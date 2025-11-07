Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 loại cá đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

07-11-2025

Không phải loại cá nào cũng đáng ăn.

Các nghiên cứu dịch tễ từng ghi nhận người sống lâu ở những vùng ven biển thường ăn cá đều đặn mỗi tuần. Hàm lượng acid béo Omega-3, DHA và EPA trong cá biển đặc biệt có lợi cho tim mạch, bảo vệ não bộ và làm chậm tiến trình lão hóa.

Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng đáng ăn. Một số loại cá phổ biến ngoài chợ, ngoài quán ăn vặt… lại tiềm ẩn rủi ro sức khỏe nếu tiêu thụ thường xuyên.

4 loại cá đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn- Ảnh 1.

1. Cá quá lớn tích lũy kim loại nặng nhiều

Các loại cá kình, cá kiếm, cá ngừ đại dương là những loài đứng ở vị trí rất cao trong chuỗi thức ăn biển. Chúng tích lũy thủy ngân trong cơ thể, có mẫu vượt chuẩn gấp hàng chục lần. Thủy ngân tấn công thần kinh trung ương, thai phụ và trẻ em càng cần hạn chế.

Vì vậy, khi thấy những loài cá có kích thước quá lớn, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mua.

2. Cá ươn, không còn tươi sinh độc tố histamine

Một số loại cá như cá saba, cá thu Nhật nếu để lâu hoặc bảo quản không đúng dễ bị oxy hóa, phần mang có thể chuyển đỏ, thịt có mùi bất thường. Thịt cá hỏng sẽ sinh histamine, gây đỏ mặt, hồi hộp, nặng có thể phải nhập viện cấp cứu.

Nhìn mắt cá tươi phải trong, lồi, phản chiếu ánh sáng rõ thì mới đáng mua.

3. Cá nuôi nhiều kháng sinh, cám tăng trọng

Một số loại cá nước ngọt nuôi mật độ cao, dùng nhiều kháng sinh phòng bệnh. Cá lớn nhanh bất thường, thịt bở, nội tạng dính liền khoang bụng. Khi mua cá nuôi, cần chọn cơ sở có chứng nhận kiểm dịch rõ ràng.

Ngoài ra, cá quá béo, phần bụng nở to khác thường có thể liên quan tới sử dụng chất kích thích tăng trưởng. Cá trê, cá basa… nếu bụng phình mất cân đối cũng nên hạn chế lựa chọn.

4. Cá chế biến theo cách "độc"

Cá muối khô, nhất là loại ướp muối truyền thống để lâu ngày, có thể sinh ra nitrosamine, hoạt chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm tác nhân gây ung thư. Xu hướng hiện nay là sấy gió, sấy lạnh để giữ vị mà giảm rủi ro.

Với cá ngừ, ăn sashimi phần bụng giàu mỡ cũng đồng nghĩa hấp thu nhiều hơn kim loại nặng tích lũy. Chuyên gia khuyến cáo nếu muốn ăn cá sống, nên ưu tiên phần thịt thăn đỏ ít mỡ hơn.

Cũng có những loại cá rất rẻ nhưng thực sự bổ dưỡng

Cá mòi, cá trích và các loại cá đóng hộp, phần xương mềm có thể ăn được, là nguồn bổ sung canxi tốt. Hệ Omega-3 của những loại cá này cũng không hề thua kém cá hồi.

Thêm nữa, những loại cá đại chúng như cá nục, cá bạc má, giá phải chăng, dễ mua, nướng giấy bạc hoặc áp chảo nhẹ cũng đã mang lại bữa ăn giàu dinh dưỡng.

Cá tươi là mắt phải trong, thịt đàn hồi, mùi biển tự nhiên. Đó mới là tiêu chí nên ưu tiên thay vì chạy theo hình thức, hay tin vào những món chế biến màu sắc hấp dẫn.

Nguồn: Sohu

Loại cá được mệnh danh là "thức ăn cho cơm nhà nghèo", giá chỉ 10.000đ/kg, mình nhỏ nhưng cực nhiều chất

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

