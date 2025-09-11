3 thứ người giàu luôn tối giản, càng giảm càng giàu: Người nghèo dễ sa vào điều thứ 2

Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại được mệnh danh là “Thần chứng khoán” không chỉ nổi tiếng nhờ khối tài sản khổng lồ, mà còn bởi triết lý kinh doanh và đầu tư logic, đầy tính thực tiễn. Ông từng trở thành người giàu nhất thế giới chỉ nhờ đầu tư, và cho đến nay, những triết lý của ông vẫn là “kim chỉ nam” cho hàng triệu nhà đầu tư và doanh nhân trẻ.

Trong cuốn Tâm thư gửi con, Buffett viết rằng đôi khi “lười biếng” lại là một sự khôn ngoan trên hành trình làm giàu. Tất nhiên, đó không phải là kiểu lười nằm chờ vận may, mà là cách biết tối giản, tập trung vào những điều quan trọng nhất, từ đó tạo ra giá trị lớn hơn.

Theo Buffett, để trở nên giàu có và duy trì sự giàu có lâu dài, con người cần học cách tối giản ở ba khía cạnh: năng lượng, mối quan hệ và cảm xúc.

1. Tối giản năng lượng

Nhiều người thường nghĩ rằng chưa thành công là do làm việc chưa đủ chăm chỉ. Nhưng Warren Buffett lại cho rằng vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sử dụng thời gian và sức lực không đúng nơi, đúng việc.

Nhà tâm lý học Roy Baumeister từng nêu ra thuyết “tự cạn kiệt” - mọi hoạt động của con người đều tiêu hao năng lượng tinh thần, và khi năng lượng suy giảm, hiệu suất làm việc cũng giảm theo. Điều này lý giải vì sao nhiều người luôn bận rộn nhưng cuối cùng không đạt được kết quả đáng kể.

Tỷ phú Warren Buffett

Trong đời sống thường ngày, sự sa đà vào các thú vui giải trí hay những việc nhỏ nhặt có thể khiến ta tiêu hao hết năng lượng trước khi xử lý những công việc thật sự quan trọng. Tương tự, nếu tâm trí luôn phân tán bởi quá nhiều mối bận tâm, con người khó có thể tập trung để đạt thành quả lớn.

Buffett nhấn mạnh: “Tối giản năng lượng” nghĩa là dồn nguồn lực có hạn vào những điều mang lại giá trị thực sự. Khi biết ưu tiên và tập trung, hiệu quả công việc sẽ được nâng lên rõ rệt.

2. Tối giản mối quan hệ

Trong quan niệm của Warren Buffett, sự tối giản không chỉ nằm ở cách dùng năng lượng mà còn ở cách xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội. Ông cho rằng, chất lượng quan hệ quan trọng hơn số lượng.

Hầu hết mọi người đều tin rằng “nhiều bạn, nhiều kết nối” là một lợi thế. Nhưng trên thực tế, một mạng lưới quá rộng nhưng nông cạn lại khiến ta phân tán thời gian và công sức, thậm chí bị cuốn vào những mối quan hệ vô ích hoặc rắc rối. Đây là sai lầm mà chúng ta thường dễ mắc phải nhất.

Người thành công là người biết sàng lọc và giữ lại những mối quan hệ thật sự cần thiết. Đó có thể là những người xuất sắc, có động lực và cùng nhau phát triển; hoặc những người mang đến giá trị tình cảm và sự gắn bó khó thay thế. Ngược lại, cần tránh xa những mối quan hệ tiêu cực, chỉ biết truyền tải sự bi quan và kìm hãm sự tiến bộ.

Với Warren Buffett, một mạng lưới mối quan hệ nhỏ nhưng bền chặt sẽ mang lại giá trị lớn hơn nhiều so với quan hệ rộng nhưng hời hợt.

3. Tối giản cảm xúc

Yếu tố cuối cùng mà Warren Buffett nhấn mạnh chính là khả năng kiểm soát cảm xúc. Trong cả đầu tư lẫn cuộc sống, người dễ bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực như: giận dữ, lo lắng hay sợ hãi. Điều này thường khiến người ta thường đưa ra quyết định sai lầm, thậm chí liều lĩnh.

(Ảnh minh họa)

Trong Tâm thư gửi con, ông viết: “Điều quan trọng nhất là phải có cảm xúc ổn định và đừng để cảm xúc chi phối quyết định đầu tư của mình.”

Thực tế chứng minh, thị trường tài chính vốn đầy biến động và khó lường. Nếu Buffett là người thiếu kiên nhẫn, dễ hoảng loạn hay bị cuốn theo cảm xúc, ông khó có thể đạt đến đỉnh cao như hiện tại. Thành công lâu dài của ông đến từ khả năng giữ một “cái đầu lạnh”, suy xét vấn đề trên cơ sở lý trí và kiên trì theo đuổi chiến lược đã chọn.

Đây cũng là nguyên tắc sống còn đối với bất kỳ ai muốn đạt được sự ổn định tài chính: kiểm soát cảm xúc để không mắc sai lầm bốc đồng.

Sở hữu tài sản lớn chưa hẳn là điều quá khó đối với một số người, nhưng duy trì sự giàu có lâu dài lại là một thử thách khác. Warren Buffett tin rằng, để làm được điều đó, con người cần không ngừng trau dồi kỹ năng, hiểu rõ quy luật kiếm tiền và quan trọng hơn cả là biết sống tối giản.

“Tối giản” ở đây không có nghĩa là làm ít đi hay sống kham khổ, mà là buông bỏ những gì không cần thiết để tập trung vào những điều thật sự mang lại giá trị. Nhờ vậy, mỗi cá nhân có thể sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, tạo ra thành quả bền vững hơn.

Chính vì vậy, Buffett từng khẳng định: “Chủ nghĩa tối giản là một loại trí tuệ trong cuộc sống. Những người thành công đều hiểu rõ chủ nghĩa tối giản.”

(Theo Toutiao)