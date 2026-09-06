3 tổ công tác bắt giữ Nguyễn Hà Hiền và 7 đối tượng, thu 45 điện thoại, 12 thẻ ATM...

Công an TP Đà Nẵng ngày 5/9/2026 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và phường Phú Lương, TP Hà Nội phá chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng, bước đầu xác định hàng trăm người trên cả nước bị lừa với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998, trú TP Hà Nội) được xác định có liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh.

Mở rộng xác minh, lực lượng Công an nhận thấy Hiền cùng nhiều đối tượng khác tổ chức hoạt động tương đối khép kín, phân chia địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành. Ngày 17/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng ý xác lập Chuyên án trinh sát bí số “148L”.

Trong quá trình đấu tranh, lực lượng Công an gặp không ít khó khăn do các đối tượng không tập trung tại một địa điểm mà chia nhỏ thành nhiều nhóm, hoạt động tại các khu vực khác nhau ở Hà Nội. Khi trao đổi về hoạt động phạm tội, chúng chủ yếu sử dụng Telegram; khi phát hiện dấu hiệu bất thường lập tức xóa các thông tin, dữ liệu liên quan. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở, che giấu đặc điểm nhận dạng, cảnh giới khi di chuyển và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau.

3 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng

Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước xác định vai trò của từng đối tượng. Đến ngày 30/8/2026, 3 tổ công tác được triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (sinh năm 1997), Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998), Nguyễn Khắc Đoan (sinh năm 2005), Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1996), Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1997), Nguyễn Mạnh Quang (sinh năm 1994), Trần Thị Diệu Linh (sinh năm 2009) và Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1996).

Theo lời khai ban đầu, do không có việc làm, Vũ Đức Phong đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online. Phong lập nhóm Telegram có tên “cơ quan” để điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, nhóm này sử dụng các điện thoại có gắn SIM rác, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng đã được chuẩn bị từ trước. Phong lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn (thường được biết đến trên mạng xã hội với tên “Huấn Hoa Hồng”) để tạo sự chú ý, từ đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online.

Các đối tượng trong chuyên án bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Khi có người liên hệ, Nguyễn Khắc Đoan tiếp nhận thông tin, cung cấp các gói vay và hướng dẫn kết nối qua Zalo. Tại đây, Phong hoặc Hiền tiếp tục trao đổi, tư vấn khoản vay. Để tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng”, có liên kết với ngân hàng Techcombank.

Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân để làm hồ sơ, các đối tượng nhanh chóng thông báo hồ sơ đã được duyệt và có thể giải ngân. Tuy nhiên, trước khi chuyển tiền, chúng yêu cầu người vay nộp phí làm hồ sơ từ 1-2%, với lý do khoản phí này sẽ được hoàn lại sau khi giải ngân.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, như sai nội dung giao dịch hoặc cần bổ sung thủ tục. Sau đó, chúng làm giả hình ảnh giao dịch thành công, thông báo đã giải ngân khoản vay nhưng thực tế người vay không nhận được tiền.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm 10% “thuế” trên số tiền giải ngân và cam kết sẽ hoàn trả. Chỉ đến khi nạn nhân nghi ngờ, không tiếp tục chuyển tiền, nhóm này lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Với phương thức trên, từ ngày 11 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng đã lừa bà Hồ Thị Đạo (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) số tiền gần 54 triệu đồng. Qua lời khai của các đối tượng cùng dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Để che giấu nguồn tiền phạm tội, Phong còn liên hệ với Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện việc luân chuyển, “rửa” tiền. Sơn hưởng khoảng 4% trên tổng số tiền giao dịch, sau đó chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hoàng Văn Tiến được thuê đi rút tiền mặt và giao lại cho Sơn; Tiến được trả tiền công theo tháng.

Trong quá trình phá án, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự còn phát hiện, làm rõ dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi, màn hình máy tính, ô tô, xe mô tô cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng được xác định liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.