Gây xúc động khi xuất hiện tại quảng trường Ba Đình sáng 2/9, Mỹ Tâm đẳng cấp cỡ nào?

Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm đã gây xúc động khi trình diễn ca khúc Giai điệu tự hào tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khép lại chương trình Nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 nối ngay sau màn diễu binh, diễu hành.

Trong bộ áo dài trắng tinh khiết và giản dị, Mỹ Tâm xuất hiện một cách mộc mạc nối ngay đoạn trích Tiến quân ca đầy trong trẻo của một nghệ sĩ nhí.

Không màu mè, cầu kỳ, Mỹ Tâm cất giọng, lấp đầy cả quảng trường đã khiến toàn bộ mọi người có mặt cũng như khán giả xem qua truyền hình xúc động vì quá lắng đọng, xúc cảm và hào hùng. Ai cũng phải công nhận tiếng hát của Mỹ Tâm quá hay, dày, nội lực, ấm áp, truyền tải được không khí thiêng liêng của lịch sử, đất nước, dân tộc.

Mỹ Tâm

Giọng hát đặc biệt có khả năng lấp đầy cả một quảng trường

Về giọng hát, Mỹ Tâm sở hữu một chất giọng rất đặc biệt, không lẫn với ai. Đó là giọng nữ trung trầm (mezzo alto) to khỏe, nội lực bẩm sinh và có độ vang tự nhiên. Giọng hát của cô rất dày, bắt mic, có thể nổi bật trong mọi môi trường và khi hát live thì rất ép phê.

Về âm sắc, giọng Mỹ Tâm là thổ pha kim, nên rền và dày như tiếng đại hồng chung, nhưng lại vang xa, có một chút kim khí, khi hát hết tốc lực có thể cho ra luồng âm thanh lớn, xuyên thấu.

Âm lượng bẩm sinh của Mỹ Tâm rất lớn. Chỉ cần cô nói bình thường cũng bật tới G#4, A4 đanh dày, nghe rõ tiếng đập vào mic với lực mạnh. Khi lên cao, tính kim trong giọng Mỹ Tâm được bộc lộ khá rõ.

Trên thực tế, ở thời điểm cách đây chục năm, Mỹ Tâm hát tone cao khá dễ dàng, effortless, lại mềm mại, uyển chuyển và tràn ngập sự nữ tính.

Tuy nhiên, chất thổ còn lại khiến giọng hát Mỹ Tâm đầm hơn, nghe rất có sức nặng và sự lôi cuốn. Điều này giúp Mỹ Tâm hát quãng trung khá chắc chắn, đặc biệt và từng trải.

Cũng nhờ âm lượng và độ dày đặc biệt đó, Mỹ Tâm hầu như không bao giờ bị lấn lướt hay kém nổi bật hơn khi hát chung với ca sĩ khác, thậm chí cả các diva lớn như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam..., dù kĩ thuật của cô không bằng họ.

Không những vậy, Mỹ Tâm còn có lợi thế đặc biệt khi hát ở sân khấu lớn ngoài trời. Nhiều ca sĩ ngại hát ở sân khấu ngoài trời vì không gian rộng sẽ khiến giọng họ bị loãng, mỏng đi.

Nhưng với Mỹ Tâm thì ngược lại, càng hát ở không gian rộng, cô càng được bung sức. Đó là lí do vì sao Mỹ Tâm thường thích làm show ở sân vận động.

Mỹ Tâm có thể một mình cầm mic đứng giữa sân vận động để lấp đầy tứ phía và truyền đi nguồn năng lượng căng tràn nhất. Một khi cô đã vào được quãng belt thuận lợi của mình thì không gì cản nổi.

Nhiều khán giả từng xem Mỹ Tâm biểu diễn ngoài trời đều phải thừa nhận rằng, cô quá đặc biệt và lôi cuốn, chỉ cần cất giọng lên cũng đủ chiếm trọn tất cả.

Rõ ràng, loại âm sắc đặc biệt và năng lực bẩm sinh trong giọng hát tạo cho Mỹ Tâm sự riêng có và độc đáo. Bởi vậy, giọng Mỹ Tâm rất dễ nhận biết và nổi bật giữa hàng trăm ca sĩ khác.

Chất giọng ấy theo năm tháng đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

Với giọng hát này, Mỹ Tâm hoàn toàn xứng đáng với vị trí đang có. Bằng chứng là, khi Mỹ Tâm trình diễn tại Hàn Quốc, cô chẳng hề kém cạnh hơn bất cứ ca sĩ nào về sự nổi bật trong âm sắc.

Mỹ Tâm không phải ca sĩ quá chú trọng phô diễn, trưng trổ kỹ thuật khi hát. Cô hát một cách chân thật, phát huy giọng hát đẹp tự nhiên của mình và biến mọi thứ trở nên mộc mạc, giản đơn hơn với cảm xúc vốn có. Đó là cách Mỹ Tâm chiếm trọn trái tim khán giả và đi đúng hướng để dẫn đầu nhạc Pop. Nhạc Pop cần tính đại chúng cao nên không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật lắt léo.

Nhưng điều đó không có nghĩa Mỹ Tâm hát yếu kém. Mỹ Tâm có khoảng vang tự nhiên rất lớn, hát dày, chắc khỏe và bao trùm ở G4 tới B4. Cô phát âm rất chắc chắn, không những rõ chữ mà có cả độ nảy, bật ra xa. Nhờ đó, Mỹ Tâm tuy không hát quá cao nhưng hát note nào cũng đầy đặn, có lực.

Bản lĩnh sân khấu của một ngôi sao lớn khi đứng trước đám đông

Khác với những đàn chị đi trước, Mỹ Tâm có đầy đủ tố chất và lợi thế của một ngôi sao nhạc Pop đích thực. Không chỉ đứng một chỗ ôm cột mic, Mỹ Tâm còn biết sáng tác, vũ đạo, chơi nhạc cụ và ăn nói tự tin, lôi cuốn.

Nhờ đó, Mỹ Tâm dễ dàng chiếm lĩnh thị trường âm nhạc. Cô là nữ ca sĩ Việt đạt tới đỉnh cao về mặt giải trí và đại chúng.

Hơn ai hết, Mỹ Tâm có được một bản lĩnh sân khấu lớn ít người có được. Khi đứng trên sân khấu, Mỹ Tâm vô cùng tự tin. Cách cô nói, cười, hát và giao lưu với khán giả đều cho người ta thấy một sự thân thiện, tự nhiên và đầy bản lĩnh. Ở Mỹ Tâm là bản lĩnh sân khấu vững vàng, làm chủ tình huống và điều khiển được khán giả.

Kể cả việc đứng ở sân khấu lớn tại nước ngoài cũng không làm khó Mỹ Tâm. Chẳng hạn, khi trình diễn ca khúc Người hãy quên em đi tại Lễ hội âm nhạc DMC Festival , Mỹ Tâm đã hoàn toàn nổi bật trước dàn sao khủng của Hàn Quốc.

Nếu các idol Kpop phải sử dụng đến vũ đạo hoành tráng cùng hệ thống sân khấu công phu, thì Mỹ Tâm chỉ cần đứng một mình và dùng giọng hát để quyến rũ tất cả khán giả bên dưới.

Ánh mắt của Mỹ Tâm nhìn về khán giả rất tự tin và duyên dáng, nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi để đem đến luồng không khí thoải mái, tích cực.

Mỹ Tâm rất biết cách giao lưu với khán giả bằng ánh mắt và nụ cười. Ngoài ra, cô còn làm chủ sân khấu khá tốt, biết diễn bằng điệu bộ, cử chỉ và biểu cảm duyên dáng, đáng yêu.

Điểm đáng quý ở Mỹ Tâm là cô luôn năng động, tràn đầy sức sống trên sân khấu và truyền đi được năng lượng tích cực cho người nghe, người xem. Ở vai trò người truyền cảm hứng, Mỹ Tâm đã quá thành công. Khán giả luôn cảm thấy vui tươi, thoải mái mỗi khi cô xuất hiện.

Với bản lĩnh sân khấu này, Mỹ Tâm xứng đáng là nàng công chúa xưa nay hiếm của nhạc Việt.