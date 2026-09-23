4 kiểu ngứa báo hiệu tế bào ung thư đang "lớn nhanh như thổi"

Ngứa da là triệu chứng quen thuộc, thường khiến nhiều người liên tưởng đến dị ứng, mề đay hay các bệnh da liễu thông thường. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, cảm giác ngứa lại là lời cảnh báo sớm của những bệnh lý nguy hiểm, thậm chí liên quan đến ung thư.

Các chuyên gia cảnh báo nếu gặp phải 4 kiểu ngứa dưới đây, bạn không nên coi thường mà cần thăm khám càng sớm càng tốt:

1. Ngứa lan rộng toàn thân không rõ nguyên nhân

Ngứa toàn thân kéo dài nhiều tuần mà không xuất hiện phát ban, nổi mề đay hay vết côn trùng cắn là tín hiệu cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng. Bác sĩ Li Xiaoyou, Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Ung thư Giang Tô (Trung Quốc) cho biết, hiện tượng này xảy ra khi các tế bào ung thư sản sinh ra các chất trung gian hóa học như cytokine, tác động trực tiếp lên hệ thần kinh ngoại biên.

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Theo các báo cáo chuyên sâu từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), ngứa toàn thân không rõ nguyên nhân (Pruritus) xuất hiện ở khoảng 30% bệnh nhân mắc ung thư hạch bạch huyết (u hạch Hodgkin) và một số bệnh lý tăng sinh tủy xương. Cơn ngứa thường bộc phát dữ dội về đêm, có thể đi kèm triệu chứng sốt nhẹ, Đổ mồ hôi trộm, mệt mỏi kiệt sức hoặc sờ thấy các hạch sưng to không đau ở vùng cổ, nách, bẹn.

2. Ngứa quanh hậu môn và bộ phận sinh dục dai dẳng

Cảm giác ngứa kéo dài ở vùng hậu môn hoặc cơ quan sinh dục thường bị nhầm với trĩ, nhiễm nấm hay viêm da tiếp xúc. Mặc dù vậy, tình trạng này đôi khi là cảnh báo của các bệnh lý ác tính như ung thư trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ ở nữ giới hoặc ung thư dương vật, ung thư tinh hoàn ở nam giới.

Bác sĩ Mei Shiwei, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cảnh báo chị em phụ nữ tuyệt đối không nên chủ quan nếu cơn ngứa ở khu vực nhạy cảm đi kèm các biểu hiện như khí hư có mùi hôi, chảy máu bất thường ngoài kỳ kinh hoặc đau rát khi quan hệ. Bên cạnh đó, nam giới cũng cần đề phòng nếu thấy ngứa đi kèm vết xước loét lâu lành, nổi mụn sần cứng ở bộ phận sinh dục. Nhìn chung, bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như đi ngoài ra máu hay thay đổi thói quen đại tiện kéo dài đều là tín hiệu bắt buộc phải đi kiểm tra sớm.

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3. Ngứa kèm theo da vàng hoặc sạm bất thường

Tình trạng ngứa toàn thân xuất hiện cùng dấu hiệu da sạm màu, vàng da hoặc vàng củng mạc mắt là cảnh báo rõ ràng về các bệnh lý nguy hiểm tại hệ thống gan, mật và tụy. Khi các khối u như ung thư gan, ung thư đường mật hay ung thư tụy phát triển, chúng làm tắc nghẽn dòng chảy của mật. Điều này khiến bilirubin và muối mật tích tụ trong máu, tràn ra các mô dưới da và kích thích trực tiếp vào tận cùng dây thần kinh cảm giác.

Dữ liệu từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) chỉ ra rằng, ngứa do tắc mật là một trong những triệu chứng toàn thân xuất hiện sớm ở bệnh nhân ung thư hệ gan mật. Người bệnh thường cảm thấy ngứa ngáy dữ dội, đi kèm các biểu hiện sụt cân nhanh, chán ăn, mệt mỏi, thường xuyên chảy máu cam hoặc dễ xuất hiện các vết bầm tím bất thường dưới da.

4. Ngứa trong mũi, tai hoặc hốc họng

Khác với ngứa ngoài da, cảm giác ngứa ngáy, bứt rứt bên trong các hốc tự nhiên như mũi, tai hay họng rất dễ bị nhầm với viêm xoang hoặc dị ứng thời tiết. Dù vậy, sự kích thích dai dẳng này đôi khi là do khối u vùng vòm họng, mũi xoang hoặc khối u trong não gây chèn ép lên các dây thần kinh chi phối cảm giác.

Khi khối u tiến triển, cơn ngứa bên trong hốc tự nhiên thường đi kèm với các biểu hiện như nghẹt mũi một bên, chảy máu cam, ù tai, giảm thính lực, đau đầu kéo dài hoặc rối loạn thị lực.

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Bác sĩ Li Xiaoyou khuyến cáo, nếu nhận thấy các biểu hiện ngứa bất thường kéo dài trên 2 tuần mà không rõ nguyên nhân, việc chủ động đi thăm khám và tầm soát sớm sẽ giúp người bệnh kịp thời phát hiện nguy cơ và có hướng điều trị hiệu quả nhất!