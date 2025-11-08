4 loại rau đáng lẽ phải BỊ CẤM từ lâu, vậy mà nhiều người vẫn ăn

Rau củ được coi là thực phẩm lành mạnh, không chỉ vì giá cả phải chăng mà còn vì chúng giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn nhiều rau chưa hẳn là tốt cho sức khỏe. Việc chọn sai loại rau để ăn đôi khi còn đầu độc sức khỏe nặng nề hơn cả uống bia rượu.

1. Rau ngâm muối

Theo các nghiên cứu quốc tế, những người ăn rau muối 4 ngày trở lên mỗi tuần có nguy cơ tử vong do ung thư đường tiêu hóa cao hơn 13% và nguy cơ tử vong do ung thư thực quản cao hơn 45%.

Ung thư dạ dày có liên quan mật thiết đến thói quen ăn đồ muối chua bởi chúng chứa nhiều nitrit, nếu tiêu thụ lâu dài có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, gây rối loạn chức năng, tắc nghẽn, phù nề, xói mòn và làm tăng nguy cơ ung thư niêm mạc dạ dày.

2. Rau thừa để qua đêm

Nhiều người, vì muốn tiết kiệm thực phẩm, thường cất thức ăn thừa vào tủ lạnh và tiếp tục ăn đến bữa thứ hai hoặc thứ ba. Việc tiêu thụ thức ăn thừa và thực phẩm mốc trong thời gian dài có thể dễ dàng dẫn đến hấp thụ quá nhiều nitrit, có khả năng gây ung thư đường tiêu hóa.

Các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cảnh báo rằng mặc dù thỉnh thoảng ăn đồ ăn thừa thường không phải là vấn đề, nhưng thói quen lâu dài không vứt đồ ăn thừa đi và thường xuyên ăn chúng chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ ung thư.

3. Rau nóng trên 65 độ C

Nhiều người thích thưởng thức thức ăn nóng hổi ngay khi vừa bắc ra khỏi bếp, các món rau cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, việc tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống quá nóng trên 65 độ C trong thời gian dài thường có thể làm bỏng niêm mạc miệng và thực quản, gây viêm niêm mạc thực quản mãn tính và do đó làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

4. Rau nấu theo cách "độc"

Nhiều người thường đợi dầu nóng và bốc khói mới cho rau vào xào, tin rằng điều này sẽ làm cho món ăn ngon hơn. Tuy nhiên, thực phẩm giàu tinh bột dễ sản sinh acrylamide khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, được phân loại là chất gây ung thư nhóm 2A. Do đó, cần thận trọng khi nấu các loại rau củ.

Nguồn và ảnh: SHHK