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4 món dân dã tốt cho mạch máu: Ăn đúng cách còn hỗ trợ huyết áp, cholesterol và đường ruột

| | Sống

Nhiều thực phẩm quen thuộc như cà tím, bí đao, ngô, cần tây, hành tây hay khoai tây vẫn có thể góp phần tạo nên chế độ ăn tốt cho tim mạch nếu dùng đúng cách.

Mạch máu khỏe không chỉ phụ thuộc vào việc tập luyện hay kiểm soát cân nặng. Những gì xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp, cholesterol và sức khỏe tim mạch.

Điểm đáng chú ý là nhiều thực phẩm rất quen thuộc, giá bình dân lại chứa chất xơ, kali, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi. Vấn đề nằm ở cách chế biến và khẩu phần.

4 món dân dã tốt cho mạch máu: Ăn đúng cách còn hỗ trợ huyết áp, cholesterol và đường ruột - Ảnh 1.
1. Cà tím - món dân dã nhưng không hề "tầm thường"

Cà tím thường xuất hiện trong các món luộc, hấp, nướng hoặc om. Đây là thực phẩm ít năng lượng, có chất xơ cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Một số tài liệu dinh dưỡng cũng ghi nhận cà tím có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn hướng tới kiểm soát cholesterol.

Cách chế biến quyết định khá nhiều đến giá trị của món ăn. Cà tím vốn có khả năng hút dầu mạnh, vì vậy nếu chiên ngập dầu rồi dùng kèm nhiều nước sốt mặn, món ăn có thể trở nên nhiều năng lượng và chất béo hơn.

Thay vào đó, cà tím hấp, nướng hoặc om với lượng dầu vừa phải sẽ phù hợp hơn với thực đơn hàng ngày.

2. Bí đao và ngô - bộ đôi dễ ăn, dễ kết hợp

Bí đao chứa nhiều nước, ít năng lượng và có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu trong các món canh gia đình. Trong khi đó, ngô cung cấp carbohydrate, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất.

4 món dân dã tốt cho mạch máu: Ăn đúng cách còn hỗ trợ huyết áp, cholesterol và đường ruột - Ảnh 2.

Một bát canh bí đao nấu ngô hoặc bí đao kết hợp với rau củ có thể giúp bữa ăn nhẹ nhàng hơn, đặc biệt khi thay thế một phần các món nhiều dầu mỡ.

Tuy nhiên, không nên biến món ăn lành mạnh thành "bẫy" bằng cách cho quá nhiều muối, thịt mỡ hoặc nước dùng đậm đặc. Với người cần kiểm soát huyết áp, giảm natri trong khẩu phần vẫn là nguyên tắc quan trọng.

3. Cần tây, hành tây - hai nguyên liệu nhỏ, lợi ích đáng chú ý

Cần tây là một trong những loại rau thường được nhắc đến trong chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Theo ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cần tây chứa chất xơ và một số hợp chất thực vật có thể hỗ trợ sức khỏe mạch máu, góp phần điều hòa huyết áp.

4 món dân dã tốt cho mạch máu: Ăn đúng cách còn hỗ trợ huyết áp, cholesterol và đường ruột - Ảnh 3.

Hành tây cũng là nguyên liệu đáng chú ý. Loại củ này chứa các hợp chất chống oxy hóa như quercetin và đồng thời cung cấp prebiotic, loại chất xơ làm "thức ăn" cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Một chế độ ăn có hành tây hợp lý vì thế không chỉ hướng tới tim mạch mà còn có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Cách dùng đơn giản nhất là thêm hành tây và cần tây vào các món xào, salad, súp hoặc canh. Không nhất thiết phải sử dụng số lượng lớn mới có tác dụng.

4. Khoai tây - tốt cho mạch máu nếu không biến thành món chiên

Khoai tây thường bị "mất điểm" vì nhiều người liên tưởng đến khoai tây chiên. Thực tế, bản thân khoai tây có thể cung cấp kali, vitamin C, chất xơ và magie. Một củ khoai tây cỡ vừa có thể cung cấp lượng kali đáng kể, hỗ trợ cân bằng natri trong cơ thể và điều hòa huyết áp.

4 món dân dã tốt cho mạch máu: Ăn đúng cách còn hỗ trợ huyết áp, cholesterol và đường ruột - Ảnh 4.

Điểm khác biệt nằm ở cách chế biến. Khoai tây luộc, hấp hoặc nướng nguyên vỏ với lượng muối vừa phải sẽ phù hợp hơn khoai tây chiên nhiều dầu và phủ thêm muối. Đây cũng là lý do các chuyên gia thường khuyến nghị chú ý đến tổng thể món ăn thay vì chỉ nhìn vào một nguyên liệu riêng lẻ.

Một số nghiên cứu quan sát từng đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa lượng khoai tây tiêu thụ và nguy cơ tăng huyết áp, cho thấy cách chế biến và dạng khoai tây có thể là yếu tố rất quan trọng khi đánh giá tác động sức khỏe.

Ăn thế nào để thực phẩm thực sự "có lợi"?

Một nguyên tắc khá đơn giản là ưu tiên rau củ tươi, chế biến ít dầu, hạn chế muối và tránh biến món ăn thành thực phẩm nhiều đường hoặc chất béo.

Với người muốn bảo vệ tim mạch, chế độ ăn nên đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm. Rau xanh, trái cây, các loại đậu, cá béo và các nguồn chất béo lành mạnh đều có thể góp phần xây dựng thực đơn cân bằng.

Đặc biệt, không nên hiểu rằng một món ăn có thể "hạ huyết áp" hay "giảm cholesterol" ngay lập tức. Hiệu quả sức khỏe đến từ tổng thể chế độ ăn và lối sống được duy trì lâu dài.

Nếu đang bị tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, người bệnh vẫn cần dùng thuốc và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ. Thực phẩm chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

Vì vậy, thay vì chạy theo những món ăn được quảng cáo như "siêu thực phẩm", đôi khi chỉ cần quay lại với mâm cơm quen thuộc: một đĩa cà tím hấp, bát canh bí đao, chút cần tây và hành tây, hay củ khoai tây luộc đúng cách. Những lựa chọn bình dân này, khi nằm trong một chế độ ăn cân bằng, có thể trở thành những "mảnh ghép" đáng giá cho sức khỏe tim mạch và đường ruột.

4 món dân dã trong mâm cơm chính là "cao thủ" làm tăng đường huyết cực nhanh, khi bị "ngứa" 2 chỗ bạn cần đi khám tiểu đường lập tức

Theo Thùy Linh

Sức khỏe 24h

Từ Khóa:
món dân dã

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