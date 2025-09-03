Học vấn ấn tượng của Mỹ Tâm

Sáng nay, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng nhiều tuyến phố trung tâm. Sự kiện trọng đại quy tụ hàng chục nghìn người dân trực tiếp đến theo dõi và hàng chục triệu khán giả khắp Việt Nam dõi mắt qua màn hình, tạo nên bầu không khí gắn kết, tự hào.

Theo đúng lịch trình đề ra, chương trình đồng diễn nghệ thuật đã được tổ chức để khép lại buổi Đại lễ, chương trình quy tụ đội hình “khủng” gồm 80 nghệ sĩ thuộc Khối diễu hành ngành Văn Hoá - thể thao cùng hàng ngàn nghệ sĩ khác. Giữa rừng sao hot Vbiz, Mỹ Tâm nổi bật cả khung hình khi đứng ở vị trí trung tâm. Trên nền trống hội hào hùng, nối ngay đoạn trích Tiến Quân Ca của một nghệ sĩ nhí, Mỹ Tâm cất cao giọng hát Giai Điệu Tự Hào lắng đọng và xúc cảm. Với âm sắc độc đáo, cất giọng dày ấm và vang vọng không gian Quảng trường Ba Đình, Mỹ Tâm khiến không ít khán giả nổi da gà.

Hình ảnh rạng rỡ của Mỹ Tâm sáng nay.

Mỹ Tâm nổi bật với giọng hát nội lực.

Màn trình diễn ấn tượng ấy cũng gợi nhớ đến chặng đường nghệ thuật đáng nể của nữ ca sĩ. Không chỉ là giọng hát được yêu mến qua nhiều thế hệ, Mỹ Tâm còn ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ, đạo diễn, diễn viên và giám khảo truyền hình. Thật không ngoa khi nói, Mỹ Tâm là "chị đại" gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, cho tới nay nữ ca sĩ vẫn là tượng đài của làng giải trí với lượng khán giả hâm mộ đông đảo.

Được biết, ngay từ khi 6 tuổi, Mỹ Tâm đã từng theo học ballet, sau đó cô còn tìm hiểu thêm guitar và organ. Thời gian học cấp 2, nữ ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc của trường và các hội thi của thành phố. Lớn hơn nữa đến năm 16 tuổi, Mỹ Tâm đã ghi danh trên các sân khấu ca nhạc dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Với tài năng của mình, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng từng được tuyển thẳng vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Tuy nhiên vì một số lý do, Mỹ Tâm không thể theo học.

Năm 1997, Mỹ Tâm quyết định vào TP.HCM để theo đuổi con đường ca hát và đồng thời ghi danh vào Nhạc viện TP.HCM. Sau nhiều năm rèn luyện và học tập nghiêm túc, cô đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc tại đây. Mỹ Tâm còn từng được Nhạc viện TP.HCM cấp học bổng và cử đi du học nước ngoài do là thủ khoa. Tuy nhiên, cô đã từ chối cơ hội này bởi dòng nhạc mà bản thân theo đuổi là nhạc Pop, chứ không phải thính phòng. Vậy nên, nữ ca sĩ đã nhường cơ hội cho một người khác.

Không chỉ hát hay, Mỹ Tâm còn có học vấn cực khủng.

Sự xuất hiện của Mỹ Tâm trong buổi lễ sáng nay không chỉ mang đến một màn trình diễn giàu cảm xúc, mà còn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả tại Quảng trường Ba Đình. Với giọng hát quen thuộc và phong thái tự tin, nữ ca sĩ tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của mình sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.