Một tuần kiếm hơn 168 triệu đồng nhờ AI

Kể từ khi AI (trí tuệ nhân tạo) xuất hiện và trở nên bùng nổ, một trong những suy nghĩ thường trực trong tâm trí dân văn phòng chính là: Liệu mình có bị thay thế bởi AI không? Rõ ràng, nỗi lo này là có cơ sở. AI có thể note họp, viết văn, làm plan lẫn slide thuyết trình và thậm chí là cả viết code,...

Trong bối cảnh này, không ít người coi AI là "mối nguy" cho hành trình đi làm kiếm cơm của mình, nhưng cũng không ít người lại nghĩ khác, theo hướng tích cực hơn nhiều: Có AI là có thêm trợ thủ, chẳng có gì phải sợ!

Adib Shakib - Chàng trai 28 tuổi người Bangladesh, hiện đang sinh sống và làm việc tại "thung lũng silicon" thuộc về nhóm thứ 2. Và chính nhờ suy nghĩ coi AI là trợ thủ đắc lực mà Shakib đã bật nhảy 1 bước xa trong chính sự nghiệp của mình.

Có mức thu nhập đáng mơ ước nhờ AI: 6.400 USD/tuần (168,2 triệu đồng)

Trước khi rẽ hướng sang AI, Shakib đã có nền tảng sự nghiệp vững chắc. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học công nghệ ở Texas năm 2021, cầm trong tay 2 tấm bằng cử nhân về Khoa học máy tính và Toán học, Shakib gia nhập Snap Inc. - Công ty đứng sau ứng dụng Snapchat. Tại đây, mức lương cơ bản chưa tính các khoản thưởng mà Shakib nhận được là 125.000 USD/năm (khoảng 3,1 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Shakib cũng chỉ gắn bó với Snap Inc. đúng 1 năm. Sau đó, chàng trai Gen Z này chuyển sang ZipRecruiter và thành công nâng mức lương cơ bản lên 145.000 USD/năm (khoảng 3,6 tỷ đồng).

Adib Shakib

Dù công việc mang lại thu nhập cao và ổn định, Shakib sớm nhận ra tiềm năng bùng nổ của AI sau khi ChatGPT ra mắt. Anh tự đặt câu hỏi: Nếu tiếp tục tập trung vào phát triển ứng dụng di động - lĩnh vực vốn đã bão hòa thì liệu vài năm tới mình có còn cơ hội để phát triển? Và câu trả lời mà Shakib nhận ra là: Không, phải học thêm, phải lao vào AI mới được!

Với nền tảng toán học và nghiên cứu từ trước, Shakib bắt đầu xây dựng những dự án cá nhân để rèn kỹ năng. Anh tự đọc tài liệu học thuật, viết phần mềm ứng dụng AI vào thực tế. Trong nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng Shakib cũng đã có 1 dự án thành công với trí tuệ nhân tạo: Ứng dụng AI giúp người lao động Bangladesh tối ưu CV. Dự án này chính là bước đệm để tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cũng như sức khỏe tài chính của Shakib.

Mercor - Một startup ứng dụng AI trong tuyển dụng đã chủ động liên hệ và mới Shakib về làm việc với vị trí Giám đốc phát triển sản phẩm. Đương nhiên, Shakib không có lý do gì để từ chối lời mời này, một phần vì đây là công việc đúng chuyên môn lẫn sở thích, một phần vì mức lương không nhỏ. Từ tháng 2/2025, sau khi trở thành nhân sự chính thức của Mercor, thu nhập của Shakib là 6.400 USD/tuần (khoảng 155 triệu đồng), và chỉ sau vài tháng, anh thành công được tăng lương lên 6.400 USD/tuần (khoảng 168,2 triệu đồng).

Con số này vượt xa những gì Shakib từng nhận được khi làm việc ở các tập đoàn lớn. Dẫu vậy, Shakib vẫn nhấn mạnh: "Tiền cũng quan trọng nhưng chưa bao giờ là mục tiêu lớn nhất của tôi. Quan trọng hơn cả là cảm giác được làm việc cùng những người đồng đội tốt và cảm thấy mình tiến bộ hơn mỗi ngày".

Cơ hội đến với tất cả nhưng chỉ người "dám thay đổi" mới thành công

Nhìn lại hành trình làm việc, thăng tiến của bản thân trong vòng 4 năm qua, Shakib thừa nhận nếu tiếp tục làm nhân viên toàn thời gian cho các tập đoàn công nghệ lớn, anh sẽ có mức lương ổn định, phúc lợi đầy đủ nhưng chắc chắn, sẽ không có những bước đột phá với mức lương đáng mơ ước cùng chức danh Giám đốc ở tuổi 28.

Ảnh minh họa

Thành công của Shakib là bằng chứng cho thấy trong kỷ nguyên AI, những người chủ động học hỏi, dám thay đổi và biết nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ thành công. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận tài liệu, tham gia khóa học hoặc thử sức với các dự án mới nhờ AI. Nhưng chỉ những người hành động nghiêm túc, nỗ lực hết sức như Shakib mới tận dụng được khoảng "thời gian vàng" trước khi thị trường việc làm trong lĩnh vực AI trở nên đông đúc và cạnh tranh khốc liệt.

"AI giống như sự ra đời của máy tính cá nhân hay Internet, là một cuộc cách mạng đang ở giai đoạn đầu. Việc lựa chọn rẽ hướng với AI không đơn thuần chỉ là để tăng thu nhập, mà còn là tự tạo lợi thế cho chính mình trong dài hạn, để không bị bỏ lại phía sau" - Shakib chia sẻ.

Ở tuổi 28, Shakib không chỉ đạt mức thu nhập khiến nhiều người mơ ước, mà quan trọng hơn, chàng trai này đã chứng minh được một điều: Dám thay đổi đúng lúc có thể mở ra cánh cửa thành công lớn hơn bất kỳ sự ổn định nào.

Theo Business Insider