04-10-2025 - 18:50 PM

Trong bữa ăn hằng ngày, nhiều người có thói quen “ăn chọn tinh, bỏ thô”, những phần tưởng chừng vô dụng liền tiện tay vứt đi. Thế nhưng, ít ai ngờ chính những “phần thừa” ấy lại chứa kho báu dinh dưỡng, thậm chí được khoa học chứng minh có khả năng chống ung thư mạnh mẽ.

Dưới đây là 4 loại “nguyên liệu bị bỏ quên” mà bạn nên tận dụng để bảo vệ sức khỏe.

1. Vỏ cà tím

Nhiều người chê vỏ cà tím cứng, thường gọt sạch trước khi nấu. Nhưng thực tế, phần vỏ này lại chứa nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là B2 và niacin, có tác dụng tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra, lớp vỏ còn có một lượng nhỏ anthocyanin - chất chống oxy hóa giúp dọn gốc tự do, giảm nguy cơ biến đổi tế bào.

4 thứ "bỏ đi" hóa ra lại là "vàng ròng", nhiều người Việt biết thì tiếc hùi hụi- Ảnh 1.

2. Vảy cá

Mỗi khi chế biến cá, chúng ta thường cạo sạch vảy rồi vứt đi, nhưng ít ai biết vảy cá giàu Omega-3, lecithin, canxi, phốt pho và đặc biệt là hoạt chất 6-thioguanine (6-TG). Nghiên cứu cho thấy, 6-TG chiết xuất từ vảy cá, nhất là vảy cá bạc má (cá thu đao), có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại khối u. Vảy cá có thể nấu cùng canh, lọc bỏ trước khi ăn hoặc chế biến thành “thạch vảy cá” giàu dinh dưỡng.

4 thứ "bỏ đi" hóa ra lại là "vàng ròng", nhiều người Việt biết thì tiếc hùi hụi- Ảnh 2.

3. Bã đậu

Bã đậu thường bị xem là bỏ đi, nhưng lại chứa nhiều chất xơ giúp tăng nhu động ruột, giảm thời gian phân lưu lại trong cơ thể, từ đó hạn chế sự tiếp xúc của chất gây ung thư với niêm mạc ruột. Đồng thời, bã đậu cũng giàu protein thực vật và canxi, có lợi cho tim mạch, huyết áp và giảm nguy cơ mắc ung thư liên quan đến bệnh mạn tính.

4 thứ "bỏ đi" hóa ra lại là "vàng ròng", nhiều người Việt biết thì tiếc hùi hụi- Ảnh 3.

4. Xơ trắng của quả quýt

Nhiều người khi ăn quýt thường tỉ mỉ bóc sạch lớp xơ trắng bám quanh múi quýt vì nghĩ đắng và xơ xác. Thực tế, phần “cam lạc” này lại giàu rutin (vitamin P) - chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng ức chế sự lan rộng của tế bào ung thư, đồng thời bảo vệ thành mạch, giúp máu lưu thông tốt hơn. Cách tốt nhất là ăn cả xơ cùng múi quýt, hoặc phơi khô hãm trà.

4 thứ "bỏ đi" hóa ra lại là "vàng ròng", nhiều người Việt biết thì tiếc hùi hụi- Ảnh 4.

Kết lại , phòng chống ung thư không phải lúc nào cũng cần đến thực phẩm đắt tiền hay hiếm lạ. Chính những thứ tưởng chừng bỏ đi như vỏ cà tím, vảy cá hay xơ quýt… lại là “thần dược” âm thầm bảo vệ cơ thể. Chỉ cần biết cách tận dụng, bạn đã có thêm những “trợ thủ đắc lực” ngay trong gian bếp để chống lại căn bệnh nguy hiểm này.

Nguồn và ảnh: QQ

