4 thói quen tối kỵ của người U60: Nghỉ hưu rảnh rỗi, có nhiều tiền mấy cũng phải tránh để không "tiền mất tật mang"

Khi nghỉ hưu, người ta thường ở độ tuổi 50-60, đã có ít nhiều sự tích lũy về tài chính và có thể tận hưởng cuộc sống thảnh thơi an nhàn. Nhưng dù có bao nhiêu tiền tiết kiệm, có cần thiết phải chăm sóc con cháu hay không, có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi thì người ở tuổi U60 cũng cần tỉnh táo, tránh 1 số thói quen khiến cuộc sống hưu trí trở nên đen tối. ‏

‏Dưới đây là 4 cần tránh người ở tuổi nghỉ hưu cần luu ý: ‏

Dốc tiền để đi du lịch





‏Đi du lịch có thể giúp bạn mở rộng tầm nhìn, khiến cuộc sống trở nên phong phú, nhiều màu sắc hơn. Tuy nhiên, việc đi du lịch thường xuyên cũng có thể làm giảm đáng kể số tiền tiết kiệm của bạn. Lập kế hoạch tài chính cho cuộc sống hưu trí thì nên được cân nhắc thận trọng. Đồng thời, bạn nên có một khoản tiết kiệm phù hợp để đối phó với những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong tương lai. ‏

‏Nếu bạn vẫn muốn được trải nghiệm thì hãy lên kế hoạch thật tốt cho chuyến đi, bạn có thể trải nghiệm vẻ đẹp của thế giới với một ngân sách không quá lớn.‏





Đi ăn nhà hàng thường xuyên

‏Một số người thường đến các quán ăn, nhà hàng khi không muốn nấu ăn. Đồ ăn bên ngoài tuy ngon nhưng thường khó tránh khỏi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt đối với người cao tuổi thì việc bảo vệ an toàn thực phẩm càng quan trọng hơn. Sức khỏe là tài sản lớn nhất, đừng bỏ bê sức khỏe và sự an toàn của bản thân chỉ vì sự lười biếng và mong muốn nhất thời.‏

Ảnh minh họa





Tham gia các buổi giới thiệu về sản phẩm chức năng trá hình



‏Trong xã hội hiện đại hiện nay, xuất hiện rất nhiều các cá nhân, tổ chức quảng bá sản phẩm liên quan đến sức khỏe. Trong đó, có một số người, tổ chức kinh doanh trái đạo đức, dùng tuyên truyền sai sự thật để lừa gạt lòng tin và tài sản của người cao tuổi. ‏

‏Vì vậy, sự lựa chọn khôn ngoan nhất là khi tin tưởng vào lời khuyên của bác sĩ, lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe phù hợp và sử dụng đúng cách theo chỉ định.

‏

Giữ số tiền gửi tiết kiệm dài hạn lớn

‏Tiền tiết kiệm có thể mang lại sự ổn định về mặt tài chính khi nghỉ hưu. Nhưng nếu quá tập trung vào các khoản tài sản cố định, nó có thể khiến chúng ta gặp phải một số khó khăn không mong muốn. ‏

Ảnh minh họa





‏Khi một người cao tuổi bị ốm và cần sự giúp đỡ từ gia đình nhưng không thể rút tiền kịp thời do hình thức gửi tiền phức tạp. Điều này sẽ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, bạn nên lập kế hoạch tài chính hợp lý dựa trên hoàn cảnh thực tế để đảm bảo sự an toàn và linh hoạt cho khoản tiền gửi của mình.