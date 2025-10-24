Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 việc nên làm - 2 việc nên bỏ ở tuổi trung niên để tiền không "chảy" mất mà vẫn sống an nhiên

24-10-2025

Ở tuổi trung niên, nhiều người bắt đầu nhận ra: Kiếm tiền không khó bằng việc giữ tiền. Có người thu nhập ổn nhưng chẳng bao giờ dư. Có người dành cả đời làm việc, nhưng đến lúc nghỉ hưu lại phải thắt lưng buộc bụng.

Sau 10 năm xoay vòng giữa chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và lo toan, tôi nhận ra: Để tiền không “chảy” mất, chỉ cần biết làm đúng 3 việc – và dám bỏ 2 thói quen tưởng nhỏ mà hại lớn.

1. Việc nên làm đầu tiên: Ghi chép và theo dõi dòng tiền như theo dõi sức khỏe

Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ “mình nhớ được mà, cần gì ghi chép”. Nhưng thực tế, bộ nhớ con người không thể chính xác bằng con số.

3 việc nên làm - 2 việc nên bỏ ở tuổi trung niên để tiền không “chảy” mất mà vẫn sống an nhiên- Ảnh 1.

Chỉ khi bắt đầu ghi lại mọi khoản thu chi trong 1 tháng, tôi mới phát hiện: mình “rò” tiền vào những thứ nhỏ nhặt - cốc cà phê 45.000, chuyến taxi 80.000, vài món đồ giảm giá 99k.

Từ đó, tôi áp dụng quy tắc đơn giản:

- Mỗi ngày ghi lại 3 nhóm: Chi bắt buộc – Chi linh hoạt – Chi cảm xúc.

- Cuối tuần nhìn lại, tôi thường cắt được ít nhất 10–15% chi không cần thiết.

Giống như theo dõi huyết áp hay cân nặng, ghi chép tài chính giúp bạn kiểm soát “sức khỏe tiền bạc”.

Chỉ cần biết tiền đang chảy đi đâu, bạn đã bước được nửa đường đến sự an nhiên tài chính.

2. Việc nên làm thứ hai: Chia tiền ra 3 phần rõ ràng – để mỗi đồng đều có “nhiệm vụ”

Trước đây, tôi gộp tất cả tiền trong một tài khoản – nhìn số dư cao tưởng là “giàu”, nhưng thực ra là… hỗn loạn. Đến khi có việc gấp, tôi lại phải rút tiết kiệm, rồi lại căng thẳng khi lãi bị mất.

Sau nhiều lần như thế, tôi bắt đầu chia thu nhập theo mô hình 50–30–20:

Mục đíchTỷ lệGhi chú thực tế
Chi tiêu thiết yếu50%Ăn uống, sinh hoạt, học phí, hóa đơn
Tích lũy & đầu tư nhỏ30%Gửi tiết kiệm, mua vàng, góp quỹ đầu tư an toàn
Dự phòng khẩn cấp20%Giữ riêng, không dùng trừ khi thật sự cần

Cách này khiến tôi biết rõ mỗi đồng đang “làm gì” – và nhờ vậy, không còn cảm giác tiền “chảy mất” vô hình nữa.

Khi bạn biết mình đang giữ tiền vì mục tiêu gì, bạn sẽ bớt chi tiêu cảm tính và ngủ ngon hơn mỗi đêm.

3 việc nên làm - 2 việc nên bỏ ở tuổi trung niên để tiền không “chảy” mất mà vẫn sống an nhiên- Ảnh 2.

3. Việc nên làm thứ ba: Giữ thói quen đầu tư vào bản thân

Nghe có vẻ nghịch lý – nhưng đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư sinh lời nhất. Tôi từng tiếc tiền cho một khóa học kỹ năng, một cuốn sách, hay một buổi khám tổng quát. Nhưng rồi, mỗi lần đầu tư cho chính mình, lợi ích đều quay lại theo cách rất thật:

- Học thêm kỹ năng → tăng cơ hội việc làm.

- Đọc thêm sách → hiểu cách giữ và sinh lời tiền.

- Khám sức khỏe → tránh chi phí lớn về sau.

Tiền tiêu cho bản thân đúng cách, không phải là chi tiêu – mà là “đầu tư bảo toàn tài sản.”

1. Việc nên bỏ đầu tiên: Chi cho hình ảnh – thay vì giá trị

Tuổi trung niên là lúc nhiều người muốn “thể hiện mình vẫn ổn”. Một bộ quần áo đắt, bữa tiệc sang, chiếc điện thoại mới… nhưng thực tế, đó là những khoản chi đẹp mắt mà vô ích.

Tôi từng nghĩ “mình làm ra tiền, tiêu cho bản thân cũng đáng”. Nhưng rồi khi nhìn lại, nhiều món đồ chỉ được dùng vài lần – còn ví thì rỗng dần.

Giờ tôi hỏi mình 1 câu trước mỗi lần mua: “Món này khiến cuộc sống của tôi tốt hơn, hay chỉ khiến người khác nghĩ tôi tốt hơn?”.

Nếu là vế thứ hai – tôi dừng lại.

3 việc nên làm - 2 việc nên bỏ ở tuổi trung niên để tiền không “chảy” mất mà vẫn sống an nhiên- Ảnh 3.

2. Việc nên bỏ thứ hai: Sợ thay đổi trong tài chính

Rất nhiều người trung niên, đặc biệt là phụ nữ, ngại học cách quản lý hay đầu tư mới. Chúng ta hay nghĩ: “Tôi già rồi, không hiểu đâu”. Nhưng thực tế, đó là cách nhanh nhất khiến tiền đứng yên – và giá trị tài sản đi xuống.

Tôi từng sợ mở app ngân hàng, sợ mua vàng online, sợ đầu tư quỹ mở. Đến khi học và thử, tôi mới nhận ra: thị trường không khó – chỉ tâm lý mình đang tự làm khó mình.

Ở tuổi nào cũng có thể học cách khiến tiền làm việc cho mình – miễn là dám bắt đầu.

Kết luận:

Tuổi trung niên không còn là lúc đua theo người khác – mà là lúc chọn sống vững vàng. Nếu bạn làm được 3 việc: ghi chép – chia tiền – đầu tư bản thân, và bỏ được 2 thói quen: chi cho hình ảnh – sợ thay đổi, thì dù lương cao hay thấp, bạn vẫn có thể sống an nhiên, không sợ tiền “chảy” mất.

Giữ tiền không khó – khó là giữ mình tỉnh táo trước những cám dỗ nhỏ mỗi ngày.

Tóm tắt nhanh:

3 việc nên làm2 việc nên bỏ
Ghi chép và theo dõi dòng tiềnChi cho hình ảnh, thể hiện
Chia tiền theo mô hình 50–30–20Sợ thay đổi trong tài chính
Đầu tư cho bản thân (sức khỏe, học hỏi)




Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

