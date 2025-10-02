Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

306 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

02-10-2025 - 09:04 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những chủ xe máy có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, qua hệ thống camera giám sát và tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã ghi nhận 696 trường hợp vi phạm giao thông từ ngày 19/9/2025 đến 25/9/2025.

Trong tổng số 696 trường hợp, bao gồm 390 trường hợp xe ô tô và 306 trường hợp xe máy.

Danh sách 306 trường hợp xe máy vi phạm như sau:

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông: 38 trường hợp

98E1-788.91; 20B1-727.21; 98F1-033.24; 98F1-217.14; 98H1-868.68; 98B2-639.29; 98B3-099.75; 98F1-271.21; 98B3-816.75; 98D1-854.69; 98B3-915.38; 98B2-449.24; 99E1-589.65; 99MĐ5-020.99; 99Y1-4691; 99E1-397.46; 99E1-173.87; 99E1-416.80; 99E1-620.69; 99MĐ5-062.78; 99G1-652.08; 99AA-101.56; 37K2-550.36; 36B4-542.65; 37K2-550.36; 99E1-500.41; 99E1-654.76; 99T2-4324; 12K8-6805; 99B1-433.30; 98E1-259.75; 99E1-160.54; 99G1-232.86; 99G1-232.86; 99E1-395.09; 99E1-397.46; 99AE-072.13; 99AE-068.40.

306 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

2. Không đội mũ bảo hiểm: 268 trường hợp

98B2-060.50; 98B1-388.45; 98K1-338.93; 98AE-074.72; 98B3-167.68; 98AA-081.16; 99H1-274.21; 98B3-684.36; 98L1-006.37; 98D1-939.10.

29Y1-490.45; 99B1-069.41; 29V1-091.48; 99AC-061.27; 99B1-197.64; 29N2-011.39; 98B3-091.89; 99B1-197.64; 99AC-023.63; 99B1-167.25; 99B1-485.95; 33L2-7523; 99B1-552.44; 29N1-940.63; 99B1-279.21; 99E1-540.90; 99B1-439.52; 99B1-335.78; 99AB-019.00; 99AB-046.64; 99B1-270.80; 99AA-314.43; 38N1-119.07; 99B1-372.19; 29L1-294.47; 99AD-057.98; 29T3-0886; 98B1-783.49; 99B1-002.76; 99B1-357.11; 99AA-017.11; 29AA-218.76; 18B2-431.30; 99AB-074.79; 99B1-263.67; 99B1-308.94; 99L3-8234; 99B1-244.71; 20F1-679.51; 99AB-076.15; 99B1-497.56; 99B1-463.63; 29N2-013.41; 99B1-091.98; 29V7-319.17; 99AB-029.10; 99B1-281.30; 29N1-017.70; 29N1-834.89; 99E1-340.67; 99D1-505.71; 29N1-924.68;

99AB-056.07; 29AB-797.30; 99B1-521.32; 12D1-171.02; 99B1-425.99; 99C1-555.50; 99H5-4049; 29N1-792.76; 99B1-552.68; 99E1-340.67; 99D1-391.82; 99B1-401.59; 99S2-5516; 99B1-030.89; 99B1-420.34; 29D1-314.77; 99B1-343.56; 99B1-451.35; 99AB-079.39; 30Z9-2604; 29N1-705.69; 99B1-539.77; 99B1-319.55; 99AE-031.43; 99B1-401.08; 29V3-030.96; 29T4-9045; 99B1-538.73; 99S1-0920; 29L4-7428; 99L1-0187; 99C1-004.65; 29E1-177.53; 99B1-510.58; 99C1-597.13; 29N1-166.45; 99AB-052.40; 99B1-169.59; 98MĐ4-056.65; 99AA-262.44; 99C1-047.25; 89MĐ3-111.46; 29K1-184.56; 98B3-827.36; 99B1-422.43; 99B1-475.72; 22MĐ2-022.15; 99C1-424.96; 98M9-9086; 99AD-016.74; 29V9-2617; 99B1-297.29;

29L5-006.86; 99G1-299.50; 34L1-022.23; 29F1-181.72; 99L1-6099; 99B1-513.28; 29S2-039.91; 29S2-176.62; 29N1-092.76; 99G1-613.82; 99B1-144.90; 99B1-377.46; 99B1-249.42; 98Y5-4036; 99B1-322.36; 99F1-435.94; 99H4-8226; 99B1-238.57; 99B1-437.18; 99B1-323.36; 99B1-534.10; 99AB-075.69; 99B1-494.72; 99D1-466.88; 99B1-220.38; 12S1-136.10; 29T1-815.99; 99B1-556.94; 36AL-059.70; 99B1-262.94; 99B1-326.67; 30Z9-6737; 29AH-089.03; 99AB-060.59; 99AB-050.85; 99B1-194.28; 99AB-086.59; 29K1-379.85; 99AA-132.07;

99AB-027.28; 99B1-394.54; 99F8-7781; 99B1-550.62; 98F1-153.72; 99H1-354.47; 99AB-062.68; 99B1-343.83; 99AB-062.68; 99B1-493.49; 29T1-670.81; 30X8-5509; 99B1-209.16; 99B1-131.05; 30F2-1250; 99B1-233.71; 99MĐ3-048.75; 99AB-062.33; 99AB-062.33; 99B1-149.96; 29Z1-406.47; 54T5-8865; 99B1-449.34; 99AD-024.13; 99K1-353.59; 99AB-078.49; 29Y1-490.45; 99H1-182.42; 99B1-485.95; 99AB-078.49; 99B1-335.78; 29AA-591.90; 30F6-3500; 99B1-485.95; 98D1-115.01; 29T2-055.89; 99F8-2863; 99C1-553.27; 30L6-2374; 99E1-445.69; 99B1-336.21; 29AH-067.80; 79N1-994.44; 99G1-594.04; 99H7-1477; 34B4-065.60;

306 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

99G1-694.46; 29F1-477.10; 29L1-294.47; 99AB-080.59; 99B1-129.84; 99B1-532.71; 99B1-432.00; 99B1-223.51; 89H4-8482; 99MĐ2-055.18; 99AB-075.01; 99D1-397.29; 30L8-0541; 99F2-4466; 99C1-473.46; 37K1-243.19; 99AB-074.79; 34C1-164.39; 35B2-183.59; 99B1-551.31; 99AB-024.64; 99B1-391.43; 99AB-050.85; 99B1-037.88; 29S6-625.96; 99AC-041.76; 29G1-759.01; 99D1-184.49; 99C1-444.66; 99B1-006.13; 99B1-502.25; 89B1-369.68; 99F2-6468; 99AB-044.39;

18L1-442.09; 99B1-071.33; 99AD-034.60; 99B1-456.89; 29AH-068.64; 29AN-062.38; 99B1-394.71; 99C1-290.25; 99D1-544.45; 99B1-484.94; 29D1-701.22; 99D1-555.06; 99B1-137.86; 99B1-456.53; 99B1-332.11; 99AA-167.52; 30L8-0541; 29N1-689.36; 99B1-333.47; 29X2-079.61; 99B1-409.58; 99B1-496.79; 20H1-627.47; 99B1-543.35; 29N1-894.50; 29N1-446.91; 99AD-057.01; 99B1-405.08; 99G1-297.15; 29N1-939.20; 99D1-467.56; 99B1-559.72; 29AE-073.26; 99D1-577.32; 29D1-022.61.

Chủ phương tiện vi phạm khi đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh để giải quyết, mang theo đầy đủ giấy tờ: Căn cước công dân; Giấy phép lái xe; Đăng ký xe; Giấy chứng nhận kiểm định (đối với ô tô); Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.

Tổng hợp: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo Mini

Đời sống pháp luật

