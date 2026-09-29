30 tuổi rồi, thứ đáng giá nhất mình có là gì?

Bước sang tuổi 30, nhiều người bắt đầu có những thứ từng rất muốn khi còn trẻ: một công việc ổn định hơn, khoản tiền tiết kiệm đầu tiên, một căn nhà, một gia đình riêng hoặc vị trí đủ tốt để không còn phải liên tục chứng minh năng lực. Thế nhưng cũng từ đây, cách nhìn về hai chữ “đáng giá” dần thay đổi.

Có những thứ không nằm trong bảng lương, không xuất hiện trên CV và cũng chẳng phải tài sản có thể định giá, nhưng càng lớn người ta càng hiểu nếu thiếu chúng thì cuộc sống sẽ khó dễ chịu như mình tưởng.

“Điều tuyệt vời nhất là một người bạn vẫn có thể gọi lúc 2 giờ sáng”

Ở tuổi 32, Linh không còn duy trì được nhóm bạn đông như những năm 20 tuổi nữa. Sau khi ra trường, mỗi người đi một hướng, rồi chuyện lập gia đình, chuyển việc, sinh con khiến những cuộc hẹn từng diễn ra hàng tuần dần thành vài tháng một lần, có khi cả năm mới gặp đủ mặt.

Cô cũng từng nghĩ đó là một điều đáng buồn, cho đến một đêm mẹ cô phải nhập viện cấp cứu. “Lúc ấy đã gần 2 giờ sáng, chồng đang đi công tác còn em gái mình thì sống ở một thành phố khác. Mẹ bỗng bị mệt phải nhập viện, mình vừa phải lo thủ tục, vừa cố giữ bình tĩnh trong viện. Trong lúc ấy, mình nhấc máy gọi cho Mai - người bạn thân từ thời Đại học của mình. Nửa tiếng sau, Mai có mặt mang theo một túi đồ dùng cá nhân cần thiết và ở lại với mình tới sáng”, Linh kể.

Linh cho hay, khoảnh khắc ấy khiến cô vô cùng trân trọng người bạn này. Sau chuyện đó, Linh cũng không còn quá bận tâm đến việc mình có bao nhiêu bạn thân.

Cô vẫn gặp nhiều người, vẫn có những mối quan hệ vui vẻ và vẫn giữ liên lạc với những người bạn cũ, nhưng điều cô thấy quý nhất lại là một mối quan hệ không cần phải duy trì bằng việc nhắn tin mỗi ngày. Hai người có thể vài tuần không gặp, vài ngày không nói chuyện nhưng khi một trong hai thực sự cần giúp đỡ, người còn lại vẫn xuất hiện.

Linh nói: “Sau tuổi 30, mình nhận ra một người bạn đáng giá không phải là người có mặt trong mọi cuộc vui, mà là người vẫn có mặt khi cuộc sống xảy ra một chuyện chẳng vui chút nào”.

Ảnh minh họa: Pinterest

“Một khoản tiền đủ để không phải nhận đại một công việc”

Với Tuấn, 34 tuổi, thứ đáng giá nhất sau tuổi 30 ban đầu không có gì đặc biệt: Một khoản tiết kiệm.

Anh bắt đầu tích lũy từ năm 28 tuổi với mục tiêu mua nhà, đều đặn trích tiền từ thu nhập hàng tháng và hạn chế đụng đến khoản này cho những nhu cầu không thực sự cần thiết. Khi số tiền tăng dần, Tuấn vẫn nghĩ đó chỉ là bước chuẩn bị cho một tài sản lớn hơn trong tương lai.

Cho đến năm 32 tuổi, anh quyết định nghỉ việc dù chưa có công việc mới.

“Công ty khi đó đang thay đổi khá nhiều về định hướng, vị trí của mình cũng không còn giống công việc mà mình muốn theo đuổi. Thế nên mình đã cân nhắc rất lâu bởi nghỉ việc khi chưa có nơi tiếp theo đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào một khoảng thời gian không có thu nhập ổn định”, Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, điều khiến anh cuối cùng vẫn dám nghỉ việc là khoản tiền đã tích lũy được.

Khoản tiết kiệm ấy không đủ để Tuấn sống thoải mái vô thời hạn nhưng đủ để anh có vài tháng tìm việc mà không phải vì áp lực tiền bạc rồi nhận ngay một công việc mình biết là không phù hợp. Trong thời gian đó, anh học thêm một kỹ năng mới, đi phỏng vấn nhiều nơi và cuối cùng chuyển sang một lĩnh vực gần với định hướng mình muốn hơn.

Sau trải nghiệm ấy, cách Tuấn nhìn về tiền tiết kiệm cũng thay đổi.

“Mình vẫn muốn mua nhà, vẫn coi việc gia tăng thu nhập là quan trọng, nhưng khoản tiền dự phòng giờ đây không còn chỉ có ý nghĩa “để dành cho tương lai”. Nó cho mình quyền được nói không với một công việc không phù hợp, quyền được nghỉ một thời gian khi quá tải và quan trọng nhất là cảm giác nếu một ngày cuộc sống có biến động, mình vẫn có thể tự quyết định bước tiếp theo thay vì phải lập tức lựa chọn phương án dễ kiếm tiền nhất”, anh bạn bày tỏ.

Với Tuấn, đó là một kiểu tự do rất cụ thể mà trước tuổi 30 anh chưa từng nghĩ đến.

“Những bữa cơm bình thường với bố mẹ”

Phương, 36 tuổi, từng nghĩ thứ đáng giá nhất sau tuổi 30 phải là một căn nhà hoặc một khoản tiền giàu sụ để không còn phải lo lắng về tương lai.

Cho đến khi bố cô phải nhập viện.

Phương làm việc ở Hà Nội trong khi bố mẹ sống ở quê, vì thế nhiều năm liền cô luôn có một lý do hợp lý để không về nhà. Có khi công việc bận, có khi cuối tuần đã có lịch, cũng có những tháng cô nghĩ để sang tháng về một lần cũng không sao vì bố mẹ vẫn khỏe và nhà vẫn ở đó.

Lần bố nhập viện không quá nghiêm trọng nhưng khoảng thời gian vài ngày ở bệnh viện khiến Phương bắt đầu nghĩ về những lần mình đã trì hoãn việc về nhà chỉ vì một cuộc họp hay một buổi hẹn.

Phương cho hay: “Mình cố gắng sắp xếp để mỗi tháng có ít nhất vài cuối tuần về quê. Có những lần chuyến đi kéo dài chưa đến 24 tiếng, tối hôm trước lên xe, sáng hôm sau ăn cơm với bố mẹ rồi chiều lại quay về Hà Nội. Không có chuyến du lịch nào, cũng chẳng có sự kiện đặc biệt nào trong những lần trở về ấy.

Phần lớn thời gian chỉ là những câu chuyện rất cũ: bố hỏi công việc có ổn không, mẹ hỏi bao giờ lấy chồng, rồi cả nhà ngồi ăn một bữa cơm mà chẳng ai nói chuyện gì quá quan trọng. Nhưng chính những điều bình thường ấy lại trở thành thứ mình bắt đầu trân trọng nhất”.

Cô không còn nghĩ phải đợi đến một kỳ nghỉ dài mới có thể dành thời gian cho bố mẹ, bởi cô hiểu thời gian của mỗi người không phải lúc nào cũng nằm trong tay mình. Có những bữa cơm hôm nay tưởng như chẳng có gì đặc biệt nhưng vài năm sau có thể lại là một trong những điều người ta nhớ nhất.

Ở tuổi 36, Phương không gọi đó là “hy sinh” hay một bài học lớn về gia đình. Với cô, chỉ đơn giản là nếu bố mẹ vẫn còn khỏe, vẫn có thể ngồi ăn cơm cùng nhau, thì những buổi tối hoặc cuối tuần dành cho họ có lẽ là một trong những điều đáng giá nhất.

Ảnh minh họa: Pinterest

“Thứ đáng giá sau tuổi 30 là những buổi tối không thuộc về công việc”

Hương, 35 tuổi, từng có một giai đoạn gần như dùng công việc để đo xem bản thân đang thành công đến đâu.

Sau nhiều năm đi làm, cô có một vị trí quản lý, mức thu nhập tốt và những dự án đủ lớn để cảm thấy mình đang tiến lên. Thế nhưng càng được giao nhiều trách nhiệm, thời gian ngoài công việc của Hương càng thu hẹp. Điện thoại luôn có thông báo, cuối tuần vẫn có thể phải xử lý việc, còn những kế hoạch cá nhân thường xuyên bị dời lại vì một deadline nào đó.

“Đến một thời điểm, mình nhận ra điều khiến mình mệt không phải một dự án cụ thể mà là cảm giác công việc đã trở thành phần lớn nhất trong cuộc sống. Mình chọn đi tìm công việc khác. Lần này không đặt mức lương hay chức danh lên vị trí đầu tiên. Điều mình quan tâm nhiều hơn là giờ làm, cách công ty vận hành và việc sau khi kết thúc ngày làm việc, có thực sự được trở về với cuộc sống riêng hay không”, Hương bày tỏ.

Công việc mới không giúp Hương có một bước nhảy lớn trên CV, thậm chí thu nhập thời gian đầu còn không tăng nhiều như cô từng kỳ vọng. Đổi lại, cô có những buổi tối dành cho gia đình, có thể duy trì việc tập thể thao và có những cuối tuần không phải mở laptop để xử lý công việc.

Điều đó không khiến Hương hết tham vọng. Cô vẫn muốn làm tốt chuyên môn, vẫn muốn có những dự án lớn và vẫn quan tâm đến thu nhập. Chỉ là sau tuổi 30, cô không còn muốn mọi thứ ấy phải được đánh đổi bằng toàn bộ thời gian còn lại.

Hương nói: “Nếu trước đây một công việc tốt với mình là công việc khiến người khác nhìn vào và thấy mình đang thành công, thì bây giờ tiêu chí ấy đã có thêm một phần rất khác: Sau khi hoàn thành công việc, mình vẫn còn đủ năng lượng để sống cuộc đời của mình”.

T thấy ý chính của đoạn này nên gom lại thành “sau 30, có quyền tự quyết thời gian của mình mới là một dạng tự do”, thay vì tập trung quá nhiều vào chuyện “để trống lịch”. Tít cũng nên nói thẳng vào cái giá trị đó.

“Làm chỉ vì mình thích, không cần phải giỏi”

Đức, 31 tuổi, bắt đầu chơi guitar từ năm 28 tuổi. Anh không có ý định đi biểu diễn, cũng chẳng đặt mục tiêu phải chơi được bao nhiêu bài. Những buổi tối rảnh, anh lấy đàn ra tập vài đoạn nhạc, có hôm chơi được, có hôm đánh mãi một hợp âm vẫn không đúng.

Điều đáng nói là trước đó Đức không có thói quen làm một việc nếu nó không đem lại kết quả rõ ràng. Những năm 20 tuổi, phần lớn thời gian của anh xoay quanh học thêm một kỹ năng, kiếm thêm thu nhập, hoàn thành một mục tiêu nào đó. Ngay cả những sở thích cũng thường chỉ tồn tại cho đến khi anh thấy mình không tiến bộ đủ nhanh.

Với guitar thì khác. Sau vài năm, Đức vẫn chơi ở mức rất bình thường. Anh không mua thêm những cây đàn đắt tiền, không quay video đăng mạng và cũng không cố biến việc chơi đàn thành một dự án cá nhân. Có những tuần bận, anh không đụng đến cây đàn; khi có thời gian, anh lại lấy ra chơi tiếp.

“Đây là lần đầu tiên mình giữ một thứ lâu như vậy mà không cần nó phải giúp mình kiếm tiền, đẹp CV hay chứng minh rằng mình giỏi một cái gì đó. Mình chơi vì thích thôi. Hồi 20 tuổi chắc mình sẽ thấy như thế là phí thời gian nhưng bây giờ mình lại thấy những thứ không cần phải có mục đích rõ ràng mới là thứ mình muốn giữ”, Đức chia sẻ.

Ảnh minh họa: Pinterest

Sau tuổi 30, Đức bắt đầu dành chỗ cho những sở thích không mang tính “đầu tư”. Có thể là chơi đàn, đọc một thể loại sách mình thích, chăm cây hay học nấu một món ăn mới. Những việc ấy không giúp anh thăng chức hay tăng thu nhập nhưng tạo ra một phần đời sống không bị đo bằng hiệu quả.

Với Đức, đó là thứ đáng giá mà anh không có khi còn trẻ: Một điều mình có thể làm chỉ vì mình thích, không cần phải giỏi, không cần kiếm được tiền và cũng không cần giải thích tại sao mình vẫn muốn làm nó.

Có lẽ sau tuổi 30, những thứ đáng giá nhất không còn giống danh sách những điều người ta từng muốn đạt được ở tuổi 25.

Có thể, đó đều là những thứ rất khó nhìn thấy từ bên ngoài, bởi chúng không nhất thiết khiến một người trông giàu có hơn, thành công hơn hay nổi bật hơn. Nhưng sau vài năm trưởng thành, người ta bắt đầu hiểu một cuộc sống đáng giá không chỉ được tạo nên bởi những gì mình đạt được, mà còn bởi những gì mình có thể giữ lại cho chính mình.