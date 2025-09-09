Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 loại “tất độc” bị điểm tên, đừng ham rẻ mà rước bệnh vào người

09-09-2025 - 16:30 PM | Sống

Sáng nay, khi ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, nhiều người bất ngờ chứng kiến một nam thanh niên ngồi ngay cửa, vừa tháo tất vừa gãi chân, các ngón đỏ lựng như cà rốt. Cảnh tượng này khiến không ít người giật mình, bởi câu chuyện chọn tất tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thực tế lại có thể gây ra những hệ lụy khôn lường.

Trên thị trường hiện nay xuất hiện không ít loại “tất rẻ tiền”, thậm chí chỉ vài chục nghìn đồng cho cả chục đôi. Tuy nhiên, ẩn sau mức giá “siêu hời” ấy là nhiều hiểm họa khó lường.

Trước tiên phải kể đến tất làm từ sợi polyester . Loại này thường rất mỏng, dễ biến dạng, thậm chí có thể nhìn xuyên ánh sáng. Khi mang vào mùa hè, bàn chân như bị bọc trong lớp nylon, mồ hôi không thoát ra ngoài, lâu dần sinh mùi khó chịu và là điều kiện thuận lợi cho nấm da chân phát triển.

4 loại “tất độc” bị điểm tên, đừng ham rẻ mà rước bệnh vào người- Ảnh 1.

4 loại “tất độc” bị điểm tên, đừng ham rẻ mà rước bệnh vào người- Ảnh 2.

Nguy hiểm không kém là tất chứa hàm lượng formaldehyde (chất tẩy nhuộm) vượt chuẩn . Những đôi tất mới bóc ra đã có mùi hắc như sơn, khi giặt nước đổi sang màu đỏ hoặc xanh bất thường. Loại hóa chất này tiếp xúc trực tiếp với da có thể gây dị ứng, mẩn ngứa, nặng hơn ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em nếu dùng lâu dài.

Một “cái bẫy” khác chính là loại tất dùng một lần kém chất lượng . Giá thành siêu rẻ nhưng nhiều sản phẩm được làm từ vải tái chế, tiềm ẩn vi khuẩn vượt mức cho phép. Có trường hợp trẻ nhỏ mang vào bị nổi mụn nước, phải nhập viện điều trị.

Đáng lo ngại hơn cả là những đôi tất chứa chất nhuộm có gốc amin thơm . Đây là hợp chất khó nhận biết bằng mắt thường, thậm chí giặt nhiều lần cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Nhiều nghiên cứu cảnh báo việc tiếp xúc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi chọn mua tất, người tiêu dùng cần lưu ý tránh những sản phẩm giá quá rẻ; không chọn tất có mùi hắc hoặc mùi thơm nhân tạo quá nồng; đồng thời nên kiểm tra nhãn mác, chỉ mua sản phẩm có ghi tiêu chuẩn rõ ràng như GB/T 22843 hoặc FZ/T 73001.

Đừng vì ham rẻ mà đánh đổi sức khỏe của chính mình và người thân. Bàn chân được ví như “trái tim thứ hai” của cơ thể, nếu ngày ngày bị bó chặt trong đôi tất kém chất lượng, chẳng khác nào tự rước bệnh vào người.

Nguồn và ảnh: Sohu

Mua tất siêu rẻ coi chừng… ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu “tất độc” và 3 nguyên tắc chọn tất an toàn

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
loại tất

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi

Ứng viên GS trẻ nhất của Việt Nam năm 2025 mới 38 tuổi: Đã được công nhận là PGS từ năm 34 tuổi Nổi bật

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!”

Phó giám đốc ngân hàng nghỉ hưu sớm, lương hưu hơn 37 triệu/tháng, thoải mái du lịch, vui chơi nhưng vẫn xin đi làm lại: “Rảnh quá tôi chịu không nổi!” Nổi bật

Công an khẳng định lừa đảo, cụ bà 72 tuổi vẫn đòi chuyển khoản 120 triệu đồng vào 1 tài khoản VPBank để “cấp lại tài khoản VNeID mức độ 2”

Công an khẳng định lừa đảo, cụ bà 72 tuổi vẫn đòi chuyển khoản 120 triệu đồng vào 1 tài khoản VPBank để “cấp lại tài khoản VNeID mức độ 2”

16:08 , 09/09/2025
Việt Nam có loại cây được mệnh danh là thần dược "quý như vàng", riêng phần hoa có giá lên đến 20 triệu đồng/kg

Việt Nam có loại cây được mệnh danh là thần dược "quý như vàng", riêng phần hoa có giá lên đến 20 triệu đồng/kg

16:03 , 09/09/2025
Luộc thịt nên vớt hết bọt hay để nguyên? Câu trả lời của chuyên gia sẽ khiến nhiều người phải thay đổi thói quen

Luộc thịt nên vớt hết bọt hay để nguyên? Câu trả lời của chuyên gia sẽ khiến nhiều người phải thay đổi thói quen

15:58 , 09/09/2025
Loại 'cây làm giàu' bao phủ cả một xã ở Phú Thọ: Quả được săn lùng từ sớm, ‘cháy hàng’ liên tục

Loại 'cây làm giàu' bao phủ cả một xã ở Phú Thọ: Quả được săn lùng từ sớm, ‘cháy hàng’ liên tục

15:36 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên