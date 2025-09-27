4 thực phẩm dễ bị pha tạp nhất chợ, mua không chú ý nhận về toàn hàng giả

Trong thời buổi nhiều thứ thật giả lẫn lộn, không ít loại thực phẩm tưởng chừng quen thuộc lại là “ổ” gian lận, bị pha trộn nhằm tăng lợi nhuận cho người bán. Nếu không tỉnh táo khi mua, người tiêu dùng rất dễ rước họa vào thân.

Dưới đây là 4 loại thực phẩm thường xuyên bị pha tạp nhất, khi đi chợ bạn nhất định phải để ý.

1. Dầu ăn cao cấp

Đặc biệt là dầu ô liu, dầu mè. Nhiều tiểu thương hám lợi thường trộn dầu rẻ tiền như dầu đậu nành, dầu cọ rồi thêm hương liệu, màu thực phẩm để giả dạng thành dầu cao cấp. Với dầu ô liu thật, khi bảo quản lạnh thường trở nên đục lại, còn dầu giả thì không đổi màu. Riêng dầu mè nguyên chất có mùi thơm đậm, lâu tan, trong khi dầu giả hương thơm nhạt, dễ bay mùi.

2. Mật ong

Mật ong vốn là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng trên thị trường có không ít loại mật ong pha đường, siro ngô, chất tạo màu và hương liệu. Điểm dễ nhận biết là nhỏ mật ong lên giấy, mật ong thật khó thấm lan, trong khi loại pha loãng thấm ra rất nhanh. Hoặc dùng đũa kéo thử, mật ong thật có thể kéo thành sợi dài, đứt rồi vo lại thành giọt, còn mật ong giả dễ bị đứt rời, không kết dính.

3. Thủy sản

Một số loại cá, tôm, mực bị ngâm hóa chất như formalin (một dạng formaldehyde) để trông trắng, giòn, nặng cân hơn. Đây là loại độc chất có thể gây ngộ độc cấp, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí tăng nguy cơ ung thư nếu ăn lâu dài. Khi thấy hải sản có mùi hắc nồng bất thường, thịt quá cứng hoặc đàn hồi khác lạ, tốt nhất đừng mua.

4. Ngũ cốc, gạo màu

Các loại gạo đen, gạo tím, hạt ngũ cốc màu rất dễ bị nhuộm phẩm. Cách thử đơn giản là dùng tay vò nhẹ, nếu thấy màu nhuộm phai ra rõ rệt, rất có thể là gạo giả. Ngược lại, trường hợp nấu trong nước mà đổi màu tím, đỏ thì đó là sắc tố tự nhiên (anthocyanin) tan trong nước, hoàn toàn an toàn.

Lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng, nhiều gian thương đã biến thực phẩm thành “cái bẫy” hại sức khỏe. Do đó, khi đi chợ, hãy quan sát kỹ màu sắc, mùi vị, kết cấu và cả cách bảo quản. Mua tại cửa hàng uy tín, siêu thị có kiểm định sẽ an toàn hơn.

Nguồn và ảnh: Aboluowang