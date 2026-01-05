3 vị trí trong nhà thà để trống còn hơn trồng cây: Cây dễ chết, người uể oải

Trồng vài chậu cây xanh trong nhà là thói quen của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải góc nào trong nhà cũng phù hợp để đặt cây cảnh. Có những vị trí dù còn trống cũng không nên cố lấp đầy bằng cây, bởi không chỉ khiến cây khó sống mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Dưới đây là 3 khu vực trong nhà được các chuyên gia khuyến cáo không nên trồng cây.

1. Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh thường xuyên ẩm ướt, thông gió hạn chế và gần như không có ánh nắng tự nhiên. Đây là những điều kiện bất lợi cho phần lớn cây trồng trong nhà. Dù một số loại cây được gắn mác "chịu ẩm, chịu bóng" nhưng nếu sống lâu dài trong môi trường này thì cây vẫn dễ mắc nấm bệnh, thối rễ và phát triển kém.

Chưa kể, không gian nhà vệ sinh tồn tại nhiều vi khuẩn và mùi đặc trưng. Do đó, đặt cây ở đây không chỉ khiến cây nhanh xuống sức mà còn tạo cảm giác ẩm thấp, nặng nề hơn cho tổng thể không gian.

2. Nhà bếp

Tiếp theo là nhà bếp - khu vực có tần suất sinh nhiệt và dầu mỡ cao nhất trong nhà. Trong quá trình nấu nướng, hơi dầu dễ bám lên lá cây dẫn đến cản trở quá trình quang hợp, khiến lá nhanh ngả vàng, héo rũ. Nhiệt độ thay đổi liên tục cũng khiến cây khó thích nghi.

Ngoài ra, việc di chuyển, nấu nướng thường xuyên còn tiềm ẩn nguy cơ làm đổ chậu, gãy cành. Về lâu dài, cây trong bếp thường khó duy trì trạng thái xanh tốt, dù được chăm sóc kỹ.

3. Phòng ngủ

Cuối cùng là phòng ngủ, nơi để cơ thể thư giãn và phục hồi. Trong khi đó, cây xanh vào ban đêm vẫn thực hiện hô hấp, tiêu thụ oxy và thải ra CO₂. Với số lượng ít, điều này không quá nghiêm trọng nhưng nếu đặt nhiều cây trong không gian kín, đặc biệt với người nhạy cảm về hô hấp, chất lượng không khí và giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng.

Vì vậy, thay vì đặt cây trong phòng ngủ, nhiều chuyên gia khuyên nên giữ không gian này đơn giản, thông thoáng, tập trung vào ánh sáng dịu và không khí sạch.

Vậy đâu là vị trí lý tưởng để trồng cây trong nhà?

Ngoài 3 không gian vừa kể trên nên hạn chế trồng chây, thì những khu vực như ban công, phòng khách, gần cửa sổ là nơi có ánh sáng tự nhiên và khả năng lưu thông không khí tốt sẽ luôn là lựa chọn phù hợp hơn cả. Ở đây, cây vừa phát triển khỏe mạnh, vừa thực sự phát huy tác dụng trang trí và cải thiện môi trường sống.

Trồng cây trong nhà sao cho bền?

Để việc chăm cây trở thành niềm vui thay vì áp lực, bạn có thể lưu ý một vài nguyên tắc cơ bản:

- Hiểu rõ nhu cầu ánh sáng, nước và nhiệt độ của từng loại cây.

- Không tưới nước theo cảm tính, tránh úng rễ.

- Ưu tiên đất trồng thoát nước tốt.

- Đặt cây ở nơi có không khí lưu thông.

- Cắt tỉa lá úa, vệ sinh chậu định kỳ.

- Không đặt cây quá dày trong cùng một không gian.

Tóm lại, việc trồng cây trong nhà không phải là càng nhiều càng tốt mà là đặt đúng chỗ, chăm đúng cách. Đôi khi, để trống một góc nhà lại giúp không gian thoáng đãng và dễ chịu hơn.

Nguồn: Aboluowang

