Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

22-03-2026 - 17:31 PM | Sống

351 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 07/03/2026 đến ngày 13/03/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 07/03/2026 - 13/03/2026 đã phát hiện 351 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

1. XE Ô TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ: 56 TRƯỜNG HỢP

14A-619.51; 15C-356.32; 20B-096.94; 20B-226.58; 22A-152.31; 29A-138.28; 29A-431.93; 29H-434.21; 30A-802.91; 30E-711.14; 30F-023.57; 30M-731.36;

35B-013.11;

98A-045.69; 98A-052.99; 98A-069.86; 98A-092.27; 98A-151.68; 98A-326.92; 98A-404.51; 98A-475.50; 98A-492.02; 98A-498.40; 98A-505.12; 98A-573.08; 98A-584.65; 98A-634.20; 98A-710.10; 98A-756.00; 98A-811.26; 98A-859.01; 98A-859.57; 98A-926.46;

98B-066.03; 98B-130.41; 98B-144.23;

98C-230.69; 98C-232.73; 98C-259.32; 98C-259.39;

98H-009.38; 98H-037.76;

98M-000.96;

99A-083.91; 99A-171.11; 99A-336.82; 99A-526.26; 99A-987.90; 99A-994.43;

99B-140.24; 99B-177.67; 99B-182.91; 99B-183.30; 99B-330.33;

99H-126.63;

99LD-024.03.

2. XE Ô TÔ LẤN LÀN, ĐÈ VẠCH KẺ ĐƯỜNG: 239 TRƯỜNG HỢP

12A-106.07; 18A-747.20; 19A-752.34; 19C-085.95; 20A-451.96; 20A-694.97; 20H-033.02;

27H-3059;

29A-535.39; 29A-941.33; 29C-158.52; 29C-298.00; 29C-487.95; 29C-820.78; 29C-905.25; 29D-085.27; 29D-565.01; 29E-538.30; 29H-056.59; 29H-117.77; 29H-487.09; 29H-888.79; 29K-080.59; 29S-3775; 29U-1010; 29V-7687;

30A-067.50; 30A-573.38; 30A-599.41; 30A-963.65; 30A-980.61;

30E-144.39; 30E-847.05;

30F-323.20; 30F-340.77; 30F-477.58; 30F-593.23; 30F-688.96; 30F-926.43;

30G-027.23; 30G-040.83; 30G-332.14;

30H-037.89; 30H-097.90; 30H-727.08; 30H-982.75;

30K-106.48; 30K-209.75; 30K-237.20; 30K-320.91;

30L-270.53; 30L-572.52; 30L-753.14; 30L-856.56;

30M-271.85; 30M-464.15; 30M-546.60;

30T-5128; 30X-2856;

31F-6077;

34A-260.14;

35H-039.72;

36C-472.95; 36K-231.13;

37C-397.49;

47A-783.81;

50A-252.58;

63H-004.43;

88A-726.60; 88C-120.80; 88C-173.09;

89H-023.06; 89H-099.58;

98A-008.88; 98A-017.38; … (toàn bộ các biển 98A, 98B, 98C, 98D, 98H, 98K, 98R, 98F…)

99A-004.93; 99A-226.01; 99A-252.43; 99A-254.61; 99A-325.94; 99A-403.65; 99A-448.40; 99A-536.69; 99A-584.02; 99A-608.97; 99A-637.19; 99A-655.62; 99A-671.78; 99A-688.30; 99A-726.43; 99A-951.16; 99A-996.71;

99B-009.41; 99B-111.04; 99B-115.69; 99B-128.74; 99B-143.79; 99B-148.32; 99B-155.08; 99B-157.24; 99B-212.35; 99B-215.38; 99B-226.27; 99B-272.79; 99B-284.05;

99C-038.59; 99C-040.69; 99C-094.06;

99H-107.87; 99H-126.03.

3. XE Ô TÔ RẼ TRÁI NƠI CÓ BIỂN CẤM: 37 TRƯỜNG HỢP

Biển số:

29A-341.97; 29A-815.35;

30A-129.50; 30A-193.45; 30A-975.15;

30F-085.66;

30H-013.04; 30H-936.09;

30K-594.50; 30K-728.68;

34A-260.14;

51K-093.34; 51P-700.07;

98A-088.31; 98A-374.99; 98A-418.85; 98A-508.85; 98A-525.45; 98A-538.38; 98A-626.90; 98A-630.63; 98A-644.01; 98A-652.91; 98A-673.93; 98A-857.63; 98A-924.55; 98A-951.07;

98C-338.89;

98D-012.65;

98G-000.87;

99A-074.55; 99A-632.55;

99B-214.83;

99H-098.64; 99H-099.44.

4. XE Ô TÔ DỪNG, ĐỖ DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT: 5 TRƯỜNG HỢP

Biển số:

19A-421.96;

98A-698.14; 98A-879.05;

99A-115.55 (vi phạm 2 lần); 99A-385.47.

5. XE MÔ TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ: 13 TRƯỜNG HỢP

Biển số:

59Y1-421.50;

98B2-291.79; 98B2-806.46;

98K1-119.79; 98K1-296.75;

98L2-3338; 98L8-8570;

98M9-9782; 98MĐ1-083.77; 98MĐ1-123.19; 98MĐ5-109.97;

98Y3-8735;

99AA-985.32.

Ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

169 chủ xe có biển số sau vi phạm ở Thanh Hóa, Hưng Yên, Lâm Đồng nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những trường đại học sở hữu vị trí đắc địa nhất TPHCM

Những trường đại học sở hữu vị trí đắc địa nhất TPHCM Nổi bật

Ngành học không thể bị AI thay thế nhưng điểm chuẩn không quá cao, lương có thể chạm mốc 50 triệu/tháng

Ngành học không thể bị AI thay thế nhưng điểm chuẩn không quá cao, lương có thể chạm mốc 50 triệu/tháng Nổi bật

Phát hiện người đàn ông kiếm được hơn 66 tỷ đồng trong 3 năm nhưng trốn thuế, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Phát hiện người đàn ông kiếm được hơn 66 tỷ đồng trong 3 năm nhưng trốn thuế, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

17:15 , 22/03/2026
Harvard vs MIT: Trường nào khó vào hơn?

Harvard vs MIT: Trường nào khó vào hơn?

17:08 , 22/03/2026
Cảnh báo đặc biệt với những gia đình để nhiều đồ điện trong nhà

Cảnh báo đặc biệt với những gia đình để nhiều đồ điện trong nhà

16:34 , 22/03/2026
Công an cảnh báo tất cả người dân nấu ăn khi tại nhà: Hiểm họa tiềm ẩn khi sử dụng dầu mỡ

Công an cảnh báo tất cả người dân nấu ăn khi tại nhà: Hiểm họa tiềm ẩn khi sử dụng dầu mỡ

16:12 , 22/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên