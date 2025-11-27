4 quyền lợi về BHXH "tiền tươi thóc thật" người lao động được hưởng bắt đầu từ năm 2026

Từ ngày 01/01/2026, mức lương tối thiểu vùng chính thức tăng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP. Việc điều chỉnh này kéo theo thay đổi về mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Tác động trực tiếp và rõ ràng nhất của chính sách này chính là mức lương tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc sẽ được nâng lên. Theo quy định hiện hành, mức tiền lương tháng đóng BHXH không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất.

Cụ thể, tại Vùng I, mức lương tối thiểu sẽ tăng thêm 350.000 đồng, đạt mốc 5.310.000 đồng/tháng. Các vùng còn lại cũng ghi nhận mức tăng đáng kể: Vùng II tăng lên 4.730.000 đồng/tháng, Vùng III là 4.140.000 đồng/tháng và Vùng IV đạt 3.700.000 đồng/tháng.

Điều này đồng nghĩa với việc nền tảng đóng bảo hiểm của người lao động được nâng cao, tạo tiền đề cho các khoản trợ cấp trong tương lai gia tăng tương ứng.

Kéo theo đà tăng của lương đầu vào, chế độ thai sản - một trong những quyền lợi được quan tâm nhất - cũng sẽ có sự thay đổi tích cực. Theo Luật BHXH 2024, mức hưởng chế độ thai sản được tính dựa trên 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ. Khi mức lương tối thiểu vùng tăng, dẫn đến mức lương đóng BHXH hàng tháng của người lao động tăng, thì số tiền thai sản mà BHXH chi trả cho người lao động nữ cũng sẽ cao hơn trước. Không chỉ lao động nữ, lao động nam có vợ sinh con cũng được hưởng lợi gián tiếp vì công thức tính tiền thai sản cho nam giới cũng dựa trên mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Bên cạnh đó, trợ cấp thất nghiệp cũng được nới rộng hạn mức trần. Luật Việc làm 2025 quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng từ đầu năm 2026, "trần" trợ cấp thất nghiệp tối đa mà người lao động có thể nhận được cũng sẽ được nâng lên đáng kể. Đây là một bảo chứng an sinh quan trọng, giúp người lao động yên tâm hơn trong bối cảnh thị trường việc làm nhiều biến động.

Cuối cùng, quy định mới cũng đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho người lao động trong các trường hợp rủi ro phải ngừng việc. Theo Bộ luật Lao động, trong trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động hoặc các nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh, sự cố điện nước, mức lương ngừng việc trả cho người lao động (đặc biệt trong 14 ngày đầu) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Do đó, mức sàn bảo vệ thu nhập của người lao động trong những ngày khó khăn này cũng sẽ được nâng lên theo mức tăng mới của năm 2026.

