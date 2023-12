4 năm trước, mẫu điện thoại "gầy như que củi" này từng làm lu mờ cả iPhone: Ai nhìn cũng muốn cầm thử

Vài năm trước, một số nhà sản xuất điện thoại thông minh đã đi theo con đường khác biệt khi cố biến điện thoại thông minh màn hình rộng trở nên phổ biến.



Sony và Motorola nằm trong số những hãng phát hành thiết bị có màn hình tỷ lệ màn hình 21:9 khác thường - tuyên bố rằng chúng hoàn hảo để xem phim vì mang lại giao diện "cinemascope" cổ điển.

Tuy nhiên, thiết kế cao và mỏng theo cách không giống ai này cũng khiến một phần người tiêu dùng không hài lòng.

Thời điểm ấy, những mẫu điện thoại tỷ lệ màn hình 21:9 trở thành tâm điểm sự chú ý vì cá tính hơn hẳn bất kỳ thiết bị phổ biến nào như Samsung Galaxy hay iPhone.

Mặc dù sớm đi vào lãng quên và gặp nhiều tranh cãi, dạng thiết kế này đang bất ngờ trở lại trong năm 2023, xuất hiện trên những mẫu điện thoại màn hình gập mang xu hướng tương lai.

Điều gì khiến màn hình 21:9 trở nên đặc biệt?

Sony Xperia 10 Plus là điện thoại thông minh tỷ lệ 21:9 ra mắt vào năm 2019, phần nào tạo được tiếng vang. Nhưng đây không phải điện thoại đầu tiên hoặc duy nhất có định dạng bất thường này.

LG đã đi tiên phong với BL40 New Chocolate vào năm 2009, nhưng màn hình rộng đã biến mất 10 năm trước khi sự quan tâm dành cho nó bất ngờ được đánh thức bởi Sony.

Sony tiếp tục đưa màn hình tỷ lệ 21:9 lên nhiều điện thoại thông minh trong vài năm sau đó, bao gồm cả Xperia 5 IV 2022. Cùng thời điểm với sự tiên phong của Sony, Motorola cũng sử dụng màn hình rộng trên các điện thoại như Motorola One và Motorola One Vision.

Xem video sẽ như thế nào trên những điện thoại này? Mọi thứ có vẻ ổn nếu như bạn là người thích trải nghiệm các dạng công nghệ mới, nhưng điều bất tiện là việc tìm kiếm nội dung 21:9 khá khó khăn.

Các dịch vụ phát trực tuyến đề cao độ phân giải và chất lượng, hiếm khi để ý đến tỷ lệ màn hình, trong khi nhiều nội dung chủ yếu được quay ở tỷ lệ 16:9. Chính vì thế, hai viền đen ở hai bên màn hình trên Xperia 10 Plus luôn xuất hiện khi người dùng xem video.

Ngoài "lợi ích" khi xem video, màn hình dài rộng được cho là rất tốt cho khả năng đa nhiệm và sáng tạo với camera, khi có chế độ video và ảnh tĩnh tỷ lệ 21:9 chuyên dụng.

Trong một số trường hợp, các nhà làm phim nghiệp dư có thể thích thú với tính năng này, nhưng nó không có nhiều ý nghĩa khi chụp ảnh. Một máy ảnh góc rộng sẽ gói gọn nhiều đối tượng trong khung cảnh và linh hoạt hơn nhiều.

Tại sao không phù hợp?

Vấn đề lớn nhất của người dùng vẫn là không tìm được nguồn video 21:9 đa dạng để xem trực tuyến.

Thậm chí, ngay cả khi so sánh trải nghiệm xem video trên Xperia 10 Plus và Samsung Galaxy S23 Ultra người ta cũng nhìn thấy lý do tại sao màn hình dạng này không phổ biến được. Thực sự trải nghiệm xem là không khác biệt quá nhiều và điện thoại Samsung có màn hình phù hợp để xem đa dạng các tỷ lệ khác nhau.

Tính linh hoạt của Samsung khiến cho Xperia 10 Plus trông có vẻ hơi phô trương và lạc lõng trong chính tính năng làm thiết bị trở nên nổi bật.

Một lý do khác nữa là sự thờ ơ với các mẫu TV 21:9 cũng khiến cho hệ sinh thái thiết bị tỷ lệ 21:9 thất bại.

Ở hướng ngược lại, về mặt công thái học, cầm Xperia 10 Plus lại cực kỳ thoải mái và cũng rất dễ sử dụng bằng một tay. Chiếc điện thoại cũng mang đến cảm giác ấn tượng khi nhìn từ xa bởi nó có hình dạng không giống với hầu hết những chiếc điện thoại khác trên thị trường.

Màn hình 21:9 trở lại

Màn hình tỷ lệ 21:9 nghe có vẻ lỗi thời nhưng thực tế nó đang trở lại trên những điện thoại thông minh mới và tiên tiến nhất. Hóa ra tỷ lệ màn hình rộng này hoạt động thực sự hiệu quả trên điện thoại thông minh màn hình gập – xu thế mới của kỷ nguyên smartphone.

Dạng màn hình này xuất hiện trên Oppo Find N2 Flip và Oppo Find N3 Flip, Vivo X Flip và Huawei P50 Pocket. Màn hình ngoài của Tecno Phantom V Fold, Xiaomi Mi Mix Fold 3, Huawei Mate X2 và Vivo X Fold cũng đều có tỷ lệ 21:9. Ngay cả chiếc Samsung Galaxy Fold đời đầu cũng sử dụng tỷ lệ 21:9 cho màn hình ngoài.

Thiết kế cao và mỏng hoạt động tốt trong thiết kế gập vì nó mang lại khả năng sử dụng bằng một tay (giống như tỷ lệ 23:1,9 hiện tại trên Galaxy Z Fold 5) bất kể độ dày của thiết bị khi gập lại lớn thế nào.

Có thể thấy sự ra đời của những thiết bị tỷ lệ 21:9 như Xperia 10 Plus đã không uổng phí. Mặc dù không phổ biến như những gì các nhà sản xuất kỳ vọng nhưng nó là phương án phù hợp nhất để giúp người dùng tận hưởng loại điện thoại thông minh thú vị và hấp dẫn nhất hiện nay.