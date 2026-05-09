447 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nguyên An | 09-05-2026 - 09:51 AM | Sống

Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây đã công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ từ ngày 25/4/2026 đến ngày 01/5/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, trong tuần từ ngày 25/4/2026 đến ngày 01/5/2026 đã phát hiện 447 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó có:

1. Xe ô tô vượt đèn đỏ: 156 trường hợp

2. Xe mô tô, xe máy vượt đèn đỏ: 23 trường hợp

3. Xe ô tô vi phạm vạch kẻ đường: 248 trường hợp

4. Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 09 trường hợp

5. Dừng, đỗ sai: 11 trường hợp

Danh sách cụ thể như sau:

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, các trường hợp vi phạm ở trên sẽ bị phạt nguội như sau:

- Người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4 - 6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4 - 6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

- Lỗi vi phạm “không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

- Hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

- Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000–1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng.

- Người điều khiển ô tô vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hoặc vạch kẻ đường sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

- Người điều khiển ôtô rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng; người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng - 600.000 đồng.

Ô tô vượt đèn đỏ. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nam MC VTV từng là thủ khoa ĐH Quốc gia Hà Nội, con trai của Giáo sư Toán học, chỉ dẫn các sĩ tử cách ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 1/7 tới đây, hộ chiếu còn hạn vẫn có thể bị hủy giá trị

Ở tuổi 50, 3 người phụ nữ cùng học nghề để kiếm thêm: Người thu 6 triệu/tháng, người mất 15 triệu - khác biệt nằm ở đâu?

Shipper nhận án tù 3 năm vì giao bưu kiện chứa đầy tiền vàng mà không hề hay biết

Cảnh báo: Đây mới là "loại ung thư hung hãn nhất hành tinh"! Nguy cơ tăng vọt sau tuổi 50, cẩn trọng với 7 triệu chứng này

Tin rất vui: Hàng triệu người dân Hải Phòng được miễn phí một dịch vụ này từ năm nay

