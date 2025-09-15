36 khu chung cư nhà ở xã hội ở Đà Nẵng sẽ được điều chỉnh giá thuê

Theo đó, các chung cư sẽ được điều chỉnh giá hai năm một lần, áp dụng đến năm 2030, với mức tăng trung bình 3-4 lần so với hiện nay.

Kế hoạch được TP Đà Nẵng đưa ra nhằm giảm gánh nặng chi tiêu tài chính để dành chi cho các nhu cầu thiết yếu khác, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống cho người thuê. Ngoài ra, việc điều chỉnh giá là thu hồi phần vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư, qua đó hình thành nguồn lực bền vững cho việc quản lý, bảo trì lâu dài...

Hiện nay, nhiều khu chung cư Đà Nẵng hiện có giá thuê chỉ 3.500-6.000 đồng/m2, đến năm 2030 dự kiến tăng lên 15.000-25.000 đồng/m2. Đơn cử như khu cuối tuyến Bạch Đằng Đông từ 3.623 lên 16.790 đồng, khu chung cư An Cư 5 từ 3.809 lên 16.930 đồng, Nam cầu Trần Thị Lý từ 5.453 lên 20.180 đồng.

Đà Nẵng sẽ điều chỉnh giá thuê tại hàng loạt chung cư trên địa bàn.

Một số khu chung cư ở trung tâm thành phố, có hạ tầng đồng bộ cũng sẽ điều chỉnh, có nơi tăng từ 4 đến gần 6 lần như: khu Nam Tuyên Sơn từ 5.629 lên 33.410 đồng/m2 (gần 6 lần), Nại Hiên Đông C2 từ 5.629 lên 23.970 đồng (hơn 4 lần).

Nhóm chung cư vốn có giá thuê cao sẽ tiến sát giá thị trường. Tiêu biểu như khu 201 Đống Đa từ 28.000 đồng/m2 hiện nay lên 47.590 đồng năm 2030; nhà ở cán bộ Bệnh viện Ung thư thành phố từ 16.900 lên 51.370 đồng; chung cư 11 tầng tại khu dân cư Phong Bắc từ 14.000 lên 44.670 đồng; chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông từ 15.000 lên 44.590 đồng.

Trong khi đó, một số khu chỉ điều chỉnh nhẹ, như Mân Thái từ 7.512 lên 10.880 đồng, Bắc Mỹ An từ 4.068 lên 9.000 đồng, Hòa Minh từ 3.879 lên 11.500 đồng....

Được biết, hiện Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng 17.537 căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Trong số này, 42 khu chung cư thuộc tài sản công do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà (Sở Xây dựng) quản lý và bố trí cho thuê.

Trong đó, đề xuất điều chỉnh giá thuê đối với 36 khu chung cư, chưa điều chỉnh giá thuê đối với 6 khu chung cư. Các chung cư chưa điều chỉnh gồm: 3 khu chung cư Hòa Minh, Hòa Cường, Thuận Phước do nhà chung cư xuống cấp, thuộc diện phải phá dỡ, đã có kế hoạch di dời; Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm đang thực hiện nâng cấp, cải tạo và sẽ thực hiện điều chỉnh giá sau khi hoàn thành dự án nâng cấp; Chung cư thu nhập thấp Tân Trà đã xác định giá thuê năm 2023, đang thực hiện bố trí thuê đối với hộ dân tại Khu nhà liền kề Tân Trà, Đông Trà theo chính sách hỗ trợ của HĐND TP.

Riêng khu chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên đã xác định giá thuê năm 2025.