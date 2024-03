4 loại rau "tẩy" dầu mỡ rất tốt, tuần ăn 3 lần sẽ thải mỡ, không lo tăng cân

Mùa xuân là thời điểm chúng ta cần chú ý ăn uống, vận động để thải mỡ, giảm cân. Nhất là những chị em đang mong muốn có vóc dáng thon thả để diện bikini vào mùa đi biển cận kề. Ăn một số loại rau "tẩy" dầu mỡ sẽ giúp thải bỏ chất béo dễ dàng khi đi đại tiện hàng ngày. Nhưng bạn có biết đó là những loại rau nào không? Dưới đây là một số gợi ý dành cho bạn:



1. Dưa muối chua cay

Bắp cải muối chua cay, thường được biết đến nhiều nhất là món kim chi, chứa nhiều chất xơ và probiotics giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Ăn một số loại rau tẩy dầu mỡ sẽ giúp thải bỏ chất béo dễ dàng. (Ảnh minh họa)

Chất xơ có tác dụng no lâu hơn, giúp kiểm soát việc ăn uống. Trong khi đó probiotics có ích cho việc duy trì một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và có thể cải thiện tình trạng trao đổi chất. Một hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả có thể hỗ trợ việc giảm cân bằng cách loại bỏ chất cặn và thải mỡ.

Ngoài ra, bắp cải muối chua cay thường có hàm lượng calo thấp, giúp giảm lượng calo tổng cộng khi tiêu thụ, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân.

Đây chính là một trong những loại rau tẩy dầu mỡ, tuần ăn 3 lần sẽ giúp thải mỡ qua đường đại tiện rất tốt.

Nếu bạn không thể thường xuyên ăn món rau chua cay này, hãy thử tìm đến những sản phẩm giàu probiotics để cải thiện đường ruột, giúp tống dầu mỡ ra ngoài dễ dàng hơn. Một số sản phẩm để bạn tham khảo là: Lifestream Advanced Probiotic, DHC Bifido Fast Active, Optibac Probiotics...

2. Củ cải trắng kho

Củ cải trắng kho đem đến bữa ăn đậm đà, đảm bảo các thành viên trong gia đình bạn sẽ rất thích. Ăn đều mỗi tuần vài lần sẽ giúp thải mỡ rất tốt.

Củ cải trắng kho đem đến bữa ăn đậm đà, đảm bảo các thành viên trong gia đình bạn sẽ rất thích. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân bởi, củ cải trắng rất giàu chất xơ, điều này có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu hơn và giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Thứ hai, củ cải trắng có hàm lượng calo thấp, giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Đặc biệt, khi kho củ cải trắng với lượng dầu mỡ hạn chế thì bạn vẫn có món ăn ít calo, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả hơn.

Do đó, vào mùa này đừng quên bổ sung củ cải trắng trong chế độ ăn để vừa ngon miệng, bổ dưỡng lại tẩy dầu mỡ rất nhanh ra khỏi cơ thể.

3. Măng tây xào nấm

Măng tây và nấm đều là những thực phẩm có hàm lượng calo thấp, giàu dinh dưỡng.

Măng tây giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn và giảm lượng thức ăn tiêu thụ. Nấm cũng có đặc tính tương tự với lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao.

Măng tây và nấm đều là những thực phẩm có hàm lượng calo thấp, giàu dinh dưỡng. (Ảnh minh họa)

Lưu ý, tuy 2 thực phẩm này bổ dưỡng, ít calo tốt cho giảm cân, thải mỡ nhưng khi kết hợp cùng nhau ở dạng xào cần hạn chế dầu mỡ mới đem lại hiệu quả tốt nhất.

Hãy ăn măng tây xào nấm mỗi tuần 3 lần để cơ thể được cung cấp lượng dồi dào chất chống oxy hóa và nhiều vitamin, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, giảm cân lành mạnh.

4. Trứng xào măng rừng

Món trứng xào măng rừng có thể hỗ trợ quá trình giảm cân do nhiều yếu tố. Đầu tiên, măng rừng giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no và hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ. Thứ hai, trứng là nguồn protein tốt và protein có tác dụng duy trì cơ bắp cần thiết trong quá trình giảm cân, đồng thời cũng giúp tăng cảm giác no sau bữa ăn.

Món trứng xào măng rừng có thể hỗ trợ quá trình giảm cân. (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi chế biến món này, chị em cần sử dụng lượng dầu mỡ vừa phải để giữ được lượng calo thấp, không nạp thêm chất béo không cần thiết vào cơ thể. Một lượng calo hợp lý và việc hạn chế chất béo là những yếu tố hỗ trợ việc giảm cân.

Ngoài ra, protein trong trứng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn, đặc biệt khi kết hợp với vận động cơ bắp từ việc tập thể dục. Măng rừng cũng có thể cung cấp các vi chất dinh dưỡng mà không tăng thêm lượng calo đáng kể.

Từ nay đến hè, mỗi tuần ăn vài bữa trứng xào măng rừng, cơ thể sẽ được hỗ trợ thải mỡ, ngày càng thon thả và đẹp hơn.