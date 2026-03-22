Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo đặc biệt với những gia đình để nhiều đồ điện trong nhà

22-03-2026 - 16:34 PM | Sống

Ai cũng nên xem.

Trong cuộc sống hiện đại, các thiết bị điện đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình, từ những món đồ quen thuộc như tivi, quạt, tủ lạnh đến các thiết bị tiện ích như lò vi sóng, máy giặt hay sạc điện thoại. Tuy nhiên, đi cùng với sự tiện nghi đó là những thói quen sử dụng điện chưa thực sự hợp lý, trong đó có việc cắm điện liên tục cho thiết bị dù không sử dụng – một điều tưởng nhỏ nhưng lại tiềm ẩn nhiều vấn đề.

Không khó để bắt gặp hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình: điều hoà, tivi, quạt, lò vi sóng hay các bộ sạc điện thoại luôn ở trạng thái cắm điện 24/24. Không ít người cho rằng chỉ cần tắt thiết bị là đã ngừng tiêu thụ điện, việc rút phích cắm là không cần thiết, thậm chí còn bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như vậy.

Thiết bị vẫn âm thầm tiêu thụ điện dù đã tắt

Khái niệm "điện năng chờ" (standby power), hay còn được gọi là "điện ma", từ lâu đã được các chuyên gia năng lượng cảnh báo. Đây là lượng điện mà các thiết bị vẫn tiêu thụ dù đã tắt nguồn nhưng vẫn cắm điện.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, điện năng chờ có thể chiếm khoảng 5–10% tổng lượng điện tiêu thụ trong một hộ gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc, ngay cả khi bạn không sử dụng, các thiết bị như tivi, điều hoà, máy giặt, lò vi sóng hay bộ sạc điện thoại vẫn âm thầm "ngốn điện" mỗi ngày.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Theo EVN, nhiều thiết bị điện gia dụng vẫn tiêu thụ điện khi ở chế độ chờ, đặc biệt là các thiết bị có đèn báo, màn hình hiển thị hoặc điều khiển từ xa. Mỗi thiết bị có thể tiêu thụ không nhiều, nhưng khi cộng dồn trong một gia đình có nhiều đồ điện, con số này trở nên đáng kể.

Nguy cơ quá tải, chập cháy từ thói quen nhiều nhà mắc phải

Không chỉ dừng lại ở việc lãng phí điện năng, thói quen cắm điện liên tục còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong nhiều gia đình, các thiết bị thường được cắm chung vào một ổ điện hoặc ổ nối dài, dẫn đến tình trạng quá tải.

Theo khuyến cáo của Bộ Công Thương, việc sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc có thể làm tăng tải cho hệ thống điện trong gia đình, từ đó gây nóng dây dẫn, ổ cắm và tiềm ẩn nguy cơ chập cháy.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cũng cho biết, sự cố điện là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến cháy nổ trong nhà dân. Trong đó, việc sử dụng thiết bị điện không đúng cách, để thiết bị cắm điện liên tục hoặc không kiểm soát tải điện là yếu tố rủi ro đáng chú ý.

Trên thực tế, không ít trường hợp ổ điện nóng lên bất thường, có mùi khét hoặc sạc điện thoại bị nóng khi cắm trong thời gian dài. Những dấu hiệu này nếu bị bỏ qua có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng.

Khi nào nên rút điện, khi nào không cần thiết?

Theo khuyến nghị của EVN, người dân nên hình thành thói quen rút phích cắm các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng, vừa giúp tiết kiệm điện, vừa đảm bảo an toàn trong sinh hoạt.

Những thiết bị nên rút điện sau khi dùng bao gồm sạc điện thoại, laptop, quạt, tivi khi không sử dụng trong thời gian dài hoặc bình nóng lạnh – thiết bị tiêu thụ công suất lớn nhưng không cần thiết phải duy trì liên tục.

Tuy nhiên, không phải thiết bị nào cũng cần rút điện hoàn toàn. Với các thiết bị như tủ lạnh hoặc hệ thống cần duy trì hoạt động liên tục, người dùng chỉ cần đảm bảo sử dụng đúng cách, không cắm chung với nhiều thiết bị công suất lớn và kiểm tra định kỳ hệ thống điện.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, thay vì phải rút phích cắm thường xuyên, người dùng có thể sử dụng ổ cắm có công tắc để chủ động ngắt nguồn điện khi không cần thiết. Đây được xem là giải pháp đơn giản, tiện lợi nhưng hiệu quả trong việc kiểm soát điện năng và giảm thiểu rủi ro.

Một thói quen nhỏ như rút điện khi không sử dụng có thể mang lại tác động lớn, không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những trường đại học sở hữu vị trí đắc địa nhất TPHCM

Những trường đại học sở hữu vị trí đắc địa nhất TPHCM Nổi bật

Ngành học không thể bị AI thay thế nhưng điểm chuẩn không quá cao, lương có thể chạm mốc 50 triệu/tháng

Ngành học không thể bị AI thay thế nhưng điểm chuẩn không quá cao, lương có thể chạm mốc 50 triệu/tháng Nổi bật

Công an cảnh báo tất cả người dân nấu ăn khi tại nhà: Hiểm họa tiềm ẩn khi sử dụng dầu mỡ

Công an cảnh báo tất cả người dân nấu ăn khi tại nhà: Hiểm họa tiềm ẩn khi sử dụng dầu mỡ

16:12 , 22/03/2026
Phát hiện 78 tờ tiền có mệnh giá từ 2.000 - 500.000 đồng trong chiếc túi bỏ quên trên chuyến tàu Bắc - Nam

Phát hiện 78 tờ tiền có mệnh giá từ 2.000 - 500.000 đồng trong chiếc túi bỏ quên trên chuyến tàu Bắc - Nam

16:06 , 22/03/2026
Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó

Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó

16:01 , 22/03/2026
Gửi 100 CV chỉ để nhận ra “cơ hội không dành cho mình”: Ở lại thành phố nghĩa là tiếp tục tiêu tiền, đành về quê

Gửi 100 CV chỉ để nhận ra “cơ hội không dành cho mình”: Ở lại thành phố nghĩa là tiếp tục tiêu tiền, đành về quê

15:32 , 22/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên