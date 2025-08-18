Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

400 công an đột kích nhà hàng, vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma tuý

18-08-2025 - 14:15 PM | Xã hội

Khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị đột kích nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory phát hiện 145 người quả dương tính ma tuý.

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa đột kích vào nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory, phát hiện 145 người dương tính với ma tuý.

Cụ thể, lúc 23h45 ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (số 60 đường Bùi Thị Xuân) và vũ trường Victory (số 79 đường Trương Công Kĩnh) cùng ở phường Nam Đông Hà (Quảng Trị).

400 công an đột kích nhà hàng, vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma tuý- Ảnh 1.

Công an đồng loạt đột kích vào nhà hàng Nonstop và vũ trường Victory phát hiện 145 người dương tính với ma tuý. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop, (hoạt động dưới hình thức dạng bar) lực lượng chức năng phát hiện 26 bàn. Trong đó 10 bàn gồm 48 khách có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “bóng cười”.

Cơ quan Công an tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy cùng với các đồ vật tài liệu liên quan.

Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy.

400 công an đột kích nhà hàng, vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma tuý- Ảnh 2.

Lực lương công an cũng xác định 52 người có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại 2 cơ sở nhà hàng và vũ trường nêu trên. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra tại vũ trường Victory phát hiện 5 bàn với 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Thực hiện test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng công an xác định 52 người có dấu hiệu của tội “ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ” tại 2 cơ sở nhà hàng và vũ trường nêu trên. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Vương/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương tuyến buýt điện mới, miễn phí hoàn toàn cho người dân và du khách tham quan thủ đô ngay trước thềm đại lễ của dân tộc

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai trương tuyến buýt điện mới, miễn phí hoàn toàn cho người dân và du khách tham quan thủ đô ngay trước thềm đại lễ của dân tộc Nổi bật

Vụ hàng trăm cảnh sát khám xét nơi tổ chức hội thảo: Hé lộ thủ đoạn của "ông trùm" Nguyễn Chánh Đáng

Vụ hàng trăm cảnh sát khám xét nơi tổ chức hội thảo: Hé lộ thủ đoạn của "ông trùm" Nguyễn Chánh Đáng Nổi bật

Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư phường đông thứ ba cả nước

Ông Vũ Anh Tuấn làm Bí thư phường đông thứ ba cả nước

13:57 , 18/08/2025
Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!

Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!

13:37 , 18/08/2025
Vì sao bổ nhiệm lại Giám đốc CDC Cần Thơ từng bị điều tra vụ Việt Á?

Vì sao bổ nhiệm lại Giám đốc CDC Cần Thơ từng bị điều tra vụ Việt Á?

12:43 , 18/08/2025
Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

Học phí ngành Logistics 2025 ở trường đại học nào rẻ nhất?

11:41 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên