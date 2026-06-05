5 cây trồng quanh nhà khiến rắn "sợ khiếp vía"

Vào mùa mưa hoặc những thời điểm thời tiết nóng ẩm, rắn thường có xu hướng tìm đến những nơi rậm rạp, ẩm thấp để trú ẩn và săn mồi. Chính vì vậy, nhiều gia đình sống ở khu vực có sân vườn thường tìm cách tạo môi trường ít hấp dẫn đối với loài vật này. Bên cạnh việc giữ khuôn viên sạch sẽ, cắt tỉa cây cối gọn gàng, một số loại cây có mùi hương đặc trưng cũng được dân gian cho rằng có thể góp phần khiến rắn không muốn lại gần.

Dưới đây là 5 loại cây thường được nhiều người lựa chọn trồng quanh nhà.

Cây sả

Nhắc đến các loại cây được cho là có khả năng hỗ trợ xua đuổi rắn, sả gần như luôn đứng đầu danh sách. Loài cây này chứa lượng tinh dầu khá lớn, tạo nên mùi thơm đặc trưng mà nhiều người yêu thích. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hương nồng của sả có thể khiến một số loài bò sát không cảm thấy thoải mái khi tiếp cận khu vực trồng cây. Ngoài ra, sả còn có tác dụng hỗ trợ xua đuổi muỗi và nhiều loại côn trùng khác. Sả rất dễ trồng, ít sâu bệnh và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu nước ta, bạn có thể trồng thành hàng dọc theo hàng rào, ven lối đi hoặc quanh khu vực sân vườn.

Cây tỏi

Tỏi không chỉ là gia vị quen thuộc trong gian bếp mà còn được nhiều người trồng quanh nhà vì mùi hăng đặc trưng. Các hợp chất chứa lưu huỳnh trong tỏi tạo nên mùi khá mạnh, được cho là không hấp dẫn đối với nhiều loài động vật. Trong dân gian, tỏi thường được trồng ở những vị trí gần cổng, chân tường hoặc các góc vườn để góp phần hạn chế sự xuất hiện của côn trùng và động vật bò sát. Ngoài giá trị sử dụng trong bữa ăn hằng ngày, cây tỏi cũng không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá phức tạp, phù hợp với nhiều không gian sống.

Cây húng quế

Húng quế là loại rau gia vị quen thuộc với mùi thơm dễ chịu đối với con người nhưng khá đậm nhờ hàm lượng tinh dầu tự nhiên cao. Một số người cho rằng hương thơm đặc trưng của húng quế có thể góp phần làm giảm khả năng các loài động vật nhỏ và bò sát tìm đến khu vực sinh sống. Dù hiệu quả thực tế có thể khác nhau tùy từng môi trường, đây vẫn là loại cây được nhiều gia đình yêu thích. Ưu điểm của húng quế là dễ trồng, sinh trưởng nhanh, vừa làm đẹp không gian sống vừa có thể thu hoạch thường xuyên để sử dụng trong chế biến món ăn.

Cây ngải cứu

Ngải cứu từ lâu đã gắn liền với đời sống người Việt, vừa là cây thuốc quen thuộc vừa được nhiều người trồng trong vườn nhà. Loài cây này có mùi thơm khá nồng và đặc trưng. Theo quan niệm dân gian, ngải cứu có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của một số loại côn trùng và động vật nhỏ. Vì vậy, nhiều gia đình thường trồng ngải cứu quanh hàng rào hoặc những khu vực ít người qua lại. Bên cạnh đó, cây còn có giá trị sử dụng trong ẩm thực và các bài thuốc dân gian, giúp tăng thêm tính tiện ích cho khu vườn.

Cây nén (hành tăm)

Cây nén, hay còn gọi là hành tăm, là loại cây quen thuộc tại nhiều tỉnh miền Trung. Tương tự tỏi và hành, cây nén sở hữu mùi hương hăng khá rõ do chứa các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên. Dân gian cho rằng mùi đặc trưng này có thể khiến một số loài động vật không muốn lại gần. Vì thế, nhiều gia đình lựa chọn trồng cây nén quanh nhà như một biện pháp hỗ trợ bảo vệ khuôn viên sống. Ngoài ra, củ nén còn là nguyên liệu được sử dụng trong nhiều món ăn truyền thống, vừa có giá trị kinh tế vừa dễ chăm sóc.