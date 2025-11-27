Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

384 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

27-11-2025 - 08:04 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những chủ xe có trong danh sách dưới đây cần sớm kiểm tra thông tin.

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo danh sách các phương tiện vi phạm bị phạt nguội từ ngày 15 - 24/11/2025.

Theo thông báo, có tổng số 384 trường hợp vi phạm được hệ thống camera ghi nhận. Trong đó có 224 trường hợp ô tô và 160 trường hợp mô tô (xe máy).

Danh sách cụ thể như sau:

I. XE Ô TÔ: 224 trường hợp

1. Vượt đèn đỏ - 33 trường hợp

98A-865.23; 98A-483.47; 98B-136.81; 98B-098.74; 98C-218.72; 98C-190.17; 98A-516.54; 98A-455.46; 98A-680.83; 98B-153.84; 17H-042.29; 30H-231.52; 19A-218.50; 30E-872.65; 30F-006.20; 30H-929.09; 98A-966.48; 29K-100.19; 29H-987.37; 98B-152.71; 98C-205.92; 98B-1.52.20; 99A-274.43; 90H-021.61; 98A-863.01 99A-497.17; 99A-811.85; 99A-947.49; 99A-158.00; 29E-414.30; 98B-036.38; 99A-782.27; 34A-322.41.

2. Quay đầu xe tại phần đường dành cho người đi bộ - 01 trường hợp

30L-305.75

3. Lấn làn, đè vạch - 58 trường hợp

90A-355.84; 98A-478.39; 98B-009.69; 99A-957.60; 98A-950.65; 98A-836.31; 98A-794.41; 98A-570.31; 98C-108.96; 98C-291.70; 98A-726.26; 98A-372.79; 98A-160.45; 98A-091.79; 29E-502.78; 99K-6763; 29C-966.05; 98A-195.90; 98H-018.90; 89A-367.38; 30E-838.38; 98A-729.80; KA-66-17; 98A-064.28; 98C-254.58; 98A-018.09; 17C-071.88; 12A-194.87; 16L-2737;

98C-327.69; 98A-666.72; 20L-2438; 98A-124.81; 98A-378.92; 98A-286.76; 98A-742.43; 30L-023.64; 50A-252.58; 98A-441.24; 30G-060.65; 98H-2365; 29A-215.58; 98A-639.91; 12A-265.34; 98A-611.28; 98C-229.43; 99A-699.38; 12A-139.31; 98A-836.04; 98A-229.83; 98D-014.38; 30H-447.35; 98A-965.64; 98A-731.98; 98C-150.97; 98B-014.95; 98H-036.19. 99A-490.18; 99A-582.36; 98A-963.49; 99B-072.17; 99A-385.07; 30L-115.43; 29H-284.01; 99A-131.12.

384 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

4. Rẽ trái tại nơi có biển cấm - 23 trường hợp

98A-114.86; 99C-251.08; 15A-239.74; 29C-672.91; 88A-199.94; 12A-068.96; 12C-074.46; 89H-038.91; 98A-451.33; 98A-047.76; 98A-866.02; 98C-357.75; 90A-883.19; 98A-7847; 72C-074.46; 12C-074.46; 15A-235.24; 30H-033.95; 99A-332.64; 98A-750.28; 30A-934.01; 30A-267.42; 98A-584.97

5. Dừng xe dưới gầm cầu vượt - 13 trường hợp

99B-145.09; 98R-032.80; 98A-331.60; 12A-121.19; 98A-965.60; 98A-1047; 29B-516.73; 30H-8622; 99A-152.79; 29E-280.74; 98C-204.26; 38A-786.25; 88A-805.65.

6. Chạy quá tốc độ quy định - 98 trường hợp

30K-031.41; 99H-080.16; 29E-130.91; 99A-623.33; 90H-052.10; 29H-490.63; 99A-798.45; 99B-113.99; 30H-394.65; 99A-311.52; 89C-194.76; 29H-957.30; 19H-078.82; 98A-921.53; 98H-037.00; 30K-589.13; 30M-625.33; 30K-321.26; 36H-152.87; 99C-186.43; 31F-0928; 99A-277.78; 29E-112.15; 29D-522.83; 51L-285.10; 99A-517.06; 30L-953.83; 99A-800.62; 17C-130.50; 99A-868.81; 30M-084.44; 31F5543; 30F-830.24; 99C-265.41; 99A-584.13; 34A-610.65; 35F-004.49; 99D-023.79; 29H-958.89; 29K-237.13; 30E-105.82; 29A-885.01; 30M-636.59; 15K-145.78; 30L-466.06; 17A-487.18; 30F-767.18; 30L-799.43; 34B-114.13;

15C-455.92; 20A-664.03; 29B-151.48; 29B-422.67; 29C-337.73; 29E-303.26; 29V-4174; 30H-677.32; 30H-793.07; 34A-432.33; 34C-174.94; 37H-060.35; 48B-005.38; 88A-571.26; 98A-256.82; 98A-733.13; 98C-110.82; 98C-267.73; 98C-292.60; 98F-014.32; 98H-4568; 98R-023.14; 99A-217.67; 99A-702.32; 99A-852.86; 99B-082.88; 99B-100.17; 99C-017.98; 99D-017.54; 12A-106.29; 12C-102.76; 29C-121.42; 29E-296.93; 29K-107.84; 30E-289.21; 30F-309.09; 30H-127.06; 30L-870.36; 37H-075.19; 49H-013.34; 88A-572.28; 98A-125.82; 98A-891.99; 98A-955.53. 98A-12063 98A-30814 98A-103.87 98A-451.79 34A-010.38

II. XE MÔ TÔ: 160 trường hợp

1. Vượt đèn đỏ - 60 trường hợp

98B3-558.48; 98B3-677.39; 98B3-655.31; 98B3-034.06; 98B3-679.23; 98B2-811.62; 98K1-183.21; 98B3-903.14; 98B2-895.36; 98B2-725.86; 98B1-881.78; 98B3-102.91; 98B3-329.55; 98B3-585.38; 98K1-058.94; 98B3-532.88; 98B3-861.27; 98K1-276.79; 99AA-423.75; 98B1-126.31; 98B3-900.41; 98E1-883.37; 98B2-026.45; 98B3-203.64; 98B3-695.24; 98B1-743.68;

98B3-418.92; 98B3-677.79; 98B3-670.83; 98B3-948.70; 98AA-224.36; 98B1-237.37; 47AA-245.56; 98B3-483.15; 98B3-874.08; 26B2-355.78; 98B1-179.19; 98B3-926.51; 98C1-211.87; 98M1-327.15; 98B2-653.36; 98B3-433.92; 98B3-730.83; 98B2-995.24; 20D1-179.37; 99AA-599.74; 98AA-356.78; 98AB-120.85; 99C1-112.27; 98B2-551.19; 98K1-131.80; 98AC-133.48; 98AA-092.97; 98AA-129.99; 98AA-087.43; 98MĐ1-171.45; 98B2-948.01; 98E1-273.16; 98G1-175.72; 98B3-242.77.

2. Chạy quá tốc độ - 100 trường hợp

28G1-27216; 12SA-03976; 98C1-288.56; 12H1-131.97; 99G1-619.64; 99G1-073.02; 98M1-234.77; 12HA-012.86; 12AA-006.21; 29BL-073.10; 12ZA-014.47; 98D1-052.47; 12H1-413.65; 99G1-28386; 12H1-49712; 98AK-018.56; 20F1-49801; 12AA-04262; 88H1-37515; 98B3-25049; 12FA-06055; 29F1-08758; 12H1-42436; 98AF-069.26; 12B1-077.07; 98N5-4865;

12V1-044.11; 29C1-045.26; 22AA-922.05; 12T1-2437; 12H1-295.68; 29S2-151.38; 98AE-044.12; 29AD-295.65; 29U3-6488; 99AF-003.74; 98K7-4123; 12X1-213.73; 98H4-5634; 12L1-30387; 21K1-19804; 20AH-10154; 12X1-24402; 12B1-20758; 12D1-31985; 12SA-04590; 18D1-009.80; 12L1-181.88; 29A1-393.79; 12H1-33284; 12V1-14079; 29E1-31931; 12D1-36920; 28G1-37409; 12H1-471.69; 12S1-159.40; 12S1-193.50; 12X1-277.67; 12X1-058.88;

98B3-266.32; 98AB-032.05; 29A1-395.04; 29BD-049.48; 29A1-164.40; 12H1-489.99; 98K9-2136; 12K2-4242; 98M1-205.27; 98M1-129.36; 12U1-146.93; 12D1-347.76; 12AA-187.05; 36E1-475.14; 98K1-187.45; 12HA-10992; 11AU-03131; 98AF-01302; 12HA-105.30; 12UA-036.96; 12VA-046.20; 12X1-254.97; 12H1-010.39; 88L1-075.62 12AA-074.22; 37N1-144.07; 89AB-166.03; 90B3-502.63; 98B3-458.52; 98M1-233.29; 99G1-683.34; 29C1- 739.58.

384 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện một số cách thức sau:

Cách 1: Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/.

Vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy).

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống).

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Cách 2: Kiểm tra qua các ứng dụng trên điện thoại di động

Người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”.

Diễn biến mới nhất về Dự án Đường ống dẫn khí có quy mô lớn nhất Việt Nam

Theo Mini

Đời sống pháp luật

