30 năm cuộc đời mới biết: Máy giặt có 7 "lỗi giả", vội gọi thợ dễ mất tiền oan

Máy đang giặt bỗng dừng, quần áo vắt xong vẫn ướt hay mở cửa ra thấy mùi khó chịu... Gặp những tình huống này, nhiều người lập tức nghĩ máy đã hỏng và chuẩn bị gọi thợ. Thế nhưng có những biểu hiện nhìn rất giống hỏng hóc lại bắt nguồn từ những nguyên nhân khá đơn giản như quá nhiều nước giặt, quần áo dồn lệch hay đường ống bị gập. Bởi vậy, trước khi gọi thợ, 7 tình trạng dưới đây rất đáng để kiểm tra trước.

1. Máy giặt bỗng có quá nhiều bọt

Lồng giặt trắng xóa bọt, thậm chí bọt trào lên khu vực ngăn chứa chưa chắc là dấu hiệu máy hỏng. Trước tiên, bạn hãy nhớ lại xem mình vừa cho bao nhiêu nước giặt. Nhiều người vẫn nghĩ quần áo càng bẩn càng nên tăng nước giặt, nhưng dùng quá nhiều có thể khiến bọt sinh ra nhiều, khó xả sạch và để lại cặn. Với máy có nhiều ngăn chứa, việc đổ nhầm nước giặt vào ngăn nước xả hoặc ngăn dành cho chức năng khác cũng có thể gây rắc rối. Vì vậy, hãy kiểm tra đúng loại chất giặt tẩy, lượng sử dụng và vị trí đổ. Ngay cả khi vệ sinh lồng giặt cũng không nên tự ý cho nước giặt thông thường vào nếu nhà sản xuất không hướng dẫn như vậy.

2. Máy đang giặt "ngon lành" thì đứng im

Đang giặt mà máy dừng giữa chừng nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng bạn hãy nhìn xem trong lồng còn nước hay không. Nếu nước không thoát được, chu trình có thể không tiếp tục bình thường. Nguyên nhân đôi khi chỉ là ống xả bị gập, bị chèn ép hoặc bộ lọc bơm xả bị tắc bởi xơ vải, tóc, đồng xu hay những vật nhỏ bỏ quên trong túi quần áo. Lúc này, nên đọc mã lỗi trên màn hình nếu có rồi kiểm tra đường ống bên ngoài. Với những model cho phép người dùng tự vệ sinh bộ lọc bơm xả, có thể thực hiện theo sách hướng dẫn và nhớ chuẩn bị dụng cụ hứng nước. Còn nếu không biết bộ lọc nằm ở đâu thì đừng thấy trên mạng có người mở nắp dưới máy rồi cũng lấy kìm vặn theo. Cấu tạo mỗi dòng máy không hoàn toàn giống nhau và đây là lúc một "lỗi giả" rất dễ bị biến thành lỗi thật.

3. Giặt xong nhưng cửa không mở

Với máy cửa ngang, cửa chưa mở ngay không có nghĩa khóa đã hỏng. Máy có thể vẫn còn nước bên trong, vừa mất điện giữa chu trình hoặc cần thêm thời gian để cơ chế an toàn nhả khóa. Lúc này, điều quan trọng nhất là đừng cố giật tay nắm. Mọi người hãy bình tĩnh chờ máy nhả khóa hoặc sử dụng chức năng xả nước, mở cửa khẩn cấp theo đúng hướng dẫn của model. Không chắc cách làm thì nên liên hệ hãng thay vì cạy cửa.

4. Máy vẫn chạy nhưng quần áo vắt xong còn ướt

Đây là tình trạng rất dễ gặp khi giặt chăn, khăn lớn, áo khoác dày hoặc một mẻ đồ có khối lượng phân bố không đều. Khi một món đồ hút nhiều nước rồi cuộn thành cục và dồn sang một phía, lồng giặt có thể bị mất cân bằng. Máy lúc này có thể giảm tốc độ, cố đảo lại đồ hoặc không hoàn thành vòng vắt như bình thường. Kết quả là máy vẫn chạy nhưng quần áo lấy ra còn ướt. Đáng chú ý, không chỉ nhồi quá nhiều đồ mới gây rắc rối. Một mẻ quá ít nhưng chỉ có một món lớn, nặng sau khi ngấm nước cũng có thể khiến tải bị lệch. Nếu gặp trường hợp này, hãy gỡ quần áo bị cuộn, phân bố lại đồ rồi chạy chương trình vắt phù hợp. Đồng thời kiểm tra máy có đứng cân bằng trên sàn hay không. Vì thế, thay vì cố nhét đầy lồng để tiết kiệm một mẻ giặt, tốt hơn hết vẫn nên tuân theo tải trọng và hướng dẫn của máy.

5. Bấm giặt nhưng nước mãi không vào

Lỗi này đôi khi giải quyết trong chưa đầy một phút. Trước hết, kiểm tra vòi cấp nước đã mở chưa và nhà có đang mất nước không. Sau đó nhìn đoạn ống phía sau xem có bị gập hoặc bị máy ép vào tường hay không. Nếu hai thứ trên đều bình thường, một số model còn có lưới lọc tại đường nước vào có thể bị bám cặn và cần vệ sinh theo hướng dẫn. Chỉ có một điều đừng làm: nhìn thấy mã E nào đó rồi lên mạng đọc một bài bất kỳ và mặc định máy nhà mình mắc đúng lỗi ấy. Mã lỗi giữa các hãng, thậm chí giữa các dòng máy, không nhất thiết giống nhau.

6. Máy giặt càng dùng càng có mùi

Máy vẫn giặt bình thường nhưng mở cửa ra lại có mùi ẩm, thậm chí quần áo vừa giặt cũng không còn thơm sạch như trước. Đây là lúc nên nghĩ đến việc vệ sinh máy. Cặn chất giặt tẩy, nước xả, xơ vải và bụi bẩn có thể tích tụ ở gioăng cửa, ngăn chứa, bộ lọc và những vị trí thường xuyên ẩm. Đặc biệt với máy cửa ngang, chỉ cần kéo nhẹ phần gioăng cao su ở cửa ra kiểm tra, đôi khi bạn sẽ thấy đây mới là nơi lâu nay mình bỏ quên. Ngoài việc chạy chương trình vệ sinh lồng giặt theo hướng dẫn, hãy làm sạch ngăn nước giặt, gioăng và các bộ lọc được phép tháo vệ sinh. Quần áo giặt xong cũng nên lấy ra sớm; khi không dùng máy có thể để cửa hé nếu điều kiện gia đình cho phép và vẫn bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ, vật nuôi. Đừng tự ý trộn giấm, baking soda, thuốc tẩy hay nhiều loại hóa chất với nhau chỉ vì muốn khử mùi nhanh. Không phải cách vệ sinh nào trên mạng cũng phù hợp với chiếc máy nhà bạn.

7. Quần áo giặt xong lại bị rách

Trường hợp này đôi khi thủ phạm chẳng phải máy giặt mà là đồng xu, chìa khóa, khóa kéo, móc kim loại hoặc vật sắc bị bỏ quên trong quần áo. Trước khi giặt, hãy kiểm tra túi, phân loại đồ và cho những món mỏng dễ mắc vào túi giặt khi phù hợp. Nếu quần áo vẫn liên tục bị rách bất thường dù đã làm những việc này, lúc đó mới nên kiểm tra lồng giặt, gioăng cửa hoặc gọi kỹ thuật viên.

Không phải "lỗi giả" nào cũng nên tự xử lý

Điểm quan trọng là đừng thấy máy khác thường đã lập tức kết luận máy hỏng, nhưng cũng không nên vì tiếc tiền gọi thợ mà tự tháo sửa mọi thứ. Nếu máy có mùi khét, dấu hiệu rò điện, tia lửa, rò nước bất thường, tiếng va đập lớn hoặc lỗi liên tục quay trở lại sau khi đã kiểm tra những nguyên nhân đơn giản, hãy ngừng sử dụng và gọi người có chuyên môn. Còn với những tình trạng như quá nhiều bọt, tải giặt bị lệch, đường ống bị gập hay máy lâu ngày chưa vệ sinh, vài phút kiểm tra trước đôi khi sẽ giúp bạn tránh được một lần gọi thợ không cần thiết.