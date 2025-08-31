Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày

31-08-2025 - 15:01 PM | Sống

Mỗi ngày người phụ nữ 48 tuổi này đều duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh và uống 1 bình trà dưỡng nhan để nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Ở tuổi 48, nhiều phụ nữ phải đối mặt với nỗi lo lão hóa: làn da xuống sắc, cơ thể mệt mỏi, nội tiết tố thay đổi. Linda (Hàn Quốc, sở hữu kênh TikTok @mamalindacooks với 7,6 triệu lượt yêu thích), cũng đang ở độ tuổi lão hóa ấy. Cô là người yêu thích chăm sóc bản thân nhưng không muốn phụ thuộc vào mỹ phẩm đắt tiền hay các liệu trình phức tạp. Linda tin rằng vẻ đẹp thật sự bắt đầu từ sự khỏe mạnh bên trong.

Mỗi ngày cô duy trì chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh và uống 1 bình trà dưỡng nhan để nuôi dưỡng làn da từ bên trong. Loại trà này được cô học từ phụ nữ Trung Hoa để cải thiện nội tiết tố, giúp da mịn màng, trắng sáng và khỏe mạnh ở tuổi 48.

48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày- Ảnh 1.
48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày- Ảnh 2.

Trà dưỡng nhan hoa hồng táo đỏ: Giúp làn da hồng hào tươi trẻ

- Hoa hồng khô: Thơm dịu, giúp điều hòa khí huyết, giảm căng thẳng, giúp làn da hồng hào tươi trẻ hơn.

- Táo đỏ: Bổ sung năng lượng, hỗ trợ giấc ngủ sâu, rất tốt cho phụ nữ tuổi trung niên.

- Kỳ tử: Nổi tiếng với công dụng chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi lão hóa, đồng thời tốt cho mắt.

- Mật ong nguyên chất: Tăng sức đề kháng, giữ ẩm cho da, hỗ trợ tiêu hóa.

48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày- Ảnh 3.
48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày- Ảnh 4.

Mỗi sáng, Linda cho tất cả nguyên liệu vào bình thủy tinh, rót nước ấm hãm khoảng 5-10 phút. Cô thêm một thìa mật ong để vị ngọt thanh. Cô chuẩn bị một bình lớn và uống dần trong ngày, hoàn toàn thay cho nước lọc.

48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày- Ảnh 5.
48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày- Ảnh 6.

Trà dưỡng nhan long nhãn, gừng, táo đỏ: Cung cấp vitamin C, dưỡng trắng da

Gừng có thể cải thiện sức khỏe da từ bên trong nhờ các hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi gốc tự do, giảm viêm, kháng khuẩn, ngừa mụn, kích thích tuần hoàn máu để da hồng hào hơn và giảm các dấu hiệu lão hóa.

Trà gừng long nhãn kết hợp táo đỏ và các thảo mộc khác như kỷ tử... có tác dụng đẹp da nhờ khả năng bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu, làm da dẻ hồng hào và giảm căng thẳng mệt mỏi từ bên trong. Gừng giúp làm ấm cơ thể, kích thích trao đổi chất, trong khi long nhãn và táo đỏ giúp bồi bổ cơ thể, an thần và dưỡng nhan.

48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày- Ảnh 7.
48 tuổi, tôi duy trì uống cốc trà dưỡng nhan này mỗi ngày- Ảnh 8.

Linda khuyên các chị em nên uống nước trà ấm sẽ tốt cho sức khỏe và nội tiết của phụ nữ hơn. Trà ấm cũng sẽ kích thích tuần hoàn máu, giúp da dẻ hồng hào, cải thiện nội tiết cũng như sức khỏe cho phụ nữ tuổi trung niên. Các bạn trẻ mới 20 - 30 tuổi cũng nên duy trì thói quen uống trà dưỡng nhan mỗi ngày.

Để các thành phần tiết nhiều dưỡng chất hơn, các bạn có thể cho tất cả vào nồi, thêm nước và đun lên. Sau đó cho vào bình giữa nhiệt để uống dần trong ngày.

Nhờ duy trì thói quen này, làn da của Linda vẫn căng mịn, sáng khỏe dù đã ngoài 40. Không chỉ vậy, cô luôn giữ được vóc dáng cân đối và thần thái tươi tắn.

"Phụ nữ tuổi trung niên rất dễ gặp vấn đề về da và sức khỏe. Tôi chọn cách đơn giản nhất, uống một loại trà tự nhiên, vừa tốt cho cơ thể vừa giúp tinh thần luôn thoải mái" - Linda chia sẻ.

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp

2,5 tỷ người dùng Gmail nhận cảnh báo khẩn cấp Nổi bật

Điều thú vị của cặp đôi được "Tổ quốc sẽ duyên": Dù là người yêu cũng không có ngoại lệ hay đặc cách

Điều thú vị của cặp đôi được "Tổ quốc sẽ duyên": Dù là người yêu cũng không có ngoại lệ hay đặc cách

14:42 , 31/08/2025
"Báu vật" mọc từ lòng đất giá bạc triệu còn khó mua, ở Việt Nam có nhiều vào mùa mưa: Điều hòa miễn dịch, ngăn ngừa ung thư

"Báu vật" mọc từ lòng đất giá bạc triệu còn khó mua, ở Việt Nam có nhiều vào mùa mưa: Điều hòa miễn dịch, ngăn ngừa ung thư

14:32 , 31/08/2025
Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh

Thông tin về 2 mỹ nhân đứng trên xe bọc thép, thần thái vượt xa điện ảnh

14:14 , 31/08/2025
3 dấu hiệu nhận biết một người sắp thoát khỏi vận xui

3 dấu hiệu nhận biết một người sắp thoát khỏi vận xui

13:45 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên