3 thực phẩm khi mọc mầm chẳng những KHÔNG ĐỘC mà còn gấp đôi dinh dưỡng

Nhắc tới các thực phẩm bị mọc mầm, hầu hết mọi người đều lo lắng rằng chúng sẽ bị giảm hương vị, biến chất, thậm chí gây độc hại. Tuy nhiên, không phải tất cả chúng đều như vậy. Trong đó có 3 thực phẩm quen thuộc chẳng những không gây độc hại mà lượng dinh dưỡng còn tăng lên gấp đôi, đó là:

1. Đậu nành, đậu xanh

Ảnh minh họa

Giá trị dinh dưỡng của đậu nành và đậu xanh rất cao, sau khi mọc mầm sẽ trở thành mầm đậu nành hay giá đỗ. Bên cạnh việc đa dạng cách chế biến, giàu chất xơ hơn thì dinh dưỡng của chúng cũng tăng lên rất nhiều. Cứ 100g đậu nành hoặc đậu xanh chưa nảy mầm chứa 0,35g axit amin tự do nhưng sẽ tăng lên 0,5g sau khi nảy mầm 1 ngày và đạt 1,5g vào ngày thứ 5.

Lúc này, mầm đậu cũng sẽ tăng lên về lượng protein thực vật, trong khi một số chất cơ thể chúng ta không thể hấp thụ sẽ bị giảm đi. Đồng thời, quá trình mọc mầm khiến hàm lượng vitamin C và vitamin E trong đậu xanh và đậu nành tăng lên gấp nhiều lần. Vitamin C đặc biệt hiệu quả trong việc tăng cường sức đề kháng. Sau khi mọc mầm, đậu nành sẽ chứa hàm lượng isoflavon đạt tới đỉnh điểm, rất tốt cho nội tiết tố nữ.

Mầm đậu xanh và đậu nành còn có chứa chất riboflavin có tác dụng tốt trong việc chống lão hoá tế bào, chống viêm và ngăn ngừa các bệnh về răng miệng như: nhiệt miệng, viêm lợi… Tuy nhiên, nên hạn chế ăn các loại mầm đậu (giá đỗ) không rễ bởi chúng tiềm ẩn chất gây hại cho sức khỏe do cách nuôi trồng với nước và chất hóa học.

2. Tỏi

Rất nhiều người hiểu lầm rằng tỏi mọc mầm là không nên ăn vì có hại cho sức khỏe. Nhưng trên thực tế, tỏi mọc mầm có hàm lượng chất dinh dưỡng cao gấp đôi với tỏi thường và không hề mang độc tố, nhất là sau khi nấu chín. Bởi vì mầm tỏi có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với tỏi thường.

Ảnh minh họa

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hàm lượng chất chống oxy hóa trong tỏi nảy mầm cao hơn so với tỏi tươi và đạt đến đỉnh điểm vào ngày thứ năm sau khi nảy mầm, vì vậy có tác dụng chống ung thư và chống lão hóa tốt hơn.

Mầm tỏi hay ngồng tỏi không chỉ tươi, đậm hương vị mà còn là loại gia vị có khả năng khử trùng và kháng viêm không kém gì so với củ tỏi, rất hữu ích cho sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt, ngoài chất oxy hóa thì chúng còn vượt trội về chất xơ, vitamin A, vitamin C và carotene. Sau khi tỏi mọc mầm, chỉ cần tỏi không bị đổi màu hoặc bị mốc là có thể ăn được.

3. Gạo lứt

Gạo lứt khi mọc mầm sẽ kích hoạt lượng lớn enzyme. Đồng thời còn tạo ra một loại các loại enzyme thủy phân mới như amylase, hemixenluaza, protease, oxidoreductase. Nhờ đó, năng lượng và dinh dưỡng của gạo lứt sẽ được thay đổi và tăng lên rất nhiều.

Một số đại phân tử trong gạo lứt cũng trở thành phân tử nhỏ, chất dinh dưỡng cũng được chuyển hóa tồn tại ở dạng dễ tiêu hóa và dễ hấp thụ hơn so với thông thường sau khi mọc mầm. Có không ít nghiên cứu cho thấy rằng mầm gạo lứt rất giàu vitamin A, B, E, niacin và axit pantothenic.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, lượng canxi, magie và khoáng chất khác trong hạt gạo lứt vốn tồn tại ở dạng khó hấp thu và tiêu thụ. Nhưng khi mọc mầm lên, dưới sự hoạt hóa của phytase, axit phytic bị phân hủy khiến các khoáng chất được giải phóng. Do đó nếu ăn gạo lứt nảy mầm, cơ thể sẽ hấp thu được trọn vẹn những khoáng chất này.

Tuy nhiên, cũng có nhiều thực phẩm thật sự sẽ trở thành “độc dược” nếu bạn ăn chúng khi mọc mầm. Điển hình như khoai tây, khoai lang, gừng, sắn, khoai môn, lạc mốc bị nảy mầm. Lúc này, chúng không chỉ mất đi dinh dưỡng mà còn bị biến đổi chất, gây ra ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, thậm chí mang tới bệnh ung thư hoặc đe dọa tính mạng nếu lượng độc tố quá nhiều.

Nguồn và ảnh: Health 2.0, Sohu