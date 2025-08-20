4 hành động thường thấy ở người EQ thấp, phá huỷ các mối quan hệ xung quanh: Nếu bạn không có thì xin chúc mừng

Daniel Goleman, cha đẻ của khái niệm trí EQ từng nói: “Trí thông minh là món quà, trí tuệ cảm xúc là kỹ năng và là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong cuộc sống”. Người có EQ cao mang lại niềm vui và sự thoải mái, trong khi người có EQ thấp khiến người khác khó chịu và xa lánh. Dưới đây là 5 hành vi EQ thấp trong giao tiếp, làm tổn hại các mối quan hệ và cần tránh để xây dựng sự kết nối bền vững.

Thể hiện sự vượt trội không đúng lúc

Thể hiện sự vượt trội không đúng lúc cho thấy sự thiếu nhạy cảm với cảm xúc và hoàn cảnh người khác, khiến mọi người xung quanh cảm thấy không thoải mái với hành động này.

Tôi từng có một người đồng nghiệp họ Trần thích khoe khoang. Khi biết đồng nghiệp cùng bộ phận bị cho nghỉ việc vì không đáp ứng yêu cầu của cấp trên, anh ta lại cố tình đăng tải các nội dung khoe thành quả cá nhân như được khách hàng ưu ái, được cấp trên khen thưởng. Điều này khiến những đồng nghiệp khác đang gặp khó khăn trong công việc cảm thấy tự ti về năng lực, chọn cách tránh giao tiếp với anh ta trong một thời gian dài. Vài tháng sau, cấp trên nhận thấy thái độ của anh Trần làm giảm tinh thần mọi người nên đã không chọn anh thăng chức.

Người dẫn chương trình Trung Quốc Mạnh Phi từng nói: “Mọi cảm giác tự cao không đến từ kiến thức hay địa vị, mà từ sự thiếu hiểu biết và thiếu lòng trắc ẩn”.

Thường xuyên phàn nàn

Một chủ đề từng được thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc: “Bạn sợ kiểu bạn bè nào nhất?”. Phần lớn các câu trả lời đều là “kiểu người phàn nàn ở mọi lúc mọi nơi”. Nhiều cư dân mạng bày tỏ nỗi lòng về việc mỗi ngày bị bạn thân “trút” hết sự bất mãn trong công việc, gia đình, cuộc sống mà không quan tâm đến cảm xúc của họ.

“Tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe nếu bạn bè gặp chuyện buồn nhưng không thể trở thành chiếc thùng chứa toàn bộ cảm xúc tiêu cực của người khác. Ai cũng có cuộc sống và những vấn đề riêng, hãy học cách cố gắng lan toả năng lượng tích cực”, một bình luận nhận được nhiều lượt yêu thích.

Tính toán thực dụng

Nhà văn Trung Quốc Ngô Cửu Chân kể về một người bạn học cũ làm trong ngành thực phẩm chức năng. Anh ta thường xuyên “kể khổ” để được bạn bè mua hàng ủng hộ, tăng doanh số. Thế nhưng khi các bạn phản hồi về việc sản phẩm kém chất lượng, lập tức bị bạn học này chặn liên lạc, cắt đứt quan hệ. Cuối cùng anh ta mất đi toàn bộ mối quan hệ chất lượng, sau đó phải nghỉ việc và thất nghiệp trong một thời gian dài.

Tính toán thực dụng cho thấy sự thiếu chân thành và đồng cảm trong các mối quan hệ, ưu tiên lợi ích cá nhân hơn cảm xúc và giá trị của người khác. “Nếu bạn đối xử với ai đó như một kẻ ngốc, bạn đang tự đưa mình vào danh sách đen của người khác”, Ngô Cửu Chân nói.

Cố tình xoáy vào điểm yếu của người khác

Tôi từng xem được một video về nam thanh niên vào viện dưỡng lão, liên tục hỏi một cụ ông về sự cô đơn khi không có con cái ở bên, nỗi đau bệnh tật. Điều này khiến cụ ông đang vui vẻ lập tức thay đổi thái độ, sự buồn bã hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn.

Hành động thanh niên này cho thấy anh thiếu đồng cảm và sự nhảy cảm với cảm xúc của người khác. Người EQ cao sẽ quan tâm đến cảm nhận của cụ ông, tạo ra cuộc trò chuyện mang tính kết nối thay vì xoáy vào những mất mát, buồn đau. Trên thực tế, cụ ông này vẫn luôn có thái độ sống tích cực, nhưng đối diện với những câu hỏi như vậy, ông khó lòng giữ nụ cười trên môi.