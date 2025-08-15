Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 bí mật người kiếm được nhiều tiền không muốn nói cho bạn biết

15-08-2025 - 14:26 PM | Lifestyle

Không phải tự nhiên người ta kiếm tiền giỏi hơn mình...

Người kiếm được nhiều tiền không nhất thiết thông minh hơn, làm việc cực hơn hay may mắn hơn. Nhưng ở họ thường có những khác biệt rất rõ trong cách nghĩ và cách vận hành tiền. Những thứ này không nhìn thấy ngay lập tức, nhưng lại quyết định trực tiếp đến độ dày ví tiền.

Họ tập trung vào tăng thu, bạn tập trung vào cắt chi

Tiết kiệm là cần, nhưng đó chỉ là biện pháp phòng thủ. Người kiếm được nhiều tiền thường dành nhiều năng lượng hơn cho việc mở rộng nguồn thu như nhận thêm dự án, nâng cấp kỹ năng, tạo thêm kênh thu nhập mới. 

Trong khi đó, nhiều người vẫn “mắc kẹt” ở việc soi từng khoản chi, tính giảm vài chục nghìn tiền cafe hay săn sale từng món nhỏ. Giữ chặt ví giúp bạn không mất thêm tiền, nhưng chỉ khi thu nhập tăng, bạn mới thật sự nâng được mức sống.

4 bí mật người kiếm được nhiều tiền không muốn nói cho bạn biết- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Họ coi tiền là công cụ, bạn coi tiền là phần thưởng

Ở những người kiếm được nhiều tiền, tiền không chỉ để tiêu mà còn để mở ra cơ hội: mua thời gian, mua mối quan hệ, hoặc đầu tư cho dự án sinh lời. Với nhiều người khác, tiền thường là phần thưởng sau một giai đoạn làm việc vất vả, đủ để “xả” một chuyến du lịch, một bữa ăn sang hay món đồ đang thèm. 

Sự khác nhau nằm ở vòng tuần hoàn: một bên để tiền tiếp tục sinh tiền, một bên để tiền đi luôn sau khi đổi lấy cảm xúc nhất thời.

Họ đầu tư vào tài sản, bạn đầu tư vào tiêu sản

Người kiếm được nhiều tiền có xu hướng ưu tiên những khoản mua khiến tài sản ròng của họ tăng lên như một căn nhà, một danh mục cổ phiếu, hay một kỹ năng mới. Ngược lại, nhiều người vẫn rót phần lớn thu nhập vào những món mất giá ngay khi mua: điện thoại đời mới, xe máy xịn, hàng hiệu chạy trend. Không sai khi mua những thứ mình thích, nhưng nếu mọi khoản tiền đều “bốc hơi” ngay lập tức, sẽ chẳng còn gì làm nền tảng cho sự giàu có về lâu dài.

4 bí mật người kiếm được nhiều tiền không muốn nói cho bạn biết- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Họ kiên nhẫn với kế hoạch dài hạn, bạn thích kết quả ngay

Tài sản bền vững cần thời gian để tích lũy. Người kiếm được nhiều tiền thường kiên nhẫn chờ lợi nhuận từ khoản đầu tư, xây dựng thương hiệu cá nhân hay phát triển một dự án dài hạn. Trong khi đó, không ít người bỏ cuộc giữa chừng hoặc rút vốn sớm chỉ vì chưa thấy kết quả rõ rệt. Kiên nhẫn chính là “vũ khí” giúp người giàu duy trì vị thế, vì những khoản lợi nhuận lớn hiếm khi đến trong vài tháng.

Giữa người kiếm được nhiều tiền và bạn, khoảng cách không phải lúc nào cũng nằm ở xuất phát điểm hay IQ, mà ở cách sử dụng và vận hành đồng tiền. Nếu muốn “đổi phe”, bạn không cần chờ vận may ập tới. Chỉ cần bắt đầu từ một thay đổi nhỏ, duy trì đủ lâu, và để tiền không chỉ chảy vào túi mình mà còn ở lại và sinh sôi.

60% người dân một nước ĐNÁ lâm vào cảnh đầu tháng đã hết tiền, giới trẻ vung tiền chi tiêu để ‘bằng bạn bằng bè’, chậm lấy vợ sinh con, không tài khoản tiết kiệm

Theo Hà Nguyễn

Phụ nữ số

