31 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An

Ngày 13-9, Trung tâm Y tế TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã có báo cáo kết quả sơ bộ ban đầu về điều tra, giám sát và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn TP.



Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra, lấy mẫu tại tiệm bánh mì Phượng.

Theo TTYT TP Hội An, chiều 12-9, sau khi tiếp nhận thông tin 5 người trong 1 gia đình bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng (số 2B đường Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An), TTYT TP đã thành lập đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm để nắm thông tin ban đầu, đồng thời tích cực khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Bánh mì Phượng nổi tiếng ở Hội An

Qua khai thác thông tin, bước đầu đoàn điều tra ghi nhận không những có 5 người trên bị ngộ độc có ăn bánh mì Phượng mà còn có nhiều người khác đang nằm điều trị tại một số bệnh viện ở Quảng Nam và Đà Nẵng (Bệnh viện Thái Bình Dương - Hội An, Trung tâm y tế Hội An, Phòng khám An Cường – Hội An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng).

Tính đến 18 giờ ngày 12-9, đoàn ghi nhận tổng số người bị ngộ độc có ăn bánh mì Phượng là 31 người, trong đó 5 người điều trị ngoại trú, còn lại đang nằm điều trị tại các bệnh viện nói trên.

Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài. Thời gian ăn của các bệnh nhân rải rác khoảng từ 8 giờ sáng ngày 11-9 đến 20 giờ cùng ngày. Khoảng cách giữa thời gian xuất hiện triệu chứng và thời gian ăn ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất là 16 giờ (thời gian ủ bệnh từ 2-16 giờ). Theo lời khai của những người trên, họ đều có ăn bánh mì Phượng.

Nhiều du khách đến Hội An thường tìm đến bánh mì Phượng để thưởng thức

Trong quá trình điều tra, xử lý ban đầu, đoàn điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm đã tiến hành giám sát, kiểm tra cơ sở nói trên. Tại thời điểm giám sát, đoàn đã yêu cầu cơ sở giữ mẫu thức ăn liên quan và niêm phong, bảo quản mẫu theo quy định để gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 12-9, trên trang Facebook cá nhân của mình, anh N.D.H (SN 1992, trú TP Hội An) đăng tải bài viết có nội dung nhà anh có 5 người ăn bánh mì tại tiệm nổi tiếng ở Hội An, trong đó 4 người nhập viện, người còn lại đau bụng. Anh H. đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại đây.

Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, trong lúc chờ kết quả xác minh, hiện tại cơ quan chức năng đã yêu cầu tiệm bánh mì Phượng tạm dừng hoạt động.

Được biết, bánh mì Phượng là tiệm rất nổi tiếng, không chỉ người dân địa phương mà rất nhiều khách du lịch đến từ nhiều nước trên thế giới khi đến Hội An đều đến thưởng thức món ăn này.