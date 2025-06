5 chủ tài khoản Siêu Lợi Suất đầu tiên trúng suất đến Las Vegas - Cơ hội vẫn còn cho bạn!

Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB gọi tên 5 người đầu tiên đến Las Vegas

Vào tối ngày 14.06.2025, VIB đã tiến hành quay số đợt 1 chương trình "Say Hi" Las Vegas cùng Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB, chính thức công bố 5 khách hàng Siêu Lợi Suất đầu tiên trúng suất trải nghiệm độc quyền Las Vegas 8 ngày 7 đêm cùng các Anh Trai. Phiên quay số được tổ chức công khai, livestream ngay trên fanpage chính thức của VIB. Danh sách 5 khách hàng trúng giải đợt 1 xem tại đây.

Những khách hàng đầu tiên chạm tay đến chuyến đi Las Vegas cùng các Anh Trai là những người tham gia tài khoản Siêu Lợi Suất đúng thời điểm VIB đang triển khai nhiều ưu đãi lớn cho sản phẩm này. Từ tài khoản sinh lời đến suất du lịch độc quyền, hành trình này của các khách hàng là minh chứng cho việc: chọn tài khoản Siêu Lợi Suất VIB - dòng tiền nhàn rỗi không chỉ có thể tự sinh lời mỗi ngày đến 4,3%/năm, mà còn mở ra những trải nghiệm không ngờ.

Cơ hội Las Vegas vẫn đang chờ bạn

Chương trình "Say Hi" Las Vegas cùng Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB có tổng 10 suất trải nghiệm độc quyền Las Vegas 8 ngày 7 đêm cùng các Anh Trai. Mỗi suất bao gồm vé máy bay khứ hồi, chi phí khách sạn, ăn uống theo lịch trình 8 ngày 7 đêm khám phá Las Vegas đầy mê hoặc. Đặc biệt, các chủ tài khoản Siêu Lợi Suất trúng thưởng cũng sẽ bay cùng chuyến bay và lưu trú cùng địa điểm với các Anh Trai tại Las Vegas, giao lưu trực tiếp, tham gia buổi tổng duyệt Soundcheck với những khoảnh khắc hậu trường độc quyền cùng các Anh Trai – một combo trải nghiệm không dành cho sự do dự.

Sau đợt quay số đầu tiên, chương trình vẫn còn 5 suất chờ đợi những khách hàng Siêu Lợi Suất may mắn tiếp theo. Cách tham gia rất đơn giản, từ nay đến hết ngày 25.06.2025, với mỗi 100 triệu đồng duy trì trong tài khoản Siêu Lợi Suất mỗi ngày, bạn sẽ nhận được 1 mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng suất đến Las Vegas cùng các Anh Trai.

Đợt quay số cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 26.06.2025 (Cho các mã dự thưởng phát hành từ 13.06.2025 đến 25.06.2025), bằng hình thức livestream trên fanpage chính thức của VIB. Tức là, bạn vẫn còn cơ hội để trở thành 1 trong 10 người đặt chân đến Las Vegas, tham gia concert đỉnh cao cùng dàn sao đình đám.

Xem thêm thông tin chương trình tại đây

Ngoài Las Vegas, còn có một "Phi vụ tiền tỷ" đang nóng hơn bao giờ hết

Nếu Las Vegas là giấc mơ trải nghiệm đẳng cấp, thì "Phi vụ tiền tỷ" lại là hành trình chạm đến những phần thưởng giá trị, thực tế và đầy hấp dẫn. Các hoạt động "Lật thẻ nhận quà bí ẩn", "Lật thẻ nhận iPhone 16 Pro Max hoặc tiền thưởng", "Cơ hội trúng 1 tỷ đồng" và "Quỹ thưởng không giới hạn chia đều" đang thu hút người dùng Siêu Lợi Suất mới mỗi ngày. Đây là chương trình dành riêng cho khách hàng lần đầu kích hoạt tính năng để sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất trên ứng dụng ngân hàng số MyVIB từ nay đến hết ngày 20.07.2025.

Một người dùng tài khoản Siêu Lợi Suất mới kích hoạt trong thời gian này sẽ được tham gia cả 4 khuyến mại theo trình tự như sau:

Thứ nhất, 1 phút - 1 khách hàng trúng thưởng: Ngay sau khi kích hoạt tính năng, khách hàng được nhận ngay 1 Lượt lật thẻ nhận quà bí ẩn với gần trăm ngàn giải thưởng tiền mặt hấp dẫn. Cứ 1 phút - sẽ có 1 giải thưởng dành cho khách hàng mới, tùy vào sự may mắn mà khách hàng có thể lật trúng tiền thưởng.

Thứ hai, 1 ngày - 1 iPhone 16 Pro Max có chủ nhân: Với số dư duy trì trong tài khoản Siêu Lợi Suất từ 1 triệu đồng mỗi ngày, khách hàng nhận được 1 lượt lật thẻ với cơ hội trúng tiền mặt hoặc iPhone 16 Pro Max trị giá 32 triệu đồng. Hiện đã có 51 chiếc iPhone có chủ nhân (tổng là 90 chiếc).

Thứ ba, 1 giải may mắn 1 tỷ đồng: Với số dư bình quân từ 20 triệu đồng trong 10 ngày bất kỳ, khách hàng đủ điều kiện tham gia quay số trúng 1 tỷ đồng cuối chương trình.

Thứ tư, Quỹ thưởng không giới hạn chia đều: Khi đủ điều kiện tham gia quay số giải 1 tỷ đồng, khách hàng cũng sẽ được chia thưởng với Quỹ thưởng không giới hạn. Quỹ thưởng này hiện đang là 2,3 tỷ đồng, vẫn đang không ngừng tăng khi có người dùng mới kích hoạt (Với mỗi 5.000 tài khoản Siêu Lợi Suất được kích hoạt mới, VIB cộng thêm 50 triệu đồng vào Quỹ thưởng).

Xem thông tin chi tiết về 4 khuyến mại này tại đây.

Chỉ cần chọn tài khoản sinh lời VIB, mọi cơ hội đều có thể là của bạn

Đằng sau mỗi suất đến Las Vegas, mỗi chiếc iPhone 16 Pro Max, và nhiều giải thưởng tiền mặt đến tỷ đồng là một lựa chọn tài chính đúng lúc: kích hoạt dòng tiền nhàn rỗi với tài khoản Siêu Lợi Suất VIB. Tài khoản Siêu Lợi Suất VIB vừa là nơi giữ tiền có lãi đến 4,3%/năm cho bạn mỗi ngày, vừa là một nền tảng tài chính thông minh giúp bạn linh hoạt quản lý dòng tiền, dễ dàng thanh toán, chuyển khoản, đầu tư mà không cần chia nhỏ nguồn vốn. Từ khi ra mắt đến nay, tài khoản Siêu Lợi Suất đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn khách hàng bởi khả năng kết hợp giữa lợi suất cạnh tranh bậc nhất thị trường và tính năng linh hoạt vượt trội.

Vào ngày 17.05.2025, với gần 100.000 tài khoản sinh lời kích hoạt mới trong một ngày, VIB được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố danh hiệu "Ngân hàng có số lượng tài khoản sinh lời được kích hoạt mới trong một ngày nhiều nhất Việt Nam".

Với tính năng ưu việt, hướng tới khách hàng, tài khoản Siêu Lợi Suất cũng đã được vinh danh tại ba giải thưởng quốc tế: "Giải pháp tài khoản mang lại lợi ích tốt nhất theo lựa chọn của khách hàng, Việt Nam năm 2025" từ International Finance Awards, "Tài khoản mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng năm 2025" từ Global Brands Magazine và "Giải pháp tài khoản thế hệ mới – tập trung vào lợi ích khách hàng nhất Việt Nam năm 2025" từ Global Business Outlook.

Để sử dụng tài khoản Siêu Lợi Suất, trải nghiệm hành trình tỷ phú hoặc nhận suất đến Las Vegas 8 ngày 7 đêm cùng các Anh Trai, truy cập ngay tại đây.