Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó

22-03-2026 - 16:01 PM | Sống

Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó

6 tuổi, Diệu Anh mồ côi cha. Cô bé rất hiểu chuyện, biết phụ giúp ông bà, mẹ nhiều việc trong nhà.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện, hình ảnh về một bé gái còn nhỏ tuổi nhưng đã theo bà ra chợ bán rau, phụ giúp gia đình. Hình ảnh đứa trẻ nhỏ thó, gương mặt xinh xắn, đáng yêu ngồi bên chậu dưa chuột ở bên đường khiến nhiều người thương cảm.

Được biết, khoảnh khắc trên được anh Song Hà vô tình bắt gặp vào chiều ngày 17/3 tại một khu chợ ở Hà Tĩnh. Sau đó, anh Hà đã lại gần mua giúp cô bé 1 kg dưa chuột. Qua trò chuyện với người bán hàng ngồi cạnh cô bé, anh Hà biết cô bé tên Diệu Anh, 6 tuổi.

Gia đình Diệu Anh có hoàn cảnh khó khăn. Bố của em vừa qua đời năm ngoái vì tai nạn giao thông. Anh Hà đã xin số điện thoại của mẹ Diệu Anh và tìm đến tận nhà ở thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh để hỏi thăm.

Hình ảnh bé Diệu Anh 6 tuổi ngồi bán dưa phụ bà khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Song Hà)

Thông tin trên báo VnExpress cho hay, chị Lê Thị Thương (34 tuổi, mẹ của Diệu Anh) tâm sự, chồng của chị qua đời khi trên đường đi làm ca đêm về, bỏ lại bố mẹ già, vợ trẻ, 3 con thơ và khoản tiền vay mượn để xây bếp cho ông bà vẫn chưa trả hết. Ông nội của Diệu Anh đang bị suy thận nặng, phải chạy thận 3 lần/tuần. Chưa hết éo le, gia đình còn có một người con dâu thứ 2 bị u não, đã phẫu thuật 2 lần.

Diệu Anh là một cô bé ngoan và hiểu chuyện. Dù mới 6 tuổi, em đã biết giúp đỡ ông bà, mẹ nhiều việc trong nhà như: chăm em, rửa bát, quét nhà, cho bò ăn, theo bà nội đi bán rau thu hoạch từ vườn nhà.

Sau khi anh Song Hà đăng tải câu chuyện của Diệu Anh lên mạng xã hội đã bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, ủng hộ gia đình số tiền 240 triệu đồng. Gia đình chị Thương rất bất ngờ và xúc động trước tình cảm của mọi người. Với số tiền được ủng hộ, chị dự định dùng để trả nợ, chữa bệnh cho bố chồng, đồng thời lập sổ tiết kiệm để lo cho 3 con ăn học.

Diệu Anh và mẹ. (Ảnh: Đức Trung)

Đại diện thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến xác nhận gia đình chị Thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vị đại diện thôn Tây Nam cũng bày tỏ, dù chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, nhưng sự chung tay của cộng đồng lúc này mới thực sự là cứu cánh lớn lao cho gia đình.

Câu chuyện của Diệu Anh khiến nhiều người vô cùng mừng rỡ. Mong rằng món quà của các mạnh thường quân sẽ giúp gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

