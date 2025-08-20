Cam kết của chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng

Ngày hôm nay (19/8), cùng với 248 dự án trọng điểm khác trên cả nước, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức lễ khởi công hai công trình mang ý nghĩa chiến lược: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel và Trung tâm Dữ liệu Viettel tại Khu công nghiệp An Khánh .

Lễ khởi công Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel cũng là hành động quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm và làm việc với Viettel về chương trình sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao vào ngày 15/3 vừa qua.

Lễ khởi công Trung tâm nghiên cứu và phát triển Viettel.

Dự án Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel được đầu tư 10.000 tỷ đồng trên diện tích 13 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Công trình gồm 6 tòa nhà thông minh, dự kiến hoàn thành vào 2030. Đây sẽ là trung tâm R&D trọng điểm, khép kín toàn bộ quy trình nghiên cứu – thiết kế – chế thử – sản xuất sản phẩm công nghệ cao Made in Vietnam.

Từ làm chủ các công nghệ chế tạo các loại tên lửa, động cơ hành trình, các loại phương tiện bay không người lái (UAV), vệ tinh viễn thám, Radar,… để tạo ra các sản phẩm khí tài quân sự phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ về dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây,… để phát triển các thiết bị, phần mềm, giải pháp, nền tảng, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và phù hợp với xu thế công nghệ thế giới.

Phối cảnh Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Viettel.

Quan trọng hơn, Viettel không chỉ đầu tư vào hạ tầng vật chất mà còn xây dựng một hệ sinh thái R&D (nghiên cứu và phát triển) hoàn chỉnh. Tập đoàn sẽ thu hút và trọng dụng nhân tài, hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, đồng thời tạo ra một môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Nơi đây sẽ trở thành “ngôi nhà thứ hai” cho 2.000 nhân sự công nghệ chất lượng cao của Viettel. Trung tâm sẽ tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm quân sự, dân sự, lưỡng dụng, phục vụ chiến lược sản xuất công nghệ cao và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Tập đoàn theo định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Trung tâm Dữ liệu An Khánh được xây dựng trên diện tích 1,9 ha, tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, công suất thiết kế 60MW – kỳ vọng trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ vận hành từ quý II/2026 và đến năm 2030 sẽ nâng cấp thành Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) thứ hai của Viettel.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, tích hợp AI do Viettel phát triển, hệ thống an ninh 5 lớp và công nghệ làm mát hiện đại, đảm bảo vận hành xanh, bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero của Chính phủ. Đây sẽ là hạ tầng then chốt, phục vụ chuyển đổi số Chính phủ, Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp lớn và triển khai trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia.

Phối cảnh Trung tâm Dữ liệu An Khánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel Tào Đức Thắng nhấn mạnh: " Trong hành trình làm chủ công nghệ lõi của Viettel, không có chỗ cho sự chần chừ hay thỏa hiệp. Viettel chỉ có một con đường: đi tới đích với tốc độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và tinh thần trách nhiệm cao nhất" .

Lãnh đạo của Viettel cho cam kết: Hoàn thành công trình đúng tiến độ đã đề ra, dự kiến triển khai xong giai đoạn 1 vào năm 2026 và hoàn thành cả 3 giai đoạn năm 2030. Đồng thời, bảo đảm chất lượng vượt yêu cầu, mọi hạng mục đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với điều kiện đặc thù của công nghiệp quốc phòng; bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công và vận hành, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, phòng tránh rủi ro.

" Đảm bảo hiệu quả lâu dài, để công trình không chỉ là hạ tầng nghiên cứu hiện đại hôm nay mà còn là nền tảng bền vững cho những thế hệ mai sau ", ông Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn mới đây, Viettel đặt ra mục tiêu: tiên phong làm chủ công nghệ và công nghiệp chiến lược quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chủ lực nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Mục tiêu này gắn liền với việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Viettel coi đây là động lực quan trọng nhất để mở rộng quy mô, thúc đẩy toàn bộ máy hành động nhanh và tạo ra kết quả sớm.

Viettel đã xác định làm chủ 9/11 công nghệ chiến lược quốc gia là AI, bán dẫn, Cloud, an ninh mạng, 5G/6G, robot hình người, hàng không vũ trụ, blockchain, vật liệu mới. Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, Tập đoàn đã và đang huy động mọi nguồn lực, gấp rút xây dựng nhiều công trình trên khắp cả nước.

Tháng 4 vừa rồi, Viettel đã khởi công Trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quy mô siêu lớn đầu tiên tại Việt Nam, với mức đầu tư gần 1 tỉ đô la tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 1/7, đúng ngày toàn quốc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tòa nhà văn phòng công nghệ cao hiện đại nhất tại TP. Đà Nẵng của Viettel cũng đã được triển khai xây dựng... góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng công nghệ hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển và chuyển đổi số địa phương cũng như của quốc gia.











