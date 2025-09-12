40.000 quân Ba Lan ra biên giới giữa căng thẳng với Nga và Belarus

Kênh TVP World (Ba Lan) cho rằng việc tăng cường binh lính là điều đã được dự đoán trước, do Nga và Belarus khởi động một loạt cuộc tập trận quân sự vào ngày 12-9. Trong số đó, một số cuộc diễn tập sẽ diễn ra gần biên giới Ba Lan.

Đặc biệt, việc máy bay quân sự Ba Lan và Hà Lan bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga vào ngày 10-9 khiến các cuộc diễn tập quân sự sắp tới, cũng như phản ứng của NATO sẽ được theo dõi sát sao hơn bao giờ hết.

Ba Lan đang triển khai khoảng 40.000 binh sĩ đến biên giới với Belarus và Nga. Ảnh: AP

Các cuộc tập trận chung định kỳ giữa Nga và Belarus, có tên là Zapad 2025, theo kế hoạch có hàng chục ngàn quân tham gia, khiến Ba Lan quyết định điều động "khoảng 40.000" binh sĩ đến gần biên giới phía Đông.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk nói với đài truyền hình Polsat News: "Ba Lan đã chuẩn bị ứng phó cuộc tập trận Zapad 2025 trong nhiều tháng".

"Quân đội Ba Lan đã tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ Ba Lan, cũng như binh sĩ của liên minh (NATO), để có thể ứng phó thích hợp. Hãy nhớ rằng Zapad 2025 là một cuộc tập trận tấn công" – ông Cezary Tomczyk nói.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Zapad có thể là "vỏ bọc" cho một cuộc tấn công vào các quốc gia xa hơn về phía Tây.

Tuy nhiên, các đồng minh khác nói rằng cuộc tập trận này được cho là nhỏ hơn so với lần gần nhất được tổ chức vào năm 2021. Lithuania ước tính có khoảng 30.000 quân tham gia.

Trong khi đó, theo đài ABC News, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds ngày 11-9 thông báo nước này sẽ trở thành đồng minh NATO mới nhất đóng cửa không phận dọc theo biên giới phía Đông với Nga và Belarus, sau vụ xâm nhập của ít nhất 19 máy bay không người lái Nga vào không phận Ba Lan trong tuần này.

"Không có mối đe dọa trực tiếp" - Bộ trưởng Spruds nói nhưng ông tuyên bố vẫn đóng cửa không phận biên giới ít nhất một tuần, cho đến ngày 18-9.

Ông Spruds cho biết trong khi cuộc tập trận quân sự "Namejs" tiến hành từ ngày 2-9 đến 8-10, các lực lượng vũ trang của Latvia được đặt trong tình trạng "cảnh giác cao độ".

Bộ trưởng Spruds nhận định: "Việc máy bay không người lái của Nga bay vào không phận NATO là một tín hiệu cảnh báo. Chúng ta phải làm mọi thứ để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái leo thang".

"Việc đóng cửa không phận Latvia sẽ giúp chúng tôi kiểm soát hoàn toàn khu vực này, dễ dàng phát hiện các vật thể bay trái phép và nhường không gian cho máy bay chiến đấu của NATO trong nhiệm vụ giám sát không phận Baltic cùng với lực lượng phòng không của chúng tôi" - ông Spruds nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia lưu ý việc đóng cửa không phận cũng sẽ cho phép kiểm tra tăng cường các hệ thống giám sát không phận bằng âm thanh tốt hơn, thực hiện các mô phỏng về máy bay không người lái và chống lại chúng, đồng thời triển khai thêm các đơn vị chiến đấu cơ động và tổ chức huấn luyện.