Khung hình chung của Kim Tuyến và một nàng Hậu định nghĩa lại khái niệm mỹ nhân

Trong bữa tiệc riêng tư của một thương hiệu thời trang diễn ra tối 26/12, nơi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt, khung hình chung giữa Kim Tuyến và Hoa hậu Phương Khánh bất ngờ trở thành điểm nhấn được quan tâm. Không cần sân khấu hoành tráng hay ánh đèn cầu kỳ, chỉ với khoảnh khắc đứng cạnh nhau, hai người đẹp đã mang đến cảm giác như đang nhìn thấy hình ảnh những mỹ nhân bước ra từ một thước phim cổ điển. Bức ảnh do Phương Khánh chia sẻ kèm lời khen ngắn gọn "Chị Tuyến xinh quá" nhanh chóng thu hút sự chú ý đồng thời cũng là cảm nhận chung của nhiều người khi nhìn vào khoảnh khắc này.

Trong khung hình này, Kim Tuyến diện váy đen dáng suông tối giản, cổ cao, phom dáng gọn gàng nhưng đủ tinh tế để tôn lên vóc dáng và khí chất của nữ diễn viên. Kiểu tóc được tạo hình theo phong cách vintage, đường nét trang điểm sắc sảo nhưng tiết chế giúp Kim Tuyến toát lên vẻ đẹp đằm thắm, sang trọng, càng nhìn càng cuốn.

Ảnh IGNV.

Đứng cạnh Kim Tuyến, Phương Khánh lựa chọn váy trắng lụa mềm mại, khoe trọn bờ vai và tấm lưng trần thanh thoát. Kiểu tóc sleek bun giúp nàng hậu sinh năm 1995 mang dáng dấp của một quý cô cổ điển, vừa dịu dàng vừa sắc sảo, đúng với hình ảnh low-key nhưng luôn được giới mộ điệu đánh giá cao về gu thời trang.

Điểm đặc biệt của khung hình này nằm ở chỗ, khi đặt cạnh nhau, Kim Tuyến và Phương Khánh không hề tạo cảm giác so kè nhan sắc. Cả hai sở hữu chung một màu sắc thẩm mỹ: cổ điển, thanh lịch và giàu khí chất.

Kim Tuyến dù là diễn viên nhưng từ lâu đã được nhắc đến như một trong những mỹ nhân có ngoại hình nổi bật của Vbiz từ chiều cao, vóc dáng cho đến thần thái đều đủ sức sánh ngang với các beauty queen. Đặt cạnh một hoa hậu đúng nghĩa như Phương Khánh, Kim Tuyến vẫn giữ được phong độ và bản lĩnh nhan sắc rất riêng.

Ảnh IGNV.

Về phía Phương Khánh, khung hình lần này tiếp tục củng cố hình ảnh một nàng hậu kín tiếng nhưng sở hữu thế giới thời trang đa dạng và tinh tế. Không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng mỗi lần góp mặt, cô đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh, cùng khả năng biến hóa phong cách linh hoạt từ quyến rũ, sang trọng đến trẻ trung, high fashion.

Ảnh IGNV.

Năm 2018, Phương Khánh là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái Đất (Miss Earth) - 1 trong 6 cuộc thi sắc đẹp danh giá nhất thế giới. Sau 6 năm đăng quang, Phương Khánh được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc lẫn khí chất. Từ cô gái có vẻ ngoài năng động, nhí nhảnh cùng gương mặt khá bầu bĩnh, nàng Hậu ngày càng thú vị, đa dạng trong phong cách. Cô không bó buộc bản thân vào hình ảnh Miss Earth thuần khiết, mà sẵn sàng thử nhiều layout, từ đậm chất Á Đông, tôn đường nét mềm mại đến những lần ưa chuộng vẻ đẹp khoẻ khoắn, gợi cảm khoe làn da bánh mật như những cô nàng Âu Mỹ.

Ảnh IGNV.

Với chiều cao 1m72, gương mặt sắc sảo và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, Kim Tuyến hoàn toàn có thể trở thành một siêu mẫu chuyên nghiệp, nhưng diễn xuất mới là con đường mà nữ nghệ sĩ ưu tú đang được gọi là "mỹ nhân đẹp nhất làng phim" lựa chọn. Thỉnh thoảng với một số lời mời catwalk, Kim Tuyến cũng xuất hiện sải bước trên một số sàn diễn với phong thái chuyên nghiệp, không thua kém những chân dài sừng sỏ. Thậm chí công chúng còn nhận xét nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, mang trong mình "aura" khó định nghĩa của một Miss Universe.

Ảnh IGNV.



