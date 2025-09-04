Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!

04-09-2025 - 08:50 AM | Sống

Không có thời gian đến phòng gym, đây là cách Mỹ Tâm giữ vóc dáng đỉnh chóp, nhan sắc không tuổi.

Ở tuổi 44, Mỹ Tâm vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, thần thái rạng ngời cùng nhan sắc "không tuổi". Điều đặc biệt, nữ ca sĩ không phải típ người dành hàng giờ ở phòng gym, nhưng vẫn giữ được phong độ nhờ những bí quyết riêng, vừa độc đáo, vừa rất đời thường.

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 1.

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 2.

Tập vũ đạo 4-6 tiếng mỗi ngày: "bí kíp" giữ dáng chuẩn

Khác với nhiều nghệ sĩ chọn gym hay yoga, Mỹ Tâm tiết lộ rằng cách chính để giữ vóc dáng của cô là… tập vũ đạo. Trung bình mỗi ngày, nữ ca sĩ dành khoảng 4 tiếng để tập nhảy, và khi chuẩn bị cho các dự án lớn như MV hoặc liveshow, con số này có thể lên đến 5-6 tiếng.

Khối lượng vận động cường độ cao này không chỉ giúp cơ thể đốt mỡ thừa hiệu quả mà còn mang lại sự dẻo dai, bền bỉ. Chính vì vậy, khán giả luôn thấy một Mỹ Tâm tràn đầy năng lượng, bốc lửa trên sân khấu dù lịch trình dày đặc.

Có thể nói, với Mỹ Tâm, phòng tập chính là… sàn nhảy. Mồ hôi đổ ra sau mỗi buổi tập chính là bí quyết giúp "họa mi tóc nâu" giữ dáng đỉnh chóp suốt nhiều năm.

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 3.

Tập vũ đạo chăm chỉ là cách Mỹ Tâm duy trình vóc dáng, đốt calo dù không có thời gian đến phòng gym hay yoga

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 4.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 5.

Mỹ Tâm miệt mài với vũ đạo, vừa để phục vụ nghề nghiệp vừa đốt calo cực hiệu quả

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 6.

Mỹ Tâm mới màn khởi động và giãn cơ khi tập cùng dancer chuyên nghiệp

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 7.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 8.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 9.

Mỹ Tâm không tự nhiên mà duy trì được vóc dáng đỉnh chóp, đằng sau đó là những giờ luyện vũ đạo rồi giãn cơ đau đớn cỡ này

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 10.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 11.

Mỹ Tâm toả sáng với vũ đạo chuyên nghiệp trên sân khấu

Giải tỏa stress bằng Dota 2 - một Mỹ Tâm rất "game thủ"

Không chỉ nghiêm túc với vũ đạo, Mỹ Tâm còn khiến fan bất ngờ khi tiết lộ sở thích chơi game. Thay vì những cái tên quen thuộc như Liên Quân hay Liên Minh Huyền Thoại, Mỹ Tâm chọn cho mình một hướng đi khác: Dota 2.

Trong một buổi giao lưu, nữ ca sĩ từng hào hứng chia sẻ: "Tụi em chơi Liên Quân hả? Liên Minh Huyền Thoại hả? Chị chơi Dota 2 mà". Đặc biệt, cô dùng nick ảo, thoải mái bật mic để tranh luận cùng đồng đội, nhưng theo lời kể thì đó chỉ là những màn "chửi dễ thương", khiến cộng đồng fan vô cùng thích thú.

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 12.

Thậm chí, có lần cư dân mạng còn soi ra khẩu hình của Mỹ Tâm khi đang chơi game, nghi ngờ rằng cô đã có những phản ứng "căng" với đồng đội. Thế nhưng thay vì gây tranh cãi, hình ảnh ấy lại khiến fan bật cười vì thấy được một Mỹ Tâm rất đời thường, gần gũi và cá tính.

Theo tiết lộ, trong giai đoạn dịch COVID-19, Mỹ Tâm từng tìm đến Dota 2 như một cách để thư giãn và cân bằng cảm xúc. Các hero tầm xa như Lyralei hay lối chơi "đánh bom liều chết" với Techies từng là lựa chọn yêu thích của cô. Dù giờ không còn "cày cuốc" nhiều như trước, nhưng câu chuyện Mỹ Tâm mê Dota 2 vẫn luôn được nhắc lại như một nét thú vị hiếm có của ngôi sao hạng A này.

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 13.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 14.

Sống tích cực - bí quyết trẻ trung bất chấp thời gian

Bên cạnh vũ đạo và game, điều quan trọng giúp Mỹ Tâm giữ nhan sắc rạng ngời chính là tinh thần tích cực. Cô luôn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, duy trì sự yêu nghề, yêu khán giả và lan tỏa năng lượng lạc quan.

Nhờ vậy, ở tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn giữ được thần thái tươi trẻ, gương mặt rạng rỡ và dáng vóc nuột nà. Với nhiều fan, chính sự yêu đời và hết mình trong công việc mới là "thần dược" giúp cô chống lại dấu vết thời gian.

44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 15.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 16.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 17.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 18.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 19.
44 tuổi xinh đẹp lấp lánh, Mỹ Tâm không tập gym vẫn giữ dáng đỉnh chóp, xả stress bằng một game cực ngầu!- Ảnh 20.

Mỹ Tâm chuộng những thiết kế croptop để khéo khoe vòng eo thon thả, vóc dáng đỉnh chóp dù đã ngoài 40

Không cần phòng gym hay yoga bền bỉ, Mỹ Tâm vẫn chứng minh rằng chỉ với đam mê vũ đạo, tinh thần sống khỏe và một chút thư giãn cùng Dota 2, cô hoàn toàn có thể giữ được vóc dáng đỉnh chóp cùng nhan sắc không tuổi. Đây cũng là minh chứng cho sự chuyên nghiệp, kỷ luật và cá tính độc đáo của một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam.

Gây xúc động khi xuất hiện tại quảng trường Ba Đình sáng 2/9, Mỹ Tâm đẳng cấp cỡ nào?

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

