3 vụ án Mailisa, Ngân 98 và Shark Bình thu giữ 198 sổ đỏ và nhiều tài sản khủng khác

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.

Trên mạng xã hội, bà Mai là một nhân vật có sức ảnh hưởng đáng kể với hơn 3 triệu người theo dõi. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống xa hoa cùng khối tài sản khủng.

Tháng 9 năm ngoái, vợ chồng Mailisa gây xôn xao khi khánh thành biệt phủ rộng hơn 4.000 m2 tại quận 12 (cũ), TPHCM. Công trình được bà Mai cho biết mất 2 năm để thiết kế, gần 5 năm để thi công.

Một điểm đáng chú ý là thay vì thuê mặt bằng kinh doanh, hệ thống của bà Mai lựa chọn mua bất động sản và xây dựng tòa nhà riêng tại những vị trí trung tâm của các tỉnh, thành phố lớn.

Thời gian quan, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án khác và thu giữ hàng chục đến hàng trăm sổ đỏ.

Cụ thể, ngày 15/10, Công an TPHCM cho biết trong quá trình phối hợp với VKS khám xét nhà Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) - căn penthouse 300 m2 tại chung cư cao cấp, đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở.

Khi mở chiếc két theo đúng trình tự quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số AntEx.

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...



