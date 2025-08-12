Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua tất siêu rẻ coi chừng… ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu “tất độc” và 3 nguyên tắc chọn tất an toàn

12-08-2025 - 07:50 AM

Đằng sau những đôi tất siêu rẻ có thể là hàng loạt rủi ro sức khỏe, thậm chí liên quan đến ung thư nếu dùng lâu dài.

Chỉ vài nghìn đồng là có thể mua được một đôi tất đẹp, nhiều mẫu mã “cute” trên mạng. Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng Hiên, chuyên khoa hồi sức tích cực tại Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo: đằng sau những đôi tất siêu rẻ này có thể là hàng loạt rủi ro sức khỏe, thậm chí liên quan đến ung thư nếu dùng lâu dài.

Theo bác sĩ, một số loại tất kém chất lượng do quy trình sản xuất và nguyên liệu không đạt chuẩn, chứa hóa chất độc hại có thể thấm qua da. Ông chỉ ra 4 dấu hiệu nhận biết “tất độc” mà người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý:

Mua tất siêu rẻ coi chừng… ung thư: Bác sĩ chỉ ra 4 dấu hiệu “tất độc” và 3 nguyên tắc chọn tất an toàn- Ảnh 1.

1. Mùi hắc, mùi nhựa hoặc hóa chất 

Nếu tất mới có mùi hắc, mùi nhựa hoặc mùi hóa chất khó chịu, rất có thể chúng chứa “thuốc nhuộm amin thơm” và hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs). Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã xếp amin thơm vào nhóm 1 chất gây ung thư ở người, đặc biệt làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang và gây viêm da dị ứng khi tiếp xúc lâu dài.

2. Dễ phai màu khi giặt 

Nếu tất bị phai màu nghiêm trọng khi giặt, có thể thuốc nhuộm chứa kim loại nặng hoặc hợp chất azo phân hủy thành chất độc. Các chất này thấm qua mồ hôi, ảnh hưởng tới chức năng tuyến giáp và hệ sinh sản.

3. Cổ tất quá chật 

Một số đôi tất để tạo hiệu ứng ôm chân hoặc chống tuột đã siết cổ tất quá chặt. Mặc lâu có thể chèn ép mạch máu, dây thần kinh, làm tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch, huyết khối và thậm chí là huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT).

4. Giá quá rẻ 

Nhiều loại tất siêu rẻ dùng formaldehyde (formalin) làm chất chống nhăn. Nghiên cứu tại Tây Ban Nha phát hiện tất trẻ em bán trên thị trường có hàm lượng formaldehyde lên tới 24,5 mg/kg – cao hơn nhiều so với mức an toàn. Formaldehyde không chỉ gây kích ứng da mà còn liên quan đến ung thư vòm họng và bệnh bạch cầu.

Ba nguyên tắc chọn tất an toàn

- Xem kỹ nhãn mác: Ưu tiên sản phẩm ghi rõ “không formaldehyde”, “không thuốc nhuộm azo”. Tránh hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

- Giặt trước khi mang: Sau khi mua tất mới, nên giặt bằng nước sạch hoặc xà phòng dịu nhẹ ở nhiệt độ thấp để giảm hóa chất tồn dư. Tuyệt đối không mang tất mới ngay khi vừa mua.

Chú ý nhóm nhạy cảm: Trẻ nhỏ, người có làn da nhạy cảm hoặc dễ dị ứng nên chọn tất làm từ sợi tự nhiên, ít mùi, thân thiện với da.

Bác sĩ nhấn mạnh nếu sau khi mang tất xuất hiện ngứa, đỏ da hoặc kích ứng, cần ngừng sử dụng ngay và đi khám. Đừng vì ham rẻ hay mê thiết kế đẹp mà đánh đổi sức khỏe của chính mình.

Nguồn và ảnh: HK01

Phát hiện kiểu tập thể dục giúp ngăn ngừa 8 loại ung thư nguy hiểm, kéo dài tuổi thọ: Chỉ từ 4 phút/ngày là hiệu quả

Theo Mỹ Diệu

doanh

