4 loại bất động sản tưởng hời nhưng càng mua càng lỗ – chuyên gia cảnh báo: Loại thứ ba “đẹp giả, hại thật”

Thị trường hiện nay không còn dễ sinh lời như trước; chỉ một quyết định sai có thể khiến bạn mắc kẹt cả chục năm. Đặc biệt, 4 loại bất động sản dưới đây dù nhìn có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế là “lỗ chắc” nếu dính vào.

1. Dự án ngoại ô được “vẽ tương lai” hoành tráng

“Gần tuyến metro, cạnh trung tâm thương mại tương lai, có công viên quy hoạch…” – nghe thật hấp dẫn, nhưng phần lớn chỉ là viễn cảnh trên giấy. Nhiều khu đô thị nằm xa trung tâm, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, thiếu siêu thị, trường học, thậm chí cả đường xe buýt.

Bạn tưởng mua được rẻ, nhưng rồi tốn thêm thời gian, chi phí đi lại, và mất giá khi bán lại. Các khu vực này thường vắng dân, thanh khoản thấp, đến mức môi giới còn ngại dẫn khách đi xem nhà. Một khi “tương lai quy hoạch” không thành, căn nhà mơ ước sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng.

2. Chung cư cao tầng, mật độ dày đặc – sang trên hình, khổ khi sống

Những tòa cao 30–40 tầng, chen chúc trong một khu đất nhỏ, đang mọc lên khắp nơi. Bề ngoài hoành tráng, nhưng bên trong là cuộc sống ngột ngạt: chờ thang máy dài như kẹt xe, phí bảo trì cao, tiếng ồn liên tục, và thiếu riêng tư.

Tầng càng cao, gió càng mạnh, mùa đông lạnh thấu xương; mất điện hay thang máy bảo trì là nỗi ám ảnh thật sự. Thêm nữa, diện tích sử dụng thực tế thấp hơn nhiều so với quảng cáo – bạn tưởng mua 120m², nhưng ở thực chỉ khoảng 90m². Thanh khoản loại căn hộ này ngày càng giảm, càng nhiều dự án mở bán, giá càng khó tăng.

3. Căn hộ “bàn giao hoàn thiện” – tiện một lúc, mệt cả đời

Từ “sẵn sàng dọn vào ở” nghe quá hấp dẫn, nhưng lại là chiêu marketing khiến nhiều người vỡ mộng. Căn hộ mẫu lung linh, ánh sáng đẹp, nội thất xịn – nhưng khi nhận nhà thật, sơn bong tróc, sàn phồng, ống nước rò rỉ.

Giá bán đã bao gồm chi phí hoàn thiện, tức là bạn trả tiền trước cho chất lượng không được kiểm chứng. Khi muốn sửa, thay vật liệu, đập tường hay đổi thiết kế đều khó, vì mọi thứ đã “đóng gói”. Sau vài năm, khi hư hỏng xuất hiện, chi phí sửa chữa có thể bằng một căn hộ thô, biến giấc mơ “tiện lợi” thành chuỗi phiền toái.

Một người từng trải qua chuyện này chia sẻ:

“Tôi tưởng tiết kiệm thời gian, ai ngờ mất thêm cả tiền và công sức. Cái gọi là ‘đầy đủ tiện nghi’ chỉ là lớp vỏ hào nhoáng”.

4. Nhà gần trường học danh tiếng – rủi ro chính sách cao, giá dễ “bốc hơi”

Nhiều phụ huynh sẵn sàng vay nợ mua “nhà trong khu vực trường điểm” để con được học trường tốt.

Nhưng chính sách phân vùng ngày càng chặt, quyền nhập học không còn gắn chặt với quyền sở hữu nhà.

Không ít người sau khi mua mới phát hiện trường đã đổi khu vực tuyển sinh, hoặc quy định mới khiến con không được nhập học như cam kết. Những căn hộ kiểu này thường cũ kỹ, xuống cấp, giá cao bất hợp lý – và chỉ cần mất danh “nhà khu trường học”, giá trị rơi tự do chỉ sau một đêm.

Tỉnh táo là vũ khí mạnh nhất khi mua nhà

Thị trường bất động sản đã bước sang thời kỳ phân hóa mạnh, không phải cứ mua sớm là thắng, mà mua đúng mới là sống sót. Người mua khôn ngoan giờ đây không chạy theo lời quảng cáo, mà nhìn vào thực tế: hạ tầng có thật chưa, cư dân đã về ở bao nhiêu, phí duy trì dài hạn ra sao.

Bất động sản không còn là “vé làm giàu nhanh”, mà là bài kiểm tra về tầm nhìn và khả năng chịu đựng rủi ro. Và nhớ kỹ có những căn nhà nhìn rẻ, nhưng cái giá thật sự lại đắt đến mức không ngờ.