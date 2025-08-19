4 tỷ phú Việt làm gì tại sự kiện khởi công, khánh thành 250 dự án chưa từng có trong lịch sử?

Tại TP HCM, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, Phó Chủ tịch HĐQT HDBank - tham dự sự kiện ra mắt Tòa tháp Saigon Marina International Financial Centre (Saigon Marina IFC).

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68, đang khẳng định vai trò tiên phong. Hơn 250 dự án khởi công, khánh thành trên cả nước hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết, khát vọng vươn lên và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Bà Thảo cũng kỳ vọng tòa tháp Saigon Marina IFC sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.

"Ngày hôm nay HDBank cùng Vikki Bank đang khởi động ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới và dự án ngân hàng lõi với công nghệ tiên tiến, an toàn, thông minh, giàu tiện ích cho hàng triệu khách hàng. Là người sáng lập hãng hàng không Vietjet, tôi xin gửi lời chúc mừng tới lễ khởi công Hangar Long Thành và Sân bay Gia Bình, những dự án hàng không mở rộng bầu trời Việt Nam", nữ tỷ phú nói.

Theo bà, công trình mới sẽ góp phần khơi thông dòng vốn quốc tế vào Việt Nam, mở ra những cánh cửa mới cho các nhà đầu tư toàn cầu và giúp biến IFC thành cầu nối liên kết nền kinh tế của chúng ta với thế giới.

Còn tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), ông Phạm Nhật Vượng có mặt với tư cách đại diện chủ đầu tư dự án. Công trình có quy mô 90 ha được triển khai trong thời gian chưa đầy 10 tháng, được đánh giá là tốc độ thi công "thần tốc" hiếm có trong ngành xây dựng.

Ngay trong buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vingroup vì những thành tích xuất sắc trong quá trình chỉ đạo, triển khai dự án, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và cả nước.

Sau khi khánh thành, trung tâm trở thành địa điểm tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc", cùng chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật quy mô lớn.

Trong khi đó, tại Bắc Ninh, ông Hồ Hùng Anh có mặt tại lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với vai trò Chủ tịch HĐQT Techcombank. Đây là dự án được đánh giá là lớn nhất trong đợt khởi công lần này, với tổng vốn đầu tư gần 121.000 tỷ đồng.

Ảnh: Báo Bắc Ninh

Công trình có quy mô khoảng 1.500 ha, thiết kế công suất lên tới 30 triệu lượt khách/năm giai đoạn 2021–2030 và khoảng 50 triệu lượt khách/năm vào năm 2050, vượt trội so với các sân bay hiện hữu ở khu vực miền Bắc. Với bốn đường cất hạ cánh, diện tích sân đỗ rộng lớn, sân bay Gia Bình được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cửa ngõ hàng không quan trọng nhất cả nước trong tương lai.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Tâm – giai đoạn 1 và Cảng Bãi Gốc.

KCN Hòa Tâm có quy mô khoảng 491 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng. Dự án này hướng tới mục tiêu phục vụ việc hình thành Khu liên hợp gang thép Hòa Phát với công suất dự kiến 6 triệu tấn/năm.

Cảng Bãi Gốc, đặt tại xã Hòa Xuân, được triển khai theo hai giai đoạn, với tổng mức đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Công trình được định hướng phục vụ trực tiếp cho KCN Hòa Tâm, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các dự án liên hợp lọc dầu, luyện kim và năng lượng trong khu vực.

Theo thiết kế, cảng gồm 13 bến chuyên dùng cho tàu trọng tải tới 250.000 DWT; 6 bến tổng hợp cho tàu 50.000 DWT; 6 bến hàng lỏng/khí cho tàu 50.000 DWT; và 1 bến SPM. Trước năm 2030, cảng dự kiến đạt năng lực bốc dỡ khoảng 26 triệu tấn hàng hóa/năm.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, Việt Nam hiện có 4 đại diện trong danh sách tỷ phú thế giới với tổng tài sản hàng chục tỷ USD, trải rộng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam, xếp hạng 220 thế giới, với khối tài sản 12,2 tỷ USD. Ông Vượng năm nay 57 tuổi, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, công nghiệp cho tới công nghệ và dịch vụ.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Chủ tịch HĐQT Vietjet – đứng thứ 1.045, sở hữu 3,7 tỷ USD, tăng thêm 46 triệu USD so với kỳ trước. Bà Thảo, 55 tuổi, là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, gắn liền với ngành hàng không và nhiều khoản đầu tư trong lĩnh vực tài chính, bất động sản.

Ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát – có 2,8 tỷ USD, xếp hạng 1.384. Ở tuổi 64, ông Long được mệnh danh là "vua thép" Việt Nam khi dẫn dắt Hòa Phát trở thành doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất cả nước.

Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch Techcombank – xếp 1.480 với tài sản 2,6 tỷ USD, tăng thêm 99 triệu USD, tương ứng mức tăng gần 4%. 55 tuổi, ông hiện tập trung vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng và tiêu dùng. So với bảng xếp hạng cùng kỳ năm trước, tổng tài sản của nhóm tỷ phú Việt Nam nhìn chung ổn định, trong đó ông Hồ Hùng Anh ghi nhận mức tăng mạnh nhất.



