn có thể chọn "Đổi số điện thoại" để đổi sang số điện thoại mới và vẫn giữ tài khoản Zalo cũ.

Cảnh báo 2: "Có phải bạn đang muốn đăng nhập?"

Trường hợp tài khoản của bạn được đăng nhập trên thiết bị lạ và kích hoạt câu hỏi bảo mật, Zalo sẽ gửi thông báo.

Khi nhận được cảnh báo của Zalo, bạn cần thực hiện một số bước xác nhận để ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tài khoản của kẻ xấu. Nếu bạn đăng thực hiện thao tác, có thể bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo và chọn "Đó là tôi".

Nếu không phải bạn đang thực hiện thao tác, hãy bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo sau đó bấm "Không phải tôi". Tiếp tục chọn "Chặn ngay" để chặn việc đăng nhập tài khoản Zalo trên thiết bị lạ. Sau đó, bạn nên chọn "Đổi mật khẩu" để đổi mật khẩu Zalo để ngăn chặn việc xâm nhập tài khoản của kẻ xấu.

Cảnh báo 3: "Có phải bạn vừa đăng nhập?"

Khi tài khoản được đăng nhập trên thiết bị lạ, bạn có thể nhận được thông báo này từ Zalo.

Nếu đúng là bạn, thực hiện thao tác xác nhận tương tự như khi nhận được cảnh báo ở các trường hợp trên.

Trường hợp không phải là bạn, hãy bấm "Kiểm tra bảo mật" để vào trang Kiểm tra bảo mật của Zalo => bấm "không phải tôi" => bấm "Đăng xuất ngay" để đăng xuất khỏi thiết bị lạ => Chọn "Báo xấu" để báo xấu thiết bị lạ.

Lời khuyên chung để giữ an toàn cho tài khoản

Bên cạnh việc chú ý đến 3 cảnh báo trên, hãy luôn cẩn trọng với các tin nhắn và liên kết đáng ngờ. Trước khi nhấp vào một đường link lạ hoặc làm theo yêu cầu chuyển tiền, hãy kiểm tra lại người gửi là ai. Cách tốt nhất là gọi điện thoại trực tiếp qua số di động của họ (không gọi qua Zalo) để xác thực, phòng trường hợp tài khoản của họ đã bị chiếm đoạt và đang được dùng để đi lừa đảo những người khác trong danh bạ.