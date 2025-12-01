5 vị trí trong nhà nhất định phải dọn sạch trước ngày 31/12

Cuối năm không chỉ là lúc tổng kết công việc mà còn là thời điểm quan trọng để thanh lọc không gian sống. Theo phong thủy, trước ngày 31/12, nếu trong nhà vẫn còn những khu vực bừa bộn, ứ đọng khí xấu thì rất dễ mang theo vận cũ sang năm mới, khiến tài lộc và tinh thần khó khởi sắc. Dưới đây là 5 vị trí trong nhà nhất định phải dọn sạch trước khi bước sang năm mới.

1. Cửa chính và khu vực ngay trước cửa

Cửa chính được xem là nơi đón khí và tài lộc vào nhà. Thế nhưng nhiều gia đình lại để giày dép bừa bộn, thùng hàng, đồ cũ hoặc vật dụng linh tinh ngay lối ra vào. Điều này khiến dòng khí tốt bị cản trở, tài lộc khó vào nhà. Trước ngày 31/12, gia chủ nên dọn sạch khu vực cửa chính, bỏ bớt đồ không cần thiết, lau chùi cửa và tay nắm cho sạch sẽ. Một lối vào gọn gàng, sáng sủa không chỉ tạo cảm giác dễ chịu mà còn mang ý nghĩa mở đường cho vận may năm mới.

2. Phòng khách, đặc biệt là bàn và ghế ngồi

Phòng khách là nơi tụ khí, cũng là không gian đại diện cho hình ảnh của cả gia đình. Bàn phòng khách chất đầy đồ lặt vặt, giấy tờ cũ, điều khiển, chai lọ hay đồ ăn vặt là dấu hiệu của sự trì trệ. Cuối năm, hãy dành thời gian sắp xếp lại bàn ghế, bỏ những món không dùng đến, lau dọn kỹ càng. Phòng khách gọn gàng giúp dòng khí lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác nhẹ nhàng, từ đó hỗ trợ tinh thần và các mối quan hệ trong năm mới.

3. Nhà bếp và khu vực bồn rửa

Bếp tượng trưng cho tài chính và nguồn sống của gia đình. Một căn bếp bừa bộn, dầu mỡ bám lâu ngày, bồn rửa đầy đồ chưa dọn không chỉ gây mất vệ sinh mà còn ảnh hưởng đến phong thủy tiền bạc. Trước khi kết thúc năm cũ, gia chủ nên tổng vệ sinh bếp, bỏ đồ hỏng, đồ quá hạn, lau sạch bếp nấu và bồn rửa. Bếp càng sạch, càng gọn thì dòng tiền trong năm mới càng dễ ổn định và bền vững.

4. Phòng ngủ và tủ quần áo

Phòng ngủ là nơi phục hồi năng lượng sau một năm dài. Tuy nhiên, nhiều người để quần áo cũ, đồ không mặc, đồ hỏng chất đầy trong tủ hoặc gầm giường. Đây là nơi dễ tích tụ khí xấu mà ít ai để ý. Trước ngày 31/12, nên phân loại quần áo, bỏ hoặc cho đi những món không còn dùng. Phòng ngủ thoáng đãng giúp giấc ngủ sâu hơn, tinh thần nhẹ nhõm, từ đó hỗ trợ vận khí và sức khỏe trong năm mới.

5. Bàn thờ và khu vực thờ cúng

Bàn thờ là nơi linh thiêng, gắn với gốc rễ và phúc phần của gia đình. Cuối năm mà bàn thờ bám bụi, đồ lễ cũ không được dọn dẹp, chân nhang quá đầy là dấu hiệu của sự sao nhãng về mặt tâm linh. Gia chủ nên lau dọn bàn thờ nhẹ nhàng, giữ mọi thứ gọn gàng, trang nghiêm trước ngày 31/12. Việc này mang ý nghĩa tiễn năm cũ một cách trọn vẹn và đón năm mới với tâm thế tôn trọng, thành kính.