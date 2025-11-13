Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 người lao vào ẩu đả giữa phố, từ lòng đường lên vỉa hè khiến giao thông hỗn loạn: Đã rõ nguyên nhân

13-11-2025 - 15:05 PM | Xã hội

Nhiều người dân xung quanh không khỏi hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng nhóm người xô xát.

Thời gian này, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hơn 20 giây ghi lại cảnh nhóm 4 người đánh nhau trên đường. Theo nội dung clip, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm liên tục nắm tóc, ghì đầu cô gái áo hồng xuống đất. Cô gái kháng cự trong khi một thanh niên khác tấn công lại người đàn ông này. Gần đó, người phụ nữ lớn tuổi đi cùng người đàn ông cũng bị kéo tóc, giằng co. Sự việc diễn ra ở khu vực xung quanh có nhiều người đang ăn uống, giao thông trở nên hỗn loạn.

Được biết, sự việc xảy ra vào tối 11/11, trên đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu thì cô gái áo hồng và nam thanh niên cùng bán trứng vịt lộn bằng xe đẩy; còn 2 người đàn ông và phụ nữ lớn tuổi hơn là khách mua hàng. Trong quá trình hai bên mua bán đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ẩu đả.

Ngày 12.11, Công an phường Thông Tây Hội (TP.HCM) đang lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ vụ xô xát trên.


Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

