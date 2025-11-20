Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 cảm giác lạ xuất hiện ngay buổi sáng thức giấc là "chuông báo cứu" từ trực tràng

20-11-2025 - 09:54 AM | Sống

Các dấu hiệu ung thư trực tràng rất dễ bị "bắt sống" vào buổi sáng ngay sau khi thức giấc. Quan trọng là bạn có chịu để ý hay không.

Trực tràng là phần cuối cùng của ruột già, nằm ở vị trí khuất và thường được ví là "thầm lặng" cho đến khi bệnh lý ung thư phát triển đến giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, khi khối u ác tính ở trực tràng bắt đầu lớn dần, nó sẽ gây ra những rối loạn đáng kể. Buổi sáng, ngay khi cơ thể vừa thức giấc, là thời điểm lý tưởng để những cảm giác lạ này bộc lộ rõ ràng, gửi đi "chuông báo cứu" mà chúng ta không nên bỏ qua.

Dưới đây là 5 cảm giác bất thường xuất hiện vào buổi sáng cảnh báo nguy cơ ung thư trực tràng mà bạn cần hết sức lưu ý:

1. Cảm giác mót rặn không dứt 

Sau một đêm nghỉ ngơi, nếu bạn thức dậy và cảm thấy mót rặn dữ dội nhưng khi đi tiêu lại thấy phân không ra hết, hoặc đi tiêu xong vẫn có cảm giác nặng bụng, muốn đi tiếp dù trực tràng đã trống, đây là một dấu hiệu cảnh báo cần được kiểm tra. Tình trạng này được gọi là Tenesmus.

2e
Ảnh minh họa

Khối u ung thư trực tràng phát triển sẽ chiếm chỗ trong lòng trực tràng, kích thích các dây thần kinh. Sự kích thích này khiến não bộ nhầm tưởng rằng trực tràng đang đầy và cần phải đi tiêu. Tình trạng mót rặn giả này càng rõ rệt vào buổi sáng khi nhu động ruột bắt đầu hoạt động trở lại sau đêm dài, thường bị nhầm lẫn với kiết lỵ hoặc táo bón thông thường.

2. Đau bụng dưới hoặc đau vùng hậu môn khi vừa thức dậy

Cảm giác đau âm ỉ, khó chịu hoặc nặng tức ở vùng bụng dưới, lan xuống vùng hậu môn ngay khi vừa thức giấc là một dấu hiệu không thể xem nhẹ. Cơn đau này thường không giảm khi thay đổi tư thế.

Khối u ác tính ở trực tràng có thể gây ra viêm nhiễm, chèn ép hoặc xâm lấn các mô xung quanh, gây ra cơn đau. Cơn đau này thường tích tụ qua đêm và bộc lộ rõ vào buổi sáng. Mặc dù có thể nhầm lẫn với trĩ hoặc táo bón, nhưng đau do ung thư thường dai dẳng, không thuyên giảm và có xu hướng tăng dần theo thời gian.

3 Cảm giác mệt mỏi, suy nhược toàn thân khi vừa mở mắt

2d
Ảnh minh họa

Mặc dù không phải là cảm giác trực tiếp ở trực tràng, nhưng nếu bạn thức dậy với cảm giác mệt mỏi, suy nhược, thiếu năng lượng kéo dài dù đã ngủ đủ giấc, đây là một dấu hiệu cảnh báo toàn thân.

Ung thư trực tràng có thể gây ra hiện tượng chảy máu âm ỉ kéo dài qua phân mà người bệnh không hề hay biết (máu ẩn). Mất máu mãn tính dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng. Thiếu máu khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, suy nhược, và biểu hiện rõ ràng nhất là vào buổi sáng, ngay khi vừa thức giấc.

3. Phân mỏng, dẹt hoặc lẫn máu/chất nhầy ngay lần đi ngoài đầu tiên

Sau khi thức dậy, lần đi vệ sinh đầu tiên trong ngày là lúc dễ dàng quan sát nhất. Nếu bạn thấy phân có hình dạng bất thường, mỏng, dẹt như chiếc bút chì, hoặc lẫn máu tươi, máu đông, và chất nhầy, cần phải cảnh giác.

Hình dạng phân mỏng dẹt là do khối u trực tràng lớn đã chèn ép và làm hẹp lòng ruột, khiến phân bị biến dạng khi đi qua. Máu tươi kèm chất nhầy là dấu hiệu tổn thương niêm mạc trực tràng do khối u, khác với máu đỏ tươi ít và không có chất nhầy của bệnh trĩ.

5. Buồn nôn hoặc ăn không ngon miệng vào bữa sáng

2a
Ảnh minh họa

Buồn nôn hoặc đột nhiên mất cảm giác thèm ăn, đặc biệt là không thể ăn sáng, có thể là dấu hiệu rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Ung thư trực tràng, đặc biệt khi đã tiến triển hoặc gây tắc nghẽn, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tiêu hóa, gây ra sự khó chịu, đầy hơi và buồn nôn. Sự tích tụ độc tố và rối loạn nhu động ruột do khối u làm cho người bệnh không cảm thấy đói và khó chịu ngay cả vào buổi sáng.

Loại củ chợ Việt nào cũng bán “ê hề” nhưng ít người biết ăn vào cùng lúc chống lại ung thư trực tràng, vú và phổi

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
trực tràng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
9,3 triệu người thán phục trước tiết mục văn nghệ được coi là ĐỈNH nhất dịp 20/11 năm nay

9,3 triệu người thán phục trước tiết mục văn nghệ được coi là ĐỈNH nhất dịp 20/11 năm nay Nổi bật

90% người Việt đang ngủ sai tư thế mà không biết – và đây là lý do bạn đau lưng mỗi sáng

90% người Việt đang ngủ sai tư thế mà không biết – và đây là lý do bạn đau lưng mỗi sáng Nổi bật

Khánh Hòa lũ vượt kỷ lục 39 năm

Khánh Hòa lũ vượt kỷ lục 39 năm

09:49 , 20/11/2025
Nghỉ việc đem 150 triệu đi bán pizza: 1 chiến lược sai khiến cô gái mắc kẹt!

Nghỉ việc đem 150 triệu đi bán pizza: 1 chiến lược sai khiến cô gái mắc kẹt!

09:45 , 20/11/2025
Nhạc sĩ Đỗ Bảo được bổ nhiệm Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội

Nhạc sĩ Đỗ Bảo được bổ nhiệm Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội

09:35 , 20/11/2025
Người đàn ông 33 tuổi ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ biết nguyên nhân xong vừa giận lại vừa thương

Người đàn ông 33 tuổi ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ biết nguyên nhân xong vừa giận lại vừa thương

09:20 , 20/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên