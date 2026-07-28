4 "thói quen kỳ quặc" ở trẻ thực chất là biểu hiện của trí thông minh vượt trội, bố mẹ hãy theo dõi, bảo ban, đừng vội mắng con!

Nhiều bậc phụ huynh thường cảm thấy phiền lòng khi thấy con mình học bài nhưng "mông như cắm gai", hết nằm lại bò, vừa viết bài tập vừa lầm bầm trong miệng, hay gọi nhiều lần mới chịu ra ăn cơm. Những biểu hiện này thường bị coi là thiếu tập trung, không ngoan ngoãn.

Theo các chuyên gia tâm lý học, việc uốn nắn trẻ theo tiêu chuẩn "con ngoan trò giỏi" một cách cứng nhắc đôi khi lại vô tình dập tắt những tố chất thiên tài. Nhiều "thói quen kỳ quặc" ở trẻ thực chất lại là biểu hiện của trí thông minh vượt trội.

1. Thích tự nói chuyện một mình khi học

Nhiều đứa trẻ có thói quen vừa làm bài tập vừa nhẩm tính hoặc tự trò chuyện với chính mình. Đối với người lớn, hành động này có thể tạo cảm giác phiền phức và ồn ào.

Tuy nhiên, trong tâm lý học nhận thức, đây được gọi là hiện tượng "tư duy thành tiếng" (Private Speech). Đây là quá trình bộ não chuyển hóa các tư duy nội tại thành ngôn ngữ ra bên ngoài nhằm làm rõ logic và ghi nhớ sâu hơn. Rất nhiều nhà khoa học hay học sinh giỏi khi giải các bài toán phức tạp cũng vô thức sử dụng phương pháp này để hệ thống hóa suy nghĩ. Khả năng tự giám sát và tự định hướng này chính là biểu hiện của năng lực siêu nhận thức (metacognition) – chìa khóa cốt lõi của việc học tập hiệu quả.

Ảnh minh họa

2. Gọi không nghe, phản ứng chậm với bên ngoài

Không ít cha mẹ phiền lòng vì gọi con đi tắm, ăn cơm hay đi ngủ đến rách cả họng mà trẻ vẫn như "sống ở thế giới khác". Việc phụ huynh liên tục ngắt lời để kéo trẻ ra khỏi trạng thái đó vô tình làm xé lẻ sự tập trung của con.

Tâm lý học gọi đây là "trạng thái dòng chảy" (Flow). Khi một người hoàn toàn chìm đắm vào việc mình đang làm, bộ não sẽ tự động đóng các giác quan đối với các kích thích từ bên ngoài. Khả năng tập trung sâu đến mức cô lập với ngoại cảnh chính là năng lực cốt lõi của những người có tư duy kiệt xuất.

3. Thích "bới lông tìm vết", nguyên tắc đến mức cứng nhắc

Nhiều trẻ có những nguyên tắc rất kỳ lạ: đồ chơi phải xếp đúng thứ tự, truyện tranh phải đọc đúng cuốn đầu tiên, giày tháo ra phải đặt ngay ngắn song song, hay nửa đêm tỉnh dậy cũng phải vuốt chăn thật phẳng rồi mới ngủ tiếp.

Dưới góc độ tâm lý học trẻ em, đây là sự phát triển đầy đủ của "thời kỳ nhạy cảm với trật tự". Những đứa trẻ này sở hữu một khung logic vô cùng chặt chẽ trong bộ não. Khi mở rộng khung logic này vào việc học tập, trẻ sẽ có năng lực cấu trúc hóa kiến thức cực kỳ mạnh mẽ. Nhờ có sẵn một mạng lưới kiến thức rõ ràng trong đầu, trẻ dễ dàng tiếp thu và sắp xếp thông tin mới một cách hiệu quả thay vì rơi vào trạng thái mơ hồ.

4. Hay hỏi "Tại sao?" liên tục

Những câu hỏi dồn dập như "Tại sao bầu trời màu xanh?", "Tại sao con người phải ăn cơm?", "Tại sao thang máy lại di chuyển được?" dễ khiến người lớn cảm thấy kiệt sức và đáp lại bằng sự xua đuổi.

Sau 3 tuổi, trẻ bước vào thời kỳ nhạy cảm với logic và bắt đầu tò mò về mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Đằng sau mỗi câu hỏi "tai sao" là một lần bộ não đang thiết lập các kết nối logic - nền tảng của tư duy khoa học. Nếu động lực đặt câu hỏi liên tục bị kìm hãm, trẻ sẽ dần mất đi tính tò mò và sự chủ động trong học tập sau này.

Giáo dục chân chính không nằm ở việc "uốn nắn" theo khuôn mẫu có sẵn, mà là sự "thấu hiểu". Khi phát hiện trẻ có những biểu hiện trên, phụ huynh không nên vội vàng can thiệp hay sửa chữa, mà cần tạo không gian và thời gian để trẻ tự do khám phá thế giới theo cách riêng của mình.